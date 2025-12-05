Про примороженный язык забавно! Я в юности тоже очень хотела попробовать. Но желание пропало после того, как пришлось отливать (проливать?) язык соседскому ребенку 😀
16 зимних историй, от которых даже Дед Мороз не сможет сдержать улыбку
Зима — это время, когда мы становимся чуточку детьми: радуемся первому снегу, падаем на лед ровно так же эффектно, как в детстве, и верим в чудеса. А уж смешные зимние истории рождаются сами собой — стоит только выйти на улицу, где мороз щиплет за нос, а судьба подбрасывает сюжеты лучше любого сценариста.
- Гуляю с детьми на набережной, навстречу идут мужчина и женщина, обоим за 50. Мужик держит у рта платок. Далее диалог:
— Витя! Ну нафига ты перила лизал?!
— Я ж детштва помню, што там, где покрашено, яжик не прилипнет...
— Витя, ну блин! Тебе 54 года, юбилей скоро, а ты как ребенок!
— Вше вы немношко дети, Лена... © DobrySmolensk / Pikabu
- Я спросонья оделся и вышел выгуливать собаку. Она скулила с 5 утра, видно, приспичило. На улице еще темень, зима, холодрыга. Стою с поводком, а глаза слипаются. Вижу вдали соседа. Странно, в такую рань выходного дня люди обычно спят. Он подошел ко мне, поздоровался и предложил познакомить со своим новым любимцем. Я ожидал увидеть собаку, кота, да кого угодно. Но за его спиной на шее оказался упитанный енот. Сосед купил его где-то в интернете и теперь предлагает нам гулять вместе. Ну, если моя собака будет не против... © Не все поймут / VK
Когда ты очень рад первому снегу
- Иду по морозцу в теплой куртке, а мимо бежит мальчик в школьном пиджаке и с голыми щиколотками. Я не сдержался, сказал, мол, теплее надо одеваться, посмотри на людей-то. Он глянул в сторону и выдал: «Не, я так не смогу!» Я тоже посмотрел туда и обалдел, ведь увидел, как во дворе дома местный «морж» совершал утренние процедуры. Стоя в одних плавках, он искал ногой, застрявший в снегу, домашний тапочек. Рядом на пеньке стояло пустое ведро. Видимо, он уже облился водой и собирался домой. Пацан его видел, а я только сейчас обнаружил. Что тут сказать? Я тоже так не могу! © smile2 / Pikabu
- У нас эта зима выдалась так себе: дожди, плюсовая температура, а когда хоть какой-то мороз есть, то снега нет. А я обожаю зиму, метель, холод. Позавчера пожаловалась мужу, что хочу настоящего снега, чуть ли не плакала у него на плече. Уже на следующий день проснулась и увидела за окном чудо! Намело снега! Просто вау! Выбегаю радостная из спальни на кухню, бегу к мужу обниматься, а он мне с улыбкой говорит: «Да-да. Не благодари. Я просто применил магию вне Хогвартса!» © Палата № 6 / VK
Традиции нерушимы и не забыты...
В прошлую зиму хотела, не удалось, хороший снег был всего четыре раза, не успела. Теперь надеюсь на эту зиму. 5 декабря. Снега еще не было. Ждем-с…
- Однажды вечером мы с подругой отчаянно хотели куда-нибудь пойти, но погода была ужасная: снегопад, метель. Но это нас не остановило! Мы накрасились, сделали прически и, чтобы не испортить такую красоту, надели на головы пакеты, сделав себе прорези только для глаз. И в таком виде мы, две красотули, которым дома не сидится, протопали 2,5 км до ближайшей кафешки. Это было много лет назад, но мы до сих пор ржем над этим. © RonaTheFerret / Reddit
- У нас сейчас все в снегу, дети на санках катаются, снеговиков лепят. Мне давно так хотелось пойти, взять санки и прокатиться с горки, но статус на работе не позволял. Было бы стыдно, если бы кто-то увидел, как я на санках рассекаю. Но вчера я не выдержал. Взял обычный пакет и пошел кататься. Это было великолепно! Я наконец-то на мгновение вернулся в детство. И ничего, что я на третий спуск чуть не сломал себе руку. Оно того стоило! © Палата № 6 / VK
«У нас живет студент по обмену из Индонезии. Сегодня он впервые увидел снег»
Объясните кто-нибудь, почему взрослому человеку кататься на санках стыдно? Как это может повредить репутации?
- В столице облачно и снегопад. Я, как «умная и стильная» девушка, надела укороченные носки, кроссы, пальто с шарфом, очки нацепила. Не знаю, чем думала. Вечером, ожидая автобус домой, я ужасно замерзла. Стою, голодная и злая, и вдруг ко мне подходит молодой человек, с улыбкой протягивает кружку кофе и говорит: «Вы такая красивая! Можно мне вас угостить?» Хорошее настроение было обеспечено на протяжении двух дней. Но самое забавное в том, что тот молодой человек оказался моим соседом. Теперь часто гоняем чаек вместе и поднимаем друг другу настроение. Кажется, я влюбилась. © Палата № 6 / VK
- Иду вчера через парк. Вижу: отец катает своих детей на санках. Они веселятся, радуются. Я тут же вспомнила свое детство, когда папа так же катал меня по снежным сугробам. Даже если на улице метель, даже если мороз, даже если папа уставал. Вчера он меня снова порадовал — не смог отказать. Девочка, 24 годика, и ее папа, 52 годика. Катались на санках и веселились. © Палата № 6 / VK
Пойдем постоим на лавочках?
По-моему, ситуация, когда незнакомый мужчина предлагает молодой девушке неизвестный напиток, не милая, а максимально стремная.
Увы, мы живём в реальном мире, где нет розовых единорогов, но есть убийства, изнасилования и ещё множество других крайне неприятных вещей.
Пожалуйста, расскажите романтично настроенным юным барышням про базовые правила безопасности!
- Снимаю квартиру на первом этаже. Всегда удивляло, что снег перед моим окном либо не ложится, либо быстро тает. Теперь там трава намного зеленее и кустики разрослись больше, чем вокруг. Пью чай по утрам у окна, смотрю на свое маленькое место под солнцем. Секрет моего счастья был раскрыт папой: там под землей проходит теплотрасса. Но все равно так приятно иметь чуть больше тепла. © Подслушано / Ideer
- На новогодние каникулы всей семьей уезжали кататься на лыжах. Отлично провели время, дочь по возвращению пошла в детский сад. Приходит в первый день домой — и в рев. Оказалось, их спросили, как они провели каникулы, и выяснилось, что она единственная в начале января не смотрела какую-то «Иронию чего-то там». Муж поржал, сказал, что в следующем году не будет тратиться на отпуск.
«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»
"Но все равно так приятно иметь чуть больше тепла."
Это тепло не добралось до кого-то, кому оно действительно нужно и кто за него заплатил. Коммунальщикам минус в карму.
- Дело было в 2006 году за 1,5 тысячи км от столицы. Зима. Заехали в поселковый магазин с товарищем — у него новая на тот момент BMW «пятерка». Современный 35-летний мужик, одет в красный брендовый пуховик, красную вязаную шапочку, свитер какой-то светлый, спортивные брюки, кроссовки. Хотели воды взять и что-то пожевать, потому что ехать еще больше часа. Друг подходит к прилавку, достает пачку 5000-ных купюр, берет одну и спрашивает: «Есть сдача?» И поселковая продавщица, оглядев его с ног до головы, выдает: «Я не буду вам деньги менять — вы как-то слишком непрезентабельно выглядите!» Сказать, что Саша офигел, — это ничего не сказать... Ну да, не в дубленке и меховой шапке — доверия не внушает. © Siwi fihi / ADME
- Понедельник. Тяжелый учебный день. Настроение — хуже некуда. Еще и гололед, холодно. Иду домой. И вдруг кааак поскользнусь! Ну все, думаю, день — в число самых неудачных. Но тут подбегает очень симпатичный парень, крича: «Что упало — то мое!», поднимает меня, после чего помогает мне отряхнуться и провожает до дома. Мы вместе уже 1,5 года, дело идет к свадьбе. © Палата № 6 / VK
«Пожалуй, я не буду заморачиваться с новогодними украшениями»
Нормальная широкая крестовина из доски 30 мм - и котики не смогут ничего опрокинуть
- Как-то лет 10 назад застряла я очень поздним субботним зимним вечером на малолитражке в крайне неблагополучном районе. Машина крепко закопалась в снег. Телефон разрядился. Смотрю: идет по двору в мою сторону компания местных реальных таких пацанов, думаю: «Ну, все, кажется, мне каюк». Поравнявшись со мной, парни быстро оценили ситуацию и предложили помочь. Буквально руками откопали машину, вытолкали, проследили, чтоб я на магистраль выехала и больше нигде в том дворе не застряла. Не надо сразу думать о людях плохо! У меня были все шансы ночевать в холодной машине — бензина оставалось чуток. До сих пор тех ребят с теплом вспоминаю. © LupaCap / Pikabu
- Я три зимы ездил на Ford Fusion. Приходилось по утрам машину размораживать. В том числе и отскребать лед с боковых зеркал. Недавно в ДТП одно зеркало мне снесли. Заказывая запчасти, я узнал у продавца, что мои зеркала с электроподогревом... © Сергей. / ADME
А здесь тоже зеркала с подогревом, не иначе...
- Гололед. Я иду в летних кроссах, как эквилибрист, стараясь не разбить себе голову, навстречу идет девушка. Она останавливается, наблюдая, как я пройду самый скользкий участок... Я прохожу, не упав, и она грустно: «А если бы упал, мы могли бы познакомиться. До встречи!» Не знаю, что это было, но пока не хочу менять обувь — вдруг встретимся еще, и тогда я уж точно упаду. © Палата № 6 / VK
- Вспомнилось. Шла как-то зимой с работы уставшая, ну и решила сократить путь через арку между домами. А там ветер, как в аэродинамической трубе, и огромная замерзшая лужа, с которой этот самый ветер сдул весь снег. Звоню мужу: «Встречай, скользко, а я нa каблуках». А сама решила потихоньку пробираться вдоль стеночки, авось кaк-нибудь дойду. Но не тут-то было! Очередной порыв ветра сбивает меня с ног и гонит по льду дальше, не давая подняться! Представьте глаза моего мужа, когдa он подходит к арке, а я, лежа нa спине, плавненько тaк из нее выплываю. Со сложенными нa животе руками с зажатой в них сумочкой... © Ирина Александровна / ADME
А какие забавные, курьезные, необычные случаи происходили зимой с вами? Расскажите о них в комментариях — посмеемся вместе!