16 бабушек, у которых в доме время течет по своим собственным уютным законам
Бабушки — это особый мир, в котором всегда пахнет блинами и пирожками, а время будто замедляется. В их домах забываются должности и взрослые тревоги — там ты просто любимый внук или внучка, которых с заботой укутывают одеялом. Мы собрали истории, которые напомнят, какими теплыми, уютными и по-настоящему светлыми были моменты, проведенные рядом с бабушкой.
- Мне 35, свой бизнес, телефон не умолкает. Как-то вечером забежала бабулю проведать ненадолго да прикорнула — весь день на ногах, еще и конец года. Просыпаюсь через 2 часа под ватным одеялом, ищу телефон, и тут внезапный голос бабули из темноты: «Тише, мышка! В моем доме директоров нет, тут только любимые внучки. Я вон пирожки напекла, кушай, пока горячие, а работа не волк. Телефон отдам, как домой поедешь». Ну я и решила, что слишком много работала на неделе, почему бы немного не отдохнуть. До сих пор благодарна ей за тот случай и вечную заботу.
- У моей бабушки есть сад, в котором она работает всю жизнь. И в детстве я ревновала ее к помидорам. Она каждый день заходила в теплицу и приговаривала: «Здравствуйте, хорошие мои, ну как вы тут?» — уделяла внимание каждой и всячески их хвалила. А я стояла и слушала с обидой. Сейчас мне 23, и я сама иногда с ее помидорами так разговариваю. © Подслушано / Ideer
- В детстве часто гостил у бабушки в деревне. Притащил ей как-то тощего, дикого котенка. Очень боялся, что выгонит нас обоих. Бабуля тогда отправила меня погулять, а сама скрылась в доме. Через пару часов возвращаюсь, а она выходит мне на встречу, а следом лениво выкатывается роскошный пушистый шар. У меня глаза на лоб, а она невозмутимо: «Ну что рот открыл? У меня в доме даже табуретка расцветет и поправится, если ее помыть да сметанкой покормить. Иди руки мой, спасатель». Очень скучаю, бабуль.
- Каждое лето уезжала к бабушке в село. Она у меня даже не знала, что такое отпуск. Дожила до 85, ни дня не провела без дела! Пришли мы как-то в огород. Я говорю: «Блин, бабуль, как это все окучить?» А она как выдаст: «Ой, сейчас расскажу! Ты сначала окучиваешь первый куст, потом второй, потом третий и так до конца огорода». Я потом получила два высших, прочитала кучу умных книжек про мотивацию, но каждый раз перед муторным делом вспоминала бабушкин инструктаж. © Morrskaya / Pikabu
- Я живу в городе, но мои бабушка и дедушка живут в небольшом домике в маленькой деревушке в полутора часах езды. Каждое лето я ездила к ним на неделю-две. Ночью мы лежали в кромешной темноте, так как вокруг не было света, а бабушка рассказывала мне разные истории из своей молодости. © PickleEnjoyer7 / Reddit
- Одно из самых любимых детских воспоминаний — это когда, оставаясь ночевать у бабушки, с утра ты просыпаешься от шипения теста, разливающегося по горячей сковородке, а потом до тебя доходит запах свежих ароматных блинчиков. И сна как не бывало. Бегом бежишь на кухню, а там... уже целая гора блинов и разложенные по пиалочкам вкусняшки: мед, сметана, растопленное масло, сахар, ну и обязательно варенье. Все, что так любят внуки! Это все моя бабуля, мое детство, моя гордость! © Подслушано / Ideer
Для меня мама была как бабушка в плане готовки 💔. Бабушка готовила отвратительно, а вот мама... 😍
Причем я выбирала, что хочу поесть, а ей всегда было в радость приготовить блюдо, которое я назову... Сама я получила красный диплом по специальности повара и кондитера, но, мне кажется, что я даже в половину не так вкусно готовлю, как моя мамочка 🤤.
Очень хочу быть такой бабушкой для своих внуков, так как обожаю и готовить, и печь, но сейчас времени разгуляться нет, да и за подходящими продуктами иногда нет времени/сил сходить, если резко чего-то захотелось... Обычно закупаемся с мужем пару раз в месяц, а после работы хватает сил только молоко с хлебом докупить)
Когда не работала, гуляла на всю катушку: фаршировала и блины, и перцы, и голубцы с котлетами в заготовки делала, и пельмени с варениками лепила, и торты пекла с пирожками 😌. Сейчас реже гораздо получается это делать, но я жду, когда появятся внуки и время 🙏🏻.
- Сегодня исполнилось бы 97 лет моей бабушке. Все детство я была с ней. Когда мне было скучно, она рассказывала мне истории из своей врачебной практики. Она была оперирующим гинекологом, но за отсутствием врачей в селах, работала не совсем по прямой специальности — была просто врачом. Любым! Поэтому историй было много. Она сплачивала всю нашу семью. У нее был очень сильный характер. Сейчас я понимаю, что у меня нет ни одной аудиозаписи, ни одного видео. Она очень не любила фотографироваться и сразу убегала. С грустью понимаю, что ее голос остался звучать только в моей голове, и очень боюсь его забыть с возрастом. Я очень скучаю! © Unknown author / Pikabu
- Мы с братьями и сестрами часто оставались у бабушки на ночь. Утром она тихонько подходила к каждому по очереди, будила и спрашивала: «Что хочешь на завтрак?» И снова давала еще немного поспать. Когда кто-то из нас просыпался и приходил на кухню, на стол выставлялся индивидуальный «заказ». Прекрасные времена были. © TheTripleSevens / Reddit
- С детства обожаю бабушкины блинчики — кружевные, тоненькие, смазанные сливочным маслом. Сейчас она их уже правнуку печет. Но мне всегда важно съесть тот самый первый блин! Никому не отдаю свое право, даже специально приезжаю к началу готовки. © Алина / ADME
- Эх. Моя бабушка тоже делала замечательные пирожки, блинчики, драники. Вся еда была особенной. Всегда вспоминаю и удивляюсь, как она все успевала. Папа привозил меня к ней в 6 утра, чтобы самому успеть на работу, а она уже доставала из печи пирожки. Если я не хотела пирожки, то были готовы блины. А если не хотела ни того, ни другого, то бабушка ловко готовила что-то еще. © Elena1994 / Pikabu
- Когда я был ребенком, оставался у бабушки на выходные. Она всегда покупала мне два вида вкусняшек: полезные и совершенно противоположные. Хотя я с удовольствием ел те, и другие. А когда за мной приезжал папа, бабушка внезапно кричала мне: «Быстрее! Прячь сладкое!» Когда папа заходил, я уже сидела в комнате и ела фруктовую пастилу или что-нибудь подобное. © newbreeginnings / Reddit
- Ко мне в гости приехала бабушка. Ночью я еле слышно чихнул сквозь сон. И тут же будит меня бабушка с сиропом от кашля в левой руке и термометром — в правой. © Подслушано / Ideer
- Я люблю свою бабушку, ведь она подарила мне прекрасное детство. Каждый раз, когда мне не спалось, она пела мне разные старые песни, и я быстро засыпала. А этот запах плюшек, доносящийся с кухни... За эти плюшки можно было что угодно отдать. Мы с ней гуляли и играли в снежки, ходили в лес за ягодами, выращивали горох, прятались в дачном домике от дождя. Спасибо бабушке! © Подслушано / Ideer
- У меня обе бабушки пекли вкусные пироги. И вот садишься рядом за стол помогать пирожки лепить, но ничего получается у меня. Тесто разъезжается, разлипается, пирожки выходят кривые-косые. А на бабушку смотришь, а она своими старенькими скукоженными пальчиками так ловко и быстро пирожки лепит. И ведь они все один к одному — красивые, ладненькие, одного размера. Спрашиваю: «Бабушка, а как у тебя так получается?» И та отвечает: «А ты налепи столько за свою жизнь пирогов, тогда и будут получаться красивыми». © Redfurya / Pikabu
- Когда мы с братом были маленькими, бабушка вынесла нам на улицу хлеб с маслом и сахаром. Начала ходить по двору с этими бутербродами и громко нас звать. Было так неловко перед ребятами. Бабушки давно уже нет, но теперь эту историю вспоминаю с улыбкой. Мы тогда не понимали, а она ведь о нас заботилась, переживала. © Подслушано / Ideer
- У меня была городская бабушка, и пирожки она печь не умела. Но какие моя бабушка пекла блины! Самые вкусные в мире! Моя обязанность была — мазать их сливочным маслом, ну и подъедать потихоньку. А бабушка делала вид, что не замечает. Уже 20 лет, как бабушки не стало, скучаю по ней очень. © DizzyZhuzhik / Pikabu
Иногда кажется, что бабушки умели любить как-то по-особенному — без условий, неспешно и с бесконечным запасом тепла. И чем старше становимся, тем яснее понимаем: именно у них в гостях мы чувствовали себя по-настоящему дома. Наверняка и у вас найдутся душевные истории про бабушек. С удовольствием почитаем в комментариях.
Моя родная бабушка умерла, когда маме был год. Мама воспитывалась в семье своей тёти, младшей сестры её мамы. И мамина тётя стала нам с братом самой любимой бабушкой. Да, она вкусно готовила, но из всего нам больше запомнились её шутки, рассказы, разговоры с нами. Мы с братом очень любили приезжать к ней летом. И, когда я сама стала бабушкой, брат меня поздравил и пожелал быть такой же бабушкой, как наша, для моих внуков
Моя бабушка до 70 лет проработала участковым фельдшером. При этом в доме всегда было чисто и наготовлено еды, на окнах цветы, перед домом цветы, огород ухожен. Мне всегда готовила на выбор, что попрошу, но никогда не заставляла есть (не хочешь - значит, не голодная, ну и беги гулять). И ни разу не видела её усталой или раздражённой. Ну каааак?
А моя жива ещё, 88 лет, с готовкой уже трудно справляться, часто блюда не выходят, но я то помню из детства это утро, начинающееся с запаха блинов и меда. Правда жила она далеко, раз в год на 2 недели ездили на поезде. А по образованию бабушка повар😅 комбо-бабушка