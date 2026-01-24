20+ родственников, которые превратили обычный день в комедию

20+ родственников, которые превратили обычный день в комедию

Жизнь с родственниками — это когда ты ешь вкусное мясо, а потом узнаешь, что оно для собаки. Или когда папа решает напугать тебя, выпрыгнув из шкафа, но пугается сам. Мы собрали моменты, после которых понимаешь: с этой семьей точно не соскучишься.

  • Дом, обед, ищу чего-нибудь съестного и обнаруживаю тушеное мясо на плите. С радостью накладываю его в тарелку и приступаю к трапезе. Вдруг раздается звонок от мамы:
    — Ты покормил собаку?
    — Нет, в холодильнике нет для нее еды
    — Так я приготовила для пса мясо из остатков, оно стоит на плите.
    В этот момент я жую это мясо и с недоумением смотрю на отца. Потом раздается раскатистый смех, с его стороны и из динамика телефона. © Подслушано / Ideer
  • Ездили с мужем недавно в мебельный магазин. Ходили, делали покупки, и вдруг он находит черное мусорное ведро. Недолго думая, надел его себе на голову и ходил, говорил, что он Дарт Вейдер. Представьте: взрослый, крупный мужчина с черным ведром на голове. Подходим к кассе и видим — стоят дети с такими же ведрами и рассказывают мамам, что они Дарты Вейдеры. Все рыдали от смеха. © Подслушано / Ideer
  • Вчера играли с мужем и ребенком в простую настольную игру, где нужно бросать кубики и двигать фигуры. Ребенку три года, и пока это его любимое занятие. Муж что-то сказал, и ребенка это так рассмешило, что он залился хохотом и сквозь смех сказал: «Я пацталом!» Тут уже мы переглянулись и расхохотались, потому что такое уже не в первый раз. В интернете он еще не сидит, да и дома этот доисторический сленг тоже не употребляют. © Мамдаринка / VK
  • Родители в супермаркете. Папа сзади мамы с тележкой, мама берет продукты и, не глядя, складывает в тележку позади себя. Поворачивается и видит кучу лапши и других неполезных продуктов. Начинает их вытаскивать и ругаться: «Ох, понабрал фигни какой-то, что, тебя не кормят?» Поднимает голову и видит офигевшего чужого мужика, который лепечет: «Простите». А папа рядом стоит и давится от смеха. © Подслушано / Ideer
  • Отправила брата гулять с моим двухлетним сыном. Приходят спустя пару часов, и брат с порога выдает: «С почином! Твой сын сегодня впервые попробовал песок». Муж из комнаты: «Не впервые!» Мужчины... © Мамдаринка / VK
  • Муж с сыном что-то ремонтируют, негромко переговариваются. Слышу, папа объясняет сыну технику безопасности, сначала про оголенные провода, потом дошли до того, что может быть, если играть на стройке или залезть в подвал, даже про бродячих собак поговорили. В конце слышу: «Пап, а какое самое важное правило? Прям главней всего?» А в ответ: «Главное — маму с утра не трогать, пока она кофе не попьет!» © Подслушано / Ideer
  • Как-то папа хотел надо мной подшутить — выпрыгнуть из шкафа в прихожей, когда я приду из универа. В итоге захожу, из шкафа вываливается папа, за ним с грохотом падает чайный сервиз с верхней полки. Непонятно, кто больше напугался. До сих пор ржу, а папе мама люлей навешала. © Подслушано / Ideer
  • Ехали с мужем и дочкой, на дороге нас грубо подрезал какой-то мужик. Муж в эмоциях заорал: «Ты че творишь?!» Я шикнула на него, чтобы не ругался при ребенке, но в этот момент наша трехлетняя дочь высунула кулачок в приоткрытое окно и не менее воодушевленно заорала: «Куда прешь?!» Муж потом весь вечер смеялся. © Подслушано / Ideer
  • Нас в семье четверо: я, жена и две дочки. Сегодня не могли решить, кто пойдет выгуливать собаку. Затеяли игру: кто первым слово скажет — тот и идет. Как только спор начался, дочка с каменным лицом пошла одеваться, собрала все для выгула собаки, обулась. И вот она открывает входную дверь, собака на поводке, в прихожей выстроилась вся семья, и мы практически хором: «Молодец, Поля!» А Поля довольная снимает куртку и говорит: «Вот вы и попались!» © sloth18 / Pikabu
  • Маленький сынуля Саша играл с моим папой Игорем. Сын обожает Гарри Поттера, поэтому взял карандаш — импровизированную волшебную палочку — и давай колдовать с дедом. Взмахивает палочкой и говорит: «Дед, теперь ты коровка, мычи!» Папа начинает изображать корову. Сын снова взмахивает: «Теперь я превратил тебя в собачку! Начинай лаять!» Папа гавкает. Еще один взмах: «Дедуля, а теперь ты кошечка. Как делает кошечка?» Папа филигранно начинает мяукать. Это все заметила моя мама и выдала: «Кажется, Саша действительно волшебник! За 30 лет совместной жизни впервые вижу, чтобы Игорь котика изображал и мяукал!» © Мамдаринка / VK
  • Муж работает, я сижу в декрете. Ребенок уже ходит в младшую группу в садик, очень любознательный и с удовольствием наблюдает, как я веду домашние дела. Недавно сидим за столом на кухне, ужинаем, и ребенок выдает: «Да уж, пап, ты бы не бегал от мамы, а помог ей. А то она одна в этом доме работает, а ты постоянно мультики смотришь». И продолжает жевать пюреху.
    Муж предприниматель и дома часто работает за ноутбуком, но сын почему-то решил, что он смотрит мультики. Видимо, зная, сколько я делаю по дому, решил поделиться мыслями и попросить папу исправиться. Повеселил, конечно. © Палата № 6 / VK
  • Любуюсь новорожденной дочкой, нацеловываю ей пяточки, говорю: «Какая сладкая, какая красивая, какая милая». Сын (10 лет) скептически смотрит на меня, но молчит. Ухожу на кухню попить воды, возвращаюсь и вижу, как сын склонился над ней, разглядывает. Потом выдает: «Не знаю, что тут мама нашла красивого и милого, и вообще обычная». Нюхает ее: «Ммм, но пахнешь очень вкусно! Мамой». © Мамдаринка / VK
  • Я объяснял своему четырехлетнему сыну, что такое мышцы. В качестве примера показал свои бицепсы. Он сказал мне: «Погоди-ка, сейчас лупу возьму». С женой до сих пор смеемся. © Teh_Chap / Reddit
  • Повела племянника в ресторан. Ему всего шесть, он никогда не был в таких местах, а тут любимая тетя решила его побаловать. Принесли нам суп, я ем, на секунду отворачиваюсь и вижу — племянник уже умудрился рукавом в него влезть. Говорю: «Артурчик, ну как так вышло? Как можно рукавом в тарелку попасть? Я вот за свои 29 лет ни разу так не делала!» Он виновато отвечает: «Ничего, тетя Аня, еще влезешь! У тебя все впереди, ты еще молодая!» Я в свои шесть так красиво отмазываться не умела. © Карамель / VK
  • Купили дочке котенка британца. Она взяла его, посадила в красивую корзинку и вынесла во двор под предлогом поделиться радостью с друзьями. Смотрю из окна — а она за деньги дает погладить котика.
    Муж ржет, мол, не пропадет дочурка. Ну а я заставила вернуть все деньги детям и не быть жадиной. На что дочка сказала: «Мама, с тобой никаких денег не заработаешь». Юный бизнесмен, блин. © Не все поймут / VK
  • Собрались всей семьей. Ужинаем, болтаем, и тут тетю Люсю кто-то за язык дернул: «Малыш подрос. Когда за вторым пойдете?» Муж рядом аж поперхнулся, я ответила невнятно — не отстает. Я уже закипаю, как вдруг эта мадам огорошивает всех — вскакивает и выдает: «Ну не могу я терпеть! Такой подарок вам купила!» Нас аж смех пробрал. Вот что за человек?
  • Мне 25, всем остальным родственникам за 60. Как-то во время застолья дядя с тетей хвалили мои пирожки, мол, вкусные очень. А потом дядя поворачивается к тете — у них у обоих плохо со слухом — и сценическим шепотом заявляет: «Кажется, она добавила недостаточно соли!» А тетя такая: «Да не говори, совсем соли нет». Мне-то не обидно, но боюсь в следующий раз засмеяться и раскрыть их секрет. © Подслушано / Ideer
  • Когда племянник впервые решил что-то приготовить на кухне, мы с семьей были в предвкушении. Он выбрал простой рецепт — печенье с изюмом, и все с энтузиазмом ему помогали. Мы вместе замешивали тесто, взвешивали ингредиенты, и все шло гладко. Но когда пришло время добавлять изюм, племянник вдруг загадочно исчез на несколько минут. Мы продолжали готовить, думая, что он просто вышел. Оказалось, он спрятал весь изюм в другой комнате, потому что терпеть его не мог и не хотел, чтобы кто-то ел его в печенье. Мы так смеялись, когда узнали правду. С тех пор печенье без изюма стало его фирменным блюдом, и каждый раз, когда он готовит, мы вспоминаем эту историю и улыбаемся. © Не все поймут / VK
  • Была когда-то мода на рваные джинсы. Помню, пришел ко мне дедушка, навестить. Сидим, пьем чай, тут заходит моя девушка, как раз в таких джинсах. Деда, как увидел их, чуть не поперхнулся. Она поздоровалась и ушла переодеваться, а дед наклонился ко мне и деловито сказал: «Внучок, если дела у вас так плохи, ты бы сказал мне, я бы продуктов привез».
  • В детстве мама часто повторяла фразу: «Вот будут у тебя дети — поймешь!» Вышла в декрет, думаю: ну теперь-то мне есть чем ответить. Приезжает она в гости, я с довольным лицом ей: «Теперь у меня свои дети!», а она, ни секунды не думая, выдает: «Вот будут внуки — поймешь!» Теперь хочу подговорить бабулю при случае сказать маме: «Когда будут правнуки — тогда и поймешь». © Мамдаринка / VK
  • Сыну 5, а он уже любит обламывать других. Собирались в раздевалке садика. Рядом девочка с восторгом рассказывает сестре, как влюблена в мальчика, и что нарисует ему рисунок, и напишет на обороте, от кого. После этих слов сын, с совершенно серьезным лицом, заявил: «Ничего у тебя не получится, он читать еще не научился». Расстроенное лицо девчушки нужно было видеть, а мы с ее сестрой еле сдерживали смех. © Мамдаринка / VK

Да уж, близких не выбирают, но скучать с ними точно не приходится. Иногда достаточно одной фразы или жеста, чтобы весь вечер прошел со смехом.

