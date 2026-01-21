20+ живых примеров того, что хорошего кота должно быть много

2 часа назад
20+ живых примеров того, что хорошего кота должно быть много

Говорят, кот — это маленькое, грациозное существо, которое легко помещается на подоконнике и в сердце хозяина. Но жизнь зачастую вносит свои коррективы. Иногда Мурки и Барсики вырастают до таких масштабов, что подоконник сдается первым, диван проседает, а слово «котик» начинает звучать как ирония.

«Мой старый кот — настоящий добрый великан

Драконятина
2 часа назад

Есть такой канал на дзене и Ютубе ,Таня и Барсик, как девушка приручила дикого лесного кота. Он прям очень похож на этого котика, то ли у этого тоже лесные коты были в родословной, то ли у Тани котик не совсем лесной😀

«Это мой кот у ветеринара год назад и сейчас»

  • Наверняка весь персонал пришел посмотреть на этого красавца! © unknownbattle / Reddit

С прятками у Василия теперь не получается

Светлана БМВ
1 час назад

Прелесть какой шикарный Василий! Спрятался, так спрятался. Главное что он вас не видит.

«Когда люди видят нашего кота, говорят, он огромный. Это что, правда?»

«Моему малышу 17 лет»

«Сантехник увидел нашего кота и робко спросил: «А он меня не съест?» Нет, он уже пообедал

«Его мама была дикой кошкой, а папа — мейн-кун. Котенок был совсем крошечным! Но за 15 лет хорошо вырос»

Gregory Miaskovski
1 час назад

Смотришь на такое фото и умиляешься. Всё таки люди здорово меняют ход вещей. Эта мелкая дикая кошка тысячелетиями носилась по пролескам и полустепям и ловила мышей, ящериц и птичек. Была она худа, крепка, неприхотлива и жила недолго, но ярко и бодро и главное ни о чем не задумываясь, ибо кот. Но вот пришел Человек Разумный... Вашему вниманию картинка сверху. Раскормленный гибрид- красавец, живущий аж до 20 лет, офигефший от уровня жизни и отсутствия необходимости носится как угорелый за пищей, от множественного сна и запаха хозяйских тапок. Появились ли зачатки мысли в глазах ( ибо появилось масса времени для раздумий) ? По моему да.

«Это мой рыжий мальчик»

«Вот как Творобышек вымахал за 8 лет»

«Котяра моего парня просто красавчик!»

«Мой хвостатый весит 8 кило»

«Гляньте на кота моих соседей»

«Греется на солнышке. Умеет он получать удовольствие от жизни»

«Мой кот весит почти 10 кг и продолжает расти»

Виталий
2 часа назад

Дорогой дневник, сегодня мой кот весит уже почти 10 кг и продолжает расти. Ещё вчера он весил только 3 кг. Сколько он будет весить завтра, послезавтра я боюсь и представить. И как долго он будет так расти тоже...

"Первая осенняя прогулка нашего норвежского лесного кота

Noumen
1 час назад

Норвежские лесные известные древолазы, раз- и на верхушке

«Жена и наш гигантский котик. Мы его на улице подобрали»

«Нашему мейн-куну 3 года. Закончил ли он расти? Не уверен, но с каждым днем ​​он становится все величественнее»

Кажется, чтобы держать такого великана, надо тренировать руки

«Мы нашли его котенком на улице и решили оставить себе. Вот такой гигант вырос»

«Это я сладко сплю с моим 3-летним котиком»

«Вот кто согревает меня зимой!»

А ваши котики хорошо подготовились к зиме и накопили жирок? Похвастайтесь своими питомцами в комментариях.

А если вы любите рассматривать крутые картинки, то вот вам наша статья про то, как люди превращают обычное жилье в уютные гнездышки.

