16 фото, которые согреют лучше горячего чая

Уют — это не только теплые напитки и пледы. Иногда достаточно взглянуть на одно трогательное фото, чтобы почувствовать, как внутри становится светлее. Мы собрали 16 снимков, которые согреют вас изнутри и напомнят о самых добрых моментах жизни.

«Он выглядит таким счастливым»

Маленький испуганный котеночек, до и после

Божечки-кошечки, да он же просто сияет! © clfl123 / Reddit

«Я отремонтировал свою старую акустическую гитару и подарил ее уличному музыканту»

«Раньше он был вынужден заимствовать инструменты, а теперь может играть где и когда захочет»

«У меня сейчас тяжелый период, и соседская девочка вручила мне это сегодня вечером»

«Мы пережили 41 год брака, прошли через массу трудностей и наконец-то вышли на пенсию. Началось время приключений»

«Счастлив он — счастлив я»

«Моя дочь показала в сети несколько моих работ, и я был настолько счастлив прочесть комментарии к ним, что решил показать себя»

«Надеюсь, мои работы доставят вам такую же радость, как и мне»

«Я работаю доставщиком, и этот парень всегда рад меня видеть»

«Коллега сфотографировал меня за делом»

С таким фото любая девушка — твоя. © YoungerNB / Reddit

«Эта история любви началась в приюте, продолжилась у алтаря и навсегда изменила жизни всех троих»

«Я наконец-то решилась зарабатывать себе на жизнь творчеством, и я так счастлива»

«Мы нашли Луну во время шторма в Индонезии и увезли ее с собой»

Не понимаю, почему никто не забрал ее до вас! © sleepyeyes_24_7 / Reddit

«Мое фото с Рождества нулевых»

Понятно, чего ты такой счастливый — об этом мечтали все мальчишки!

Песик с самой заразительной улыбкой в мире

«Я спросил, можно ли сфотографировать его крутую машину. Он был невероятно счастлив»