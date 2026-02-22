15+ человек влюбились в крючок и теперь создают вещи, которые ни за какие деньги не купишь

Лучшие вещи в мире создаются не машинами, а родными руками и горящим сердцем. Будь то сумка-мох, сделанная ради забавы, бабушкина рубашка, связанная с огромной нежностью, или шляпка для кошки. Пусть эти работы помогут вам найти вдохновение даже в самый пасмурный день.

«Восьмой раз перевязываю платье. Выгуливала в городе, засматривались все — и мужчины, и девушки. По-моему, знак хороший!»

«2 года назад я загорелась идеей связать бохо-пальто. Связала 90 квадратов — и ни один не повторяется!»

«Связала топ и юбку, когда была беременна — без всяких схем, вообще на глаз делала. Друзья и родные только глаза закатывали. Слева я на 8 месяце. А справа — уже после родов»

«Моя невеста связала эти платья, и я безумно ей горжусь. Обе модели она придумала сама — от идеи до схемы — и работала над ними на протяжении нескольких месяцев. Называются они „Платье лобстера“ и „Платье сардины“»

«Это теплый свитер из мериносовой шерсти. Ушло аж 16 мотков пряжи»

Просто классная шутовская шапка

«Посмотрите, какую шляпку я связала своей кошечке»

Ага, по кошке прям видно, в каком она восторге. © OldestCrone / Reddit

«Связала прикольную сумку. Как бы вы ее назвали?»

«Моя тетя без всяких схем связала для меня свитер с аппликациями. Он просто невероятный!»

«Я только что довязала клубничные пинетки для малыша — в подарок подруге»

«У двоюродной сестры скоро будут мальчики-двойняшки»

«Это платье — моя гордость и радость. Я связала его для бала. В нем — пряжи чуть не на 50 тысяч и 76 часов работы»

«Спросил бабушку, сможет ли она связать мне рубашку. Обожаю ее!»

Брошка стала идеальным завершающим штрихом! Обними бабулю от меня — наши бабушки заслуживают всего самого лучшего. © AladeenMirza / Reddit

«Я связала свое свадебное платье крючком. Работа заняла примерно 5 месяцев, или 350 часов»

«Бабушка моего парня — та еще мастерица, согласны?»

«Связала юбку крючком. Как по мне, получилось очень хорошо!»

«Связала сумку-мох. Зачем? Не знаю!»