20+ историй о свекровях и тещах, которые сломали стереотипы своей добротой и адекватностью

47 минут назад
Обычно рассказы о свекровях и тещах редко веселят. Но встречаются счастливчики, которые вместе со своей половинкой умудряются обрести и новых замечательных родственников. Кто-то помогает молодой семье встать на ноги, другие радуют неожиданными подарками, а третьи вообще готовы встать на защиту, даже вступая в спор со своими близкими. Мы собрали истории людей, которые в любой момент готовы сказать: «Моя свекровь или теща — настоящее золото». И мы искренне радуемся за них.

  • После развода с мужем ближе всех для меня была свекровь. Да, она у меня хорошая — как мама. Утешала меня, вытирала слезы, хотя у самой все непросто — она вдова. Однажды, успокаивая меня, произнесла: «Я еще тебя замуж выдам!» И вот спустя пару лет я встретила свое счастье. Конечно же, пригласила свекровь на торжество. И там она познакомилась с отцом моего нынешнего мужа — тоже вдовцом. Недавно отгуляли и их свадьбу. Сейчас мы снова одна семья! ©_udivitelnyi_istorii
  • Пришел с работы пораньше. Захожу в квартиру, а там так аппетитно пахнет ужином — аж слюнки потекли. Кричу: «Моя принцесса вкусняшек наготовила?» А в ответ: «Бери выше — королева наготовила, пока принцесса на маникюре!» Теща приехала в гости. © sergeivikhanov
  • У меня теща — золото. Она всегда как-то по-доброму относилась ко мне. Не хочет быть навязчивой и привыкла справляться со всем сама, но я все равно стараюсь ей помогать. Поначалу она переживала за свою дочь и справки обо мне наводила. Но в результате приняла меня с уважением. Любит готовить для нас. Внучка обожает бабушку. И, конечно, мы называем ее мамой. Я считаю, что мне повезло и с женой, и с тещей. © BullDuckOFF / Pikabu
  • У меня просто идеальная свекровь: она с самого начала отнеслась ко мне замечательно. Всегда о нас заботится, присылает цветы на мой день рождения, покупает нам с мужем билеты в кино на интересные премьеры. Чудо, а не женщина. © ****youiloveu / Reddit
  • Мы с мужем уже 15 лет как в разводе, но со свекровью я до сих пор общаюсь. Часто ездим друг к другу в гости, причем я иногда даже детей с собой не беру. Сейчас она как раз у меня. Сегодня будем целый день валяться у телевизора и смотреть киношку, потому что вчера ходили в театр и нам нужен разгрузочный день. Даже не знаю, что бы я делала, если бы мы перестали общаться. © unlovelyladybartleby / Reddit
  • Я — новоиспеченная невестка, и свекровь у меня просто золото! Пришла тут с тренировки, а она напоила меня горячим чаем и угостила своим фирменным теплым салатом. К тому же еще и сделала заготовки для завтрашнего ужина — я гостей принимаю. Было так приятно. © sayachic
  • Я иногда свою тещу мамой называю. Стесняюсь, конечно, — как-то неловко звучит. Но уж больно она тетка хорошая, и иногда это просто непроизвольно вырывается. © IamBigMazzY / Pikabu
  • Моя свекровь — просто святая. Когда я сказала ей, что муж (ее сынуля) от меня ушел, она чуть все глаза не выплакала. Эта женщина до сих пор играет большую роль в моей жизни, и я уверена, что внукам полезно поддерживать отношения с бабушкой. Честно говоря, я с ней чаще вижусь, чем ее собственный сынок. © Unknown author / Reddit
  • Неловко признаться, но любою свекровь больше, чем собственную маму. Она всегда готова помочь с готовкой и уборкой, пока я занимаюсь ребенком. А мама, наоборот, предлагает лялю подержать, пока я все дела в доме не переделаю. Когда свекровь приезжает в гости, она встает в 6 утра и занимается с малышом, чтобы дать мне поспать. При этом она и повеселиться может. И главное — она всегда очень тактично относится к нашей семейной жизни. Никогда ни во что не вмешивалась. © penninsulaman713 / Reddit
  • Свекровь каждый год покупает мне домашние тапочки в цветочек. Они всегда казались мне старомодными, такими бабушкиными, но с удовольствием их носила — очень уж удобные. Тут тапочки порвались, и я решила купить новые. Пришла за ними — и выяснилось, что эта обувка каких-то просто неприличных денег стоит, в три раза дороже, чем обычные. Я даже прослезилась! Вот такая у меня прекрасная свекровь, которая и в мелочах проявляет свою любовь. © shika.o_o
  • С женой развелись лет 20 назад, а с тещей дружим до сих пор. Я ей помогаю, а она мне. © werester / Pikabu
  • Свекровь буквально нас спасла. Когда у нас родился первенец, я сидела дома, а муж работал по 12–14 часов в день. Мы еще молодые были — даже на жилье с трудом хватало. Свекровь сократила свои часы на работе и помогала всем, чем могла. Через три месяца все устаканилось, но я просто не представляю, что бы мы делали без этой золотой женщины. © ParticularBrush8162 / Reddit
  • Мы тут недавно со свекровью и свекром в отпуск поехали и всю дорогу болтали. На работе коллеги спрашивали, как мы умудрились до такой жизни дойти: в отпуск — и с родственниками! А нам отлично. Свекровь просто потрясающая женщина. Обожаю ее. © Unknown author / Reddit
  • Сегодня к нам в гости неожиданно приехали родители и брат мужа, а дома не прибрано. Я в декрете. Муж сразу начал выговаривать мне при всех — мол, весь день дома без дела сидишь. Свекор и брат прямо засветились от радости: мужик! Тут заходит свекровь и как говорит мужу: «Повтори!» Муж начал отнекиваться, и в этот момент свекровь прервала его вопросом: «Значит, вы 48 лет считали меня бездельницей?» И тишина — все в ступоре. Свекор, брат мужа и он сам стоят и не знают, что сказать. Потом она собралась и сказала мне: «Прости, я, оказывается, пока бездельничала, забыла воспитать сына!» — и ушла. © rosenomoya
  • Когда мы только переехали в новый дом, свекровь забежала к нам помочь. Тут же начала распаковывать коробки на кухне, а мне это очень не понравилось. Не знала, что ей сказать, поэтому потихоньку спряталась в спальне. Муж попросил маму так не делать. Тогда она сразу пошла ко мне и извинилась. Всегда, когда читаю истории про ужасных свекровей, понимаю, насколько же мне повезло. © s***robotb**** / Reddit
  • В какой-то момент заметил, что теща на мой день рождения всегда устраивает семейный обед, а для своих собственных детей такого не делает. Спросил у одного из шуринов, не обидно ли ему. А тот сказал, что она так делает, потому что мои родители живут за границей. И теща не хотела, чтобы я чувствовал себя одиноким. © Unknown author / Reddit
  • Мы с будущим мужем познакомились в сентябре, а в октябре он представил меня своей маме. У меня тогда было туго с деньгами. Даже думала вернуться в родной город. Тогда будущая свекровь предложила мне пожить с ними и даже дала ключи от дома. Это было давным-давно, но я до сих пор благодарна свекрови за помощь в те сложные времена. © QtestMofoInDaWorld / Reddit
  • Когда свекровь узнала, что мне нельзя есть продукты с глютеном, она тут же стала готовить только безглютеновую еду. Даже свои коронные блюда как-то умудрилась переделать. © Aggressive_Hippo**** / Reddit
  • Мы с будущим мужем только начали встречаться, и его мама предложила нам пожить у нее дома. Правда, не даром: мы должны были оплачивать аренду. Когда наконец-то решили съехать и подыскали жилье, свекровь выдала нам конверт, в котором лежали все эти деньги. Оказывается, она хотела приучить нас к ответственности. Говорит: «Я так горжусь вами, ребята! Вы справились на отлично! А эти деньги помогут вам на первых порах!» Просто обожаю эту женщину. Она настоящий ангел. © KorsEmber / Reddit
  • Разбирали мы как-то со свекровью коробку с игрушками ее уже взрослой дочери. А там — штук 10–15 кукол Барби, самых разных! Я очень удивилась. Говорю: когда я была ребенком, у меня была только одна. Приезжаю к ним через несколько недель — их не было дома, а на столе стоит настоящая Барби, новенькая! Мне! И записка: «У каждой девочки должна быть своя кукла Барби!» © impsblsnthng
  • Я лежала в роддоме, а свекровь решила у нас прибраться. Вспомнила, какой кавардак оставила в спальне, и тут же написала мужу, чтобы он попросил маму туда даже не заглядывать. И вот нас с малышом выписали: возвращаюсь домой и вижу такую картину — весь дом отдраен сверху донизу, даже наш старый чайник сияет, и только спальня стоит закрытая. Сразу видно, что туда даже никто не заходил. Вот это, я понимаю, уважение. У меня, кстати, до сих пор фотография того чайника есть. © loopsonflowers / Reddit
  • Обожаю свекровь. Помню, мы как-то с мужем ехали домой и поскандалили. И вот подъезжаем уже — спор в самом разгаре. А свекровь решила нас встретить. Муж увидел ее и говорит: «Мамуль, дай нам одну минуточку, мы тут немного поспорили!» И свекровь тут же вернулась в дом, даже занавески задернула, чтобы дать нам самим во всем разобраться. А после рождения нашего первенца она вообще стала моей палочкой-выручалочкой. Идеальная бабушка. © panda51515 / Reddit
  • Свекровь у меня суровая, лишнего слова не скажет. Недавно я заметила, что она тайком фотографирует меня, пока я не вижу: то на кухне со спины снимет, то — пока обувь надеваю. Перепугалась: думала, она снимает мои косяки, чтобы потом предъявить. А вчера она пришла с огромным пакетом и молча вручила мне шикарное пальто, о котором я мечтала. Идеально по размеру! Оказывается, она фоткала меня, чтобы показать портнихе в ателье мою фигуру и точные параметры «на глаз»: хотела сделать сюрприз, но боялась не угадать с рукавами.

А у вас какие отношения со свекровью или тещей? Может в вашей копилке тоже есть какие-то теплые истории? Делитесь в комментариях.

