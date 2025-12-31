А если где-нибудь преподавателю, который/ая выгнал/а студентов с зачёта за опоздание, станет плохо, и рядом не окажется людей способных ему/ей помочь?!
18 случаев, когда студенческая жизнь подкинула по-настоящему незабываемые моменты
Студенческая жизнь — это как комедия с элементами драмы: ты не всегда понимаешь, что происходит, но помнишь, что было весело (или хотя бы незабываемо). Годы обучения — это не только лекции и экзамены, это еще и настоящие испытания для креативности, выносливости и чувства юмора. Иногда случаются такие моменты, что даже десятилетия спустя о них невозможно рассказывать без смеха или смущения — как у героев нашей статьи.
- Сдавала химию. Предмет любила и хорошо знала. Тяну билет, а препод мне: «Этот слишком легкий для вас!» — забирает его, кладет в общую кучу и перемешивает. Ну, лaдно, тяну еще рaз. Снова тoт же билет! Одногруппники уже ржут. А препод вдруг берет и третий раз билет со всеми перемешивает. Я выбираю — и вуаля! — вытягиваю этoт же билет. Сокурсники уже ржут в открытую! Преподаватель сo вздохом (судьбу не переспоришь!) отправляет меня готовиться. А секрет «везения» был простой. Я, когдa первый рaз тянула билет, увидела нa нем еле заметный след от загнутого уголка. Ну, и простo решилa немного поприкалываться. © Ирина Александровна / ADME
- Сидим на экзамене. Подружка, видимо, не учила и «поплыла». Препод, мужичок лет под 60, отправляет на пересдачу. А та, хлопая глазками: «Ну, троечку хотя бы, я в долгу не останусь!» Он такой, мол, в каком смысле? А она так ласково: «Да я вам за это полы в аудитории помою после экзамена!» И знаете, он согласился.
- Пришла на зачет. Преподаватель сразу заглянул в зачетку и такой: «О, Лидия Михайловна? У меня жена тоже Лидия Михайловна. Она такая — ух!» Я получила зачет автоматом, спасибо тезке. © Лика / Dzen
- В универе проходили оказание первой помощи. Ехали в метро на зачет по этому предмету — нас несколько человек было. В толпе перед эскалатором пожилой женщине стало плохо. Сработали мы идеально: оповестили диспетчера, что человеку плохо; живым щитом оградили место, чтобы ее не затоптали выходящие из вагонов пассажиры и было хоть сколько-то воздуха; нашли воду; обмахивали; дошло до реанимации. Нас даже работники скорой похвалили! А с зачета выгнали за опоздание. На наше объяснение сказали: «Могли бы придумать что-то более правдоподобное!» © Злобный_суслик / ADME
- Недавно препод попросил меня задержаться после пары. Ну и стал что-то мне втирать про то, что он счастливо женат, у него трое детей, и вообще я не в его вкусе. Я только глазами хлопала от удивления. А потом, взглянув на мое лицо, он вдруг как выдал: «И хватит так на меня смотреть на парах и вздыхать влюбленно!» А я и не на него, а на его роскошные волосы до плеч пялюсь! Густые, блестят, не секутся — мечта любой девушки. Ох и поржали мы, когда я ему правду сказала! © ШКогвартс / VK
- Удивительно легко сдала сессию. Все преподаватели, даже самые злобные, ставили оценку, считай, «за красивые глаза». Но радовалась своему успеху я недолго. От одногруппников узнала, что все в универе решили, что я глубоко беременна. А это я просто так прибавила в весе через полгода после свадьбы. © Подслушано / Ideer
- Последний курс, последняя сессия. Препод говорит, что если все лекции и посещения есть, на экзамене будет только один вопрос. Я все эти условия выполнила. А тут как раз у моего парня день рождения. Я захотела поздравить его первым. Отправила ему СМС в час ночи: «Любимый, с днем рождения!» Утром преподаватель подходит ко мне и говорит: «Дорогая, ты уж любимого-то поздравь, а то твоя СМС мне пришла». Получила автоматом пять. Правда, препод сказал, что его жена чуть сковородкой не огрела. © Подслушано / Ideer
- Я все время шучу. Даже во время зачета не удержалась и сказала преподавателю, что он похож на милого пони. Он ответил, что дяденька пони не поставит мне зачет, пока я не принесу ему килограмм моркови. В общем, зачет не сдала. На пересдачу приду с килограммом морковки. Надеюсь, прокатит. © Подслушано / Ideer
- Когда сдавал философию, к экзамену не был готов абсолютно. Решил, что хуже уже не будет и начал пороть отсебятину. А препод поставил мне четверку. А так как чувство справедливости у меня, к сожалению, превалирует над чувством самосохранения, начал выяснять мотивы. В ответ: «Ты высказал свои мысли, я весь курс пытался вас этому научить». Я говорю: «Хорошо, но почему тогда четыре, а не пять?» А он мне: «Так ты такую дичь нес, у меня чуть кровь из ушей не пошла!» © ПОЗОР / VK
- Когда-то сдавала зачет в университете. Предмет знала не очень и вопросы на модульном контроле повергли меня в ужас. В отчаянии нарисовала в своем листочке три розы (хорошо рисую) и написала: «Александр Сергеевич, я знаю, что провалила ваш предмет и моя работа ничего не стоит. Так пусть же эти розы поднимут вам настроение». Поставил тройку, а спустя время я узнала, что он дико ржал, проверяя мою «работу», ведь он-то на самом деле Сергей Александрович! © Подслушано / Ideer
- Лето. Первая сессия. Чужой город. Около 11 вечера. Невероятно хочу спать, просто с ног валюсь. Стою на остановке. Кроме меня только мужик какой-то спит на лавке, больше ни души. Транспорта тоже нет. Стою, зеваю. Тут дядечка поднимает голову и говорит: «Устала поди, бедняжка, вся иззевалась. Ты приляг, что ли». И обратно спать заваливается. Я постояла чуток, подумала и решила, чего бы не прилечь. Легла на соседнюю лавку, одним глазом высматривала маршрутку. Минут через 15 уехала. © Подслушано / Ideer
- Я доделывал задание в библиотеке прямо перед дедлайном — оставалось 30 минут. За 5 минут до конца я быстренько распечатал работу, подписал сверху свое имя и помчался сдавать. Через несколько дней профессор пишет мне на почту: «Ваша работа идентична работе другого студента, оценка — ноль». Я в шоке — я вообще ни с кем в группе не общался и уж точно не списывал! Говорю: «Хорошо, обсудим на следующем занятии». На следующем занятии мы с этой девушкой остались после пары. Профессор показывает наши работы... и они оказались один в один! Оказалось, она печатала свою работу в библиотеке раньше меня и, видимо, оставила лишнюю копию. А я по привычке схватил первый попавшийся лист, увидел текст сверху и решил, что это моя распечатка. © Unknown author / Reddit
- Как-то мой однокурсник поинтересовался у преподавателя: «Есть ли у камней ДНК?»
Тот ответил: «Нет, конечно, они же не живые». Мой однокурсник продолжил: «А как они тогда размножаются? Почему существует множество камней, а не один?» Это был курс генетики третьего года обучения... © MHOpptimusPrime / Reddit
- Преподаватель предложил нам сделать что-нибудь «эпатажное». И тогда мой друг, который был одним из лучших местных мотогонщиков (MX), заехал в класс на гоночном мотоцикле Honda 125, проехал круг по помещению и выехал за дверь на заднем колесе! © Gary Murphy / Quora
- Сдавала я экзамен по истории. Взяла билет, ответила на все вопросы, но преподаватель начал подозревать, что видит меня в первый раз, хотя на курсе было 120 человек, и я почему-то забыла зачетку. И вдруг он выходит и возвращается с тремя парнями из нашего курса и спрашивает как меня зовут. Мои однокурсники в ступоре смотрят друг на друга, не понимая что происходит, и молчат...
- У преподавателя отвалился интернет. Пару минут в зуме был хаос, пока один парень не сменил фон на прогноз погоды какого-то рандомного города и не начал вести репортаж в духе настоящего метеоролога — с серьезным лицом и деталями. Когда профессор вернулся в эфир, парень закончил свою «трансляцию» фразой: «Возвращаем слово в студию, профессор!» Я чуть не упал со стула со смеха. © ThaDFunkee / Reddit
- Я часто опаздывал на алгебру. Дверь в аудиторию жутко скрипела, преподавателя это отвлекало от лекции, и всех «опоздунов» он выставлял. Однажды говорит в сердцах: «Вот смажь ты дверь — я бы и не заметил, что ты опоздал!» Смазал. В следующий раз дверь открылась бесшумно, я действительно не услышал привычного окрика преподавателя. И все бы ничего, если бы не мое эго, требующее похвалы за «подвиг». Набрал я в легкие побольше воздуха и радостно воскликнул на всю аудиторию: «Игорь Игоревич, вот я опоздал, а вы и не заметили, потому что я петли смазал!» © BlanF / Pikabu
- В универе была преподша, у которой маникюр был под одежду. А костюмы она меняла часто. Перед сессией выгнала меня с пары и сказала на экзамен даже не появляться. На экзамен я все-таки пошла. В итоге единственная «пятерка» у группы, и она — моя! А все потому, что у меня были ногти под цвет к платью. © Подслушано / Ideer
А какие забавные ситуации из студенческих времен помните вы? Расскажите о них в комментариях — посмеемся вместе.
