20+ родственников, которые превратили обычный день в комедию

Жизнь с родственниками — это когда ты ешь вкусное мясо, а потом узнаешь, что оно для собаки. Или когда папа решает напугать тебя, выпрыгнув из шкафа, но пугается сам. Мы собрали моменты, после которых понимаешь: с этой семьей точно не соскучишься.