16 фото, которые согреют лучше горячего чая
Фотоподборки
2 часа назад
Уют — это не только теплые напитки и пледы. Иногда достаточно взглянуть на одно трогательное фото, чтобы почувствовать, как внутри становится светлее. Мы собрали 16 снимков, которые согреют вас изнутри и напомнят о самых добрых моментах жизни.
«Он выглядит таким счастливым»
Маленький испуганный котеночек, до и после
- Божечки-кошечки, да он же просто сияет! © clfl123 / Reddit
«Я отремонтировал свою старую акустическую гитару и подарил ее уличному музыканту»
«Раньше он был вынужден заимствовать инструменты, а теперь может играть где и когда захочет»
«У меня сейчас тяжелый период, и соседская девочка вручила мне это сегодня вечером»
«Мы пережили 41 год брака, прошли через массу трудностей и наконец-то вышли на пенсию. Началось время приключений»
«Счастлив он — счастлив я»
«Моя дочь показала в сети несколько моих работ, и я был настолько счастлив прочесть комментарии к ним, что решил показать себя»
«Надеюсь, мои работы доставят вам такую же радость, как и мне»
«Я работаю доставщиком, и этот парень всегда рад меня видеть»
«Коллега сфотографировал меня за делом»
- С таким фото любая девушка — твоя. © YoungerNB / Reddit
«Эта история любви началась в приюте, продолжилась у алтаря и навсегда изменила жизни всех троих»
«Я наконец-то решилась зарабатывать себе на жизнь творчеством, и я так счастлива»
«Мы нашли Луну во время шторма в Индонезии и увезли ее с собой»
- Не понимаю, почему никто не забрал ее до вас! © sleepyeyes_24_7 / Reddit
«Мое фото с Рождества нулевых»
- Понятно, чего ты такой счастливый — об этом мечтали все мальчишки!
Песик с самой заразительной улыбкой в мире
«Я спросил, можно ли сфотографировать его крутую машину. Он был невероятно счастлив»
«Мы с отцом наконец-то собрали Эйфелеву башню из LEGO. 10001 кусочек чистой радости»
Фото на превью Lord_Rugarth / Reddit
Нет, лучше горячего чая может согреть только "горячительное"
Хотя, есть довольно милые фотки.
-
-

