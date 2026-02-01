20+ историй о свекровях и тещах, которые сломали стереотипы своей добротой и адекватностью

14 историй о бывших, которые мы теперь рассказываем друзьям вместо анекдотов
Истории
1 месяц назад
Обычно рассказы о свекровях и тещах редко веселят. Но встречаются счастливчики, которые вместе со своей половинкой умудряются обрести и новых замечательных родственников. Кто-то помогает молодой семье встать на ноги, другие радуют неожиданными подарками, а третьи вообще готовы встать на защиту, даже вступая в спор со своими близкими. Мы собрали истории людей, которые в любой момент готовы сказать: «Моя свекровь или теща — настоящее золото». И мы искренне радуемся за них.
