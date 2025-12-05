16 зимних историй, от которых даже Дед Мороз не сможет сдержать улыбку

Зима — это время, когда мы становимся чуточку детьми: радуемся первому снегу, падаем на лед ровно так же эффектно, как в детстве, и верим в чудеса. А уж смешные зимние истории рождаются сами собой — стоит только выйти на улицу, где мороз щиплет за нос, а судьба подбрасывает сюжеты лучше любого сценариста.