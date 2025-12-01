20+ фото из офиса, которые без слов кричат: «В пятницу работа нам не товарищ»

Когда приближается пятница, офис буквально меняет энергетику: усталость, легкое безумие и безграничная тяга к свободе. И иногда это отражается на фотографиях слишком явно. В этой подборке — кадры, которые без слов кричат: «В пятницу работа нам не товарищ».

«Коза последовала за моим другом домой с работы!»

«Мой торт „На прощание“ в последний день работы в IT-компании»

«Работа успешно провалена».

«Я 9 месяцев ждал, когда мой коллега приедет на работу на своем „харлее“, чтобы сделать это»

«Случился такой фейл на работе. Пришлось импровизировать»

«Пришел на собеседование. Самое сложное было поднапрячься, чтобы никто из коллег не заметил одну маленькую деталь»

Боже, мужчины иногда такие смешные! © Unknown author / Reddit

«Кто-то из коллег моего отчима по ошибке бросил сухой лед в унитаз»

«Автомат у нас на работе дал сбой и выдал все сразу»

«Да как тут вообще работать»

Ну все, хватит! Такое тотальное наблюдение — перебор! © Unknown author / Reddit

«Я работаю в магазине пончиков, и мы продаем огромные булочки с корицей. Сегодня я испекла этих гигантов!»

«Недавно на работе мы разрезали автомобиль пополам»

«Работаю 5 дней в неделю, но компания предоставляет только 3 рубашки — униформу»

«Ребята! Мой новый начальник буквально дышит мне в затылок»

Кажется, тут стоит подключить отдел кадров! © Mayziec1962 / Reddit

«Добрался до работы в шторм, чтобы узнать, что начальник забыл сообщить мне, что у нас сегодня выходной»

«Была безумно сонная, и осознала это только придя на работу»

Давай сделаем вид, что это было спланировано! © WhatThePommes / Reddit

«Принес на работу торт, чтобы поделиться, а кто-то съел всю глазурь»

«Забыла переодеться перед работой»

© MapleLegends8 / Reddit Dedee 16 часов назад я иногда, выходя из дома, делаю проверку всех систем)))

косметика - чек

штаны - чек

приличная футболка/лонгслив - чек)))

телефоны - чек

не хочется прослыть городской сумасшедшей)). возраст располагает. - - Ответить