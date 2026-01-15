16 бабушек, у которых в доме время течет по своим собственным уютным законам

Для меня мама была как бабушка в плане готовки 💔. Бабушка готовила отвратительно, а вот мама... 😍

Причем я выбирала, что хочу поесть, а ей всегда было в радость приготовить блюдо, которое я назову... Сама я получила красный диплом по специальности повара и кондитера, но, мне кажется, что я даже в половину не так вкусно готовлю, как моя мамочка 🤤.

Очень хочу быть такой бабушкой для своих внуков, так как обожаю и готовить, и печь, но сейчас времени разгуляться нет, да и за подходящими продуктами иногда нет времени/сил сходить, если резко чего-то захотелось... Обычно закупаемся с мужем пару раз в месяц, а после работы хватает сил только молоко с хлебом докупить)

Когда не работала, гуляла на всю катушку: фаршировала и блины, и перцы, и голубцы с котлетами в заготовки делала, и пельмени с варениками лепила, и торты пекла с пирожками 😌. Сейчас реже гораздо получается это делать, но я жду, когда появятся внуки и время 🙏🏻.