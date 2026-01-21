20+ живых примеров того, что хорошего кота должно быть много

Смотришь на такое фото и умиляешься. Всё таки люди здорово меняют ход вещей. Эта мелкая дикая кошка тысячелетиями носилась по пролескам и полустепям и ловила мышей, ящериц и птичек. Была она худа, крепка, неприхотлива и жила недолго, но ярко и бодро и главное ни о чем не задумываясь, ибо кот. Но вот пришел Человек Разумный... Вашему вниманию картинка сверху. Раскормленный гибрид- красавец, живущий аж до 20 лет, офигефший от уровня жизни и отсутствия необходимости носится как угорелый за пищей, от множественного сна и запаха хозяйских тапок. Появились ли зачатки мысли в глазах ( ибо появилось масса времени для раздумий) ? По моему да.