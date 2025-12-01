20+ фото из офиса, которые без слов кричат: «В пятницу работа нам не товарищ»
Когда приближается пятница, офис буквально меняет энергетику: усталость, легкое безумие и безграничная тяга к свободе. И иногда это отражается на фотографиях слишком явно. В этой подборке — кадры, которые без слов кричат: «В пятницу работа нам не товарищ».
«Коза последовала за моим другом домой с работы!»
«Мой торт „На прощание“ в последний день работы в IT-компании»
«Работа успешно провалена».
«Я 9 месяцев ждал, когда мой коллега приедет на работу на своем „харлее“, чтобы сделать это»
«Случился такой фейл на работе. Пришлось импровизировать»
"Это станет трендом". Ну-ну, до первой булавки в самом неожиданном месте
«Пришел на собеседование. Самое сложное было поднапрячься, чтобы никто из коллег не заметил одну маленькую деталь»
В нечищенных ботинках и рваных носках - "же не манж па сис жур!"
«Кто-то из коллег моего отчима по ошибке бросил сухой лед в унитаз»
«Автомат у нас на работе дал сбой и выдал все сразу»
«Да как тут вообще работать»
«Я работаю в магазине пончиков, и мы продаем огромные булочки с корицей. Сегодня я испекла этих гигантов!»
«Недавно на работе мы разрезали автомобиль пополам»
«Работаю 5 дней в неделю, но компания предоставляет только 3 рубашки — униформу»
«Ребята! Мой новый начальник буквально дышит мне в затылок»
«Добрался до работы в шторм, чтобы узнать, что начальник забыл сообщить мне, что у нас сегодня выходной»
«Была безумно сонная, и осознала это только придя на работу»
«Принес на работу торт, чтобы поделиться, а кто-то съел всю глазурь»
«Забыла переодеться перед работой»
