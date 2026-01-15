20+ реальных примеров того, как люди превратили старую квартиру в уютное гнездышко

Порой даже не очень дорогой ремонт может преобразить жилье до неузнаваемости, и герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Они обошлись без дизайнеров и профессиональных отделочников, но результат превзошел все ожидания.

«Безумно надоел бабушкин ремонт, и мы решились быстро и с минимальными затратами изменить все!»

У вас отличный вкус и очень прямые руки! © gladiolus13 / Pikabu

«Недавно с женой купили новую квартиру. Решили отделать балкон. За работу нам насчитали около 100 тыс. В итоге сделали все сами и сохранили „сотку“»

«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».

«Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попала в уровень»

«Узнали, что жена беременна, и решились на ремонт кухни. Делали по фоточкам в соцсетях. На все про все ушел месяц»

Как красиво! Прям хочется к вам в гости. © Solovieff / Pikabu

«Надоел ремонт из прошлого века, сделали новый за недорого»

«По цене вышло около 150 тысяч без мебели. Сделали наливной пол, новую электрику, выравнивание стен, углов и потолка, постелили ламинат хорошего класса, поклеили новые обои».



Вот это конфетка у вас вышла! © kapibara007 / Pikabu

«Надоели щели в ламинате. Чтобы переложить пол, пришлось продать диван — он мешал. А потом понеслось... Стены покрасили, купили новую мебель и текстиль»

«Взяли хрущевку в ипотеку. Денег осталось мало, поэтому ремонт делали сами»

«3 года назад в ипотеку куплена „двушка-развалюшка“. Ремонт делали в общей сложности 2 года по комнатам: кухню, ванную, а через год всю остальную площадь»

«Вот так мы сделали свой обеденный уголок. Теперь с комфортом можем разместить 4 человек за этим столом»

«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»

Говорите: «Мы не умеем. Нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu

Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu

«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»

«Вот так изменился мой подвал»

«Ванная комната „до“ и „после“»

«Вот так я изменил свой домашний кабинет»

Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit

«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»

Кстати, посмотрите еще одну подборку фото от людей, для которых ремонт своими руками — не трагедия, а повод для гордости.

«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»

«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».

«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»

«Хотелось просто немного осветлить кухню»

«Мой уютный уголок для чтения преобразился»

«После покупки квартиры денег на ремонт не было, и пришлось постепенно делать ремонт. Вот и дошли руки до санузла. В кармане была сумма около $ 2 тыс.»

Очень красиво и аккуратно! © BAMX / Pikabu

«Так теперь выглядит моя веранда»