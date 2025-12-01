20+ фото из офиса, которые без слов кричат: «В пятницу работа нам не товарищ»

14 минут назад
Когда приближается пятница, офис буквально меняет энергетику: усталость, легкое безумие и безграничная тяга к свободе. И иногда это отражается на фотографиях слишком явно. В этой подборке — кадры, которые без слов кричат: «В пятницу работа нам не товарищ».

«Коза последовала за моим другом домой с работы!»

«Мой торт „На прощание“ в последний день работы в IT-компании»

«Работа успешно провалена».

«Я 9 месяцев ждал, когда мой коллега приедет на работу на своем „харлее“, чтобы сделать это»

«Случился такой фейл на работе. Пришлось импровизировать»

Cat Fan
16 часов назад

"Это станет трендом". Ну-ну, до первой булавки в самом неожиданном месте

Ответить

«Пришел на собеседование. Самое сложное было поднапрячься, чтобы никто из коллег не заметил одну маленькую деталь»

«Кто-то из коллег моего отчима по ошибке бросил сухой лед в унитаз»

Cat Fan
16 часов назад

Больше похоже на то, что коллега обложил унитаз и пол туалета ватой

Ответить

«Автомат у нас на работе дал сбой и выдал все сразу»

«Да как тут вообще работать»

«Я работаю в магазине пончиков, и мы продаем огромные булочки с корицей. Сегодня я испекла этих гигантов!»

«Недавно на работе мы разрезали автомобиль пополам»

«Работаю 5 дней в неделю, но компания предоставляет только 3 рубашки — униформу»

«Ребята! Мой новый начальник буквально дышит мне в затылок»

«Добрался до работы в шторм, чтобы узнать, что начальник забыл сообщить мне, что у нас сегодня выходной»

«Была безумно сонная, и осознала это только придя на работу»

это секретная информация
14 часов назад

Солдат говорит прапорщику: «Товарищ прапорщик, у вас ботинки разного цвета, может, пойдёте домой переоденетесь?». На что прапорщик отвечает: «Не имеет смысла, дома такие же остались»

Ответить

«Принес на работу торт, чтобы поделиться, а кто-то съел всю глазурь»

«Забыла переодеться перед работой»

Dedee
16 часов назад

я иногда, выходя из дома, делаю проверку всех систем)))
косметика - чек
штаны - чек
приличная футболка/лонгслив - чек)))
телефоны - чек
не хочется прослыть городской сумасшедшей)). возраст располагает.

Ответить
