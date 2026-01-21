Есть такой канал на дзене и Ютубе ,Таня и Барсик, как девушка приручила дикого лесного кота. Он прям очень похож на этого котика, то ли у этого тоже лесные коты были в родословной, то ли у Тани котик не совсем лесной😀
20+ живых примеров того, что хорошего кота должно быть много
Говорят, кот — это маленькое, грациозное существо, которое легко помещается на подоконнике и в сердце хозяина. Но жизнь зачастую вносит свои коррективы. Иногда Мурки и Барсики вырастают до таких масштабов, что подоконник сдается первым, диван проседает, а слово «котик» начинает звучать как ирония.
«Мой старый кот — настоящий добрый великан!»
- Боже мой, какие щечки! © Hfsbsw / Reddit
«Это мой кот у ветеринара год назад и сейчас»
- Наверняка весь персонал пришел посмотреть на этого красавца! © unknownbattle / Reddit
С прятками у Василия теперь не получается
Прелесть какой шикарный Василий! Спрятался, так спрятался. Главное что он вас не видит.
- У него просто кость широкая. © zenja / Pikabu
«Когда люди видят нашего кота, говорят, он огромный. Это что, правда?»
Это же рыбацкий трюк) как правильно фотографироваться с уловом в руках))
- Это не большой кот — это маленький лев! © gorginhanson / Reddit
«Моему малышу 17 лет»
А кот думает: " Сам ты малыш. По кошачьим меркам я втрое старше тебя, щегол"))))
«Сантехник увидел нашего кота и робко спросил: «А он меня не съест?» Нет, он уже пообедал
«Его мама была дикой кошкой, а папа — мейн-кун. Котенок был совсем крошечным! Но за 15 лет хорошо вырос»
Смотришь на такое фото и умиляешься. Всё таки люди здорово меняют ход вещей. Эта мелкая дикая кошка тысячелетиями носилась по пролескам и полустепям и ловила мышей, ящериц и птичек. Была она худа, крепка, неприхотлива и жила недолго, но ярко и бодро и главное ни о чем не задумываясь, ибо кот. Но вот пришел Человек Разумный... Вашему вниманию картинка сверху. Раскормленный гибрид- красавец, живущий аж до 20 лет, офигефший от уровня жизни и отсутствия необходимости носится как угорелый за пищей, от множественного сна и запаха хозяйских тапок. Появились ли зачатки мысли в глазах ( ибо появилось масса времени для раздумий) ? По моему да.
«Это мой рыжий мальчик»
«Вот как Творобышек вымахал за 8 лет»
- В следующей жизни хочу быть вашим котиком! © Unknown author / Pikabu
- Ну что за микротигр! © dif1362 / Pikabu
«Котяра моего парня просто красавчик!»
«Мой хвостатый весит 8 кило»
«Гляньте на кота моих соседей»
«Греется на солнышке. Умеет он получать удовольствие от жизни»
«Мой кот весит почти 10 кг и продолжает расти»
Дорогой дневник, сегодня мой кот весит уже почти 10 кг и продолжает расти. Ещё вчера он весил только 3 кг. Сколько он будет весить завтра, послезавтра я боюсь и представить. И как долго он будет так расти тоже...
- Ты уверен, что это не рысь? © runnerofshadows / Reddit
- Мужик, тебя обманули — это лев! © Unknown author / Reddit
"Первая осенняя прогулка нашего норвежского лесного кота
«Жена и наш гигантский котик. Мы его на улице подобрали»
«Нашему мейн-куну 3 года. Закончил ли он расти? Не уверен, но с каждым днем он становится все величественнее»
Кажется, чтобы держать такого великана, надо тренировать руки
«Мы нашли его котенком на улице и решили оставить себе. Вот такой гигант вырос»
«Это я сладко сплю с моим 3-летним котиком»
«Вот кто согревает меня зимой!»
А ваши котики хорошо подготовились к зиме и накопили жирок? Похвастайтесь своими питомцами в комментариях.
