20+ реальных примеров того, как люди превратили старую квартиру в уютное гнездышко
Порой даже не очень дорогой ремонт может преобразить жилье до неузнаваемости, и герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Они обошлись без дизайнеров и профессиональных отделочников, но результат превзошел все ожидания.
«Безумно надоел бабушкин ремонт, и мы решились быстро и с минимальными затратами изменить все!»
- У вас отличный вкус и очень прямые руки! © gladiolus13 / Pikabu
«Недавно с женой купили новую квартиру. Решили отделать балкон. За работу нам насчитали около 100 тыс. В итоге сделали все сами и сохранили „сотку“»
«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».
«Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попала в уровень»
- Завидую белой завистью. © user5066870 / Pikabu
- Да вы героиня! Очень красиво и уютно. © Mamulhen / Pikabu
«Узнали, что жена беременна, и решились на ремонт кухни. Делали по фоточкам в соцсетях. На все про все ушел месяц»
Сами шкафы собирали по заказанным чертежам? Очень узкая рабочая поверхность, кмк
- Как красиво! Прям хочется к вам в гости. © Solovieff / Pikabu
«Надоел ремонт из прошлого века, сделали новый за недорого»
- Вот это конфетка у вас вышла! © kapibara007 / Pikabu
«Надоели щели в ламинате. Чтобы переложить пол, пришлось продать диван — он мешал. А потом понеслось... Стены покрасили, купили новую мебель и текстиль»
«Взяли хрущевку в ипотеку. Денег осталось мало, поэтому ремонт делали сами»
- Очень достойно получилось! © razborka77 / Pikabu
«3 года назад в ипотеку куплена „двушка-развалюшка“. Ремонт делали в общей сложности 2 года по комнатам: кухню, ванную, а через год всю остальную площадь»
«Вот так мы сделали свой обеденный уголок. Теперь с комфортом можем разместить 4 человек за этим столом»
Боже мой, это разве стол? Какие 4 человека, там и 4 чашки нп поместятся. Про какой обед там может идти речь?
«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»
- Говорите: «Мы не умеем. Нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu
- Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu
«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»
«Вот так изменился мой подвал»
- Эпическая реконструкция. © -CJF- / Reddit
- Отличная работа! Вы должны гордиться собой. © krispey / Reddit
«Ванная комната „до“ и „после“»
«Вот так я изменил свой домашний кабинет»
- Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit
«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»
«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»
«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».
«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»
- Божечки, это феноменальное преображение! © genjiandplants / Reddit
«Хотелось просто немного осветлить кухню»
«Мой уютный уголок для чтения преобразился»
«После покупки квартиры денег на ремонт не было, и пришлось постепенно делать ремонт. Вот и дошли руки до санузла. В кармане была сумма около $ 2 тыс.»
- Очень красиво и аккуратно! © BAMX / Pikabu
«Так теперь выглядит моя веранда»
«Сделали ремонт ванной комнаты в стиле 50-х»
