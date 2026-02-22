15+ человек влюбились в крючок и теперь создают вещи, которые ни за какие деньги не купишь
Лучшие вещи в мире создаются не машинами, а родными руками и горящим сердцем. Будь то сумка-мох, сделанная ради забавы, бабушкина рубашка, связанная с огромной нежностью, или шляпка для кошки. Пусть эти работы помогут вам найти вдохновение даже в самый пасмурный день.
«Восьмой раз перевязываю платье. Выгуливала в городе, засматривались все — и мужчины, и девушки. По-моему, знак хороший!»
«2 года назад я загорелась идеей связать бохо-пальто. Связала 90 квадратов — и ни один не повторяется!»
моя мечта! но я бы хотела цвета поспокойнее. никак не пойму какую выбрать пряжу по составу и толщине
«Связала топ и юбку, когда была беременна — без всяких схем, вообще на глаз делала. Друзья и родные только глаза закатывали. Слева я на 8 месяце. А справа — уже после родов»
«Моя невеста связала эти платья, и я безумно ей горжусь. Обе модели она придумала сама — от идеи до схемы — и работала над ними на протяжении нескольких месяцев. Называются они „Платье лобстера“ и „Платье сардины“»
На манекенах, может, оно и ничего... смотрится, как арт-объект)
«Это теплый свитер из мериносовой шерсти. Ушло аж 16 мотков пряжи»
Просто классная шутовская шапка
«Посмотрите, какую шляпку я связала своей кошечке»
- Ага, по кошке прям видно, в каком она восторге. © OldestCrone / Reddit
«Связала прикольную сумку. Как бы вы ее назвали?»
«Моя тетя без всяких схем связала для меня свитер с аппликациями. Он просто невероятный!»
Опять таки - объект только для показа техники вязания и мастерства.
Носить это, мне кажется, неудобно будет.
И сверху уже ничего не надеть, разве что кейп или пончо)
«Я только что довязала клубничные пинетки для малыша — в подарок подруге»
«У двоюродной сестры скоро будут мальчики-двойняшки»
«Это платье — моя гордость и радость. Я связала его для бала. В нем — пряжи чуть не на 50 тысяч и 76 часов работы»
Я бы вместо цепочек сделала темно-синие бусины, в цвет подола, чтобы уравновесить пропорции.
«Спросил бабушку, сможет ли она связать мне рубашку. Обожаю ее!»
- Брошка стала идеальным завершающим штрихом! Обними бабулю от меня — наши бабушки заслуживают всего самого лучшего. © AladeenMirza / Reddit
«Я связала свое свадебное платье крючком. Работа заняла примерно 5 месяцев, или 350 часов»
«Бабушка моего парня — та еще мастерица, согласны?»
«Связала юбку крючком. Как по мне, получилось очень хорошо!»
не совсем ясно зачем вязать ровное полотно без узоров. Проще купить ткань и сшить.
«Связала сумку-мох. Зачем? Не знаю!»
- Искать что-то в этой женской сумочке теперь точно как в дремучем лесу! © Asur505 / Pikabu
Какая вещь из подборки заставила ваше сердце екнуть? Может, у вас тоже есть «тот самый» свитер, связанный близким человеком? Поделитесь своими впечатлениями — давайте восхищаться талантами вместе!
А для тех, кому хочется еще больше вдохновения, мы подготовили вот такую красочную подборку статей:
Комментарии
Из всего представленного понравился серый свитер с лисичкой.
Вещь, которая красиво выглядит, соответствует сезону и фигуре.
И ее можно носить, вот просто надеть и идти)