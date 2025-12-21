18 умельцев, которые превратили старые вещи в произведение искусства

Народное творчество
1 час назад
Гора ненужного в углу гаража, сломанный стул на балконе, упаковка от еды... Для большинства это мусор, но для некоторых — сущее золото. Эти люди не ждут вдохновения — они стряхивают пыль, достают наждачку и краски и превращают уставшие вещи в настоящее искусство.

«Сливки я съела, а из баллончика сделала лампу»

Elenaki Kavardaki
55 минут назад

Из баллончика или из баллончиков? Кажется, там много маленьких выжатых баллончиков.

«Сделал из обычных лампочек елочные игрушки»

«Была у меня лампа. Украсила старыми обоями»

«Даю вторую жизнь клипсам от хлеба — рисую на них котиков и делаю магниты»

Elenaki Kavardaki
51 минута назад

Хотела сказать - У меня этих клипс полный стаканчик. Ан нет. У меня другие, с проволокой. Оставляю их, чтоб другие пакеты закрывать или при необходимости вытащить из них проволочку.

«Переделала старый шкаф в кукольный домик для дочки. На это у меня ушло больше недели!»

«Вот и старые джинсы пригодились»

«У меня было старинное ручное зеркало, но задняя крышка была сломана, поэтому я его перекрасила!»

«Купила в секонде футболки и сшила себе из них костюм феи!»

Евга
1 час назад

Прикольный. Но почему было не выбрать фото во весь рост анфас?

«Сделала из старого телевизора уютную лежаночку для собаки»

«Старая куртка получила новую жизнь! Разрисовала ее аэрографом»

«Гамак для кошек из старых велосипедных камер»

«Сделал из старого домика для Барби люксовый скворечник»

«Вот что мои родители сделали со столом от машинки Зингер»

Евга
58 минут назад

Прикольно выглядит, но накладные раковины не моя тема. Мне они кажутся жутко неудобными в эксплуатации

«Купил старый ковер и написал на нем картину»

«Я вырезаю сюжеты из старых потертых пластинок и даю им вторую жизнь в качестве часов»

«Мне бесплатно достались старые дорожки из боулинга, и я сделал из них полы во всем доме, кроме ванной»

«Толстовка из старого двуспального одеяла»

«Джинсовый тренч, расписанный вручную»

Фото на превью kenb99 / Reddit

