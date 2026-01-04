16 человек, которым ностальгия не просто в голову ударила, а буквально башню снесла

Самое время немного поностальгировать о счастливом беззаботном детстве. Там было так много всего! Крутые фигурки для настолок, фишки, яркие новогодние гирлянды и, конечно, те самые самодельные костюмы на утренник. Ах, детство, детство...
«Сейчас эти наборы из моего детства стоят огромных денег. А я иногда достаю из коробки своих старых бойцов, и они встречаются с новым поколением, которым командует мой сын»
Эх, сейчас бы погонять на скейтборде! Да еще и на таком...
«Обожаю гирлянды. Решила ремонтировать старые экземпляры. Моя любимица — гирлянда с сюрпризом: в колбах есть жидкость, и, когда лампочка нагревается, это жидкость бурлит. На елке выглядит эффектно!»
Мечта любого школьника — оригинальный Xbox
«Мой сын, дитя XXI века, мучался над этой гирляндой неделю. Сжалилась и взяла дело в свои руки. Сколько себя помню, эта гирлянда всегда со мной: я распутывала ее и у бабушки, и у родителей, и в новом доме»
«Эти новогодние костюмы сделал отец. Под шлем робота нужно было надевать шапку-ушанку, чтоб не спадал. А панцирь черепашки-ниндзя папа делал несколько недель, наклеивая один слой бумаги на другой»
«Пластиковые лодочки для ванн!»
«Тот самый будильник из 80-х. В нем даже радио было»
«Разбирала завалы у родственников и вот что нашла. Их обычно приносили после выписки из больницы, а плели из капельниц»
«Притащил из гаража заветную коробочку и парализовал работу офиса на полдня»
Кто-нибудь увлекался такой рыбалкой в детстве?
«Просматривала архивные фото и поняла, что была завидной невестой! У меня было две шубы, магнитофон „Панасоник“ и взрослые видеокассеты. Даже лифт в доме был!»
«Новогодние игрушки с чердака моего дедушки»
«Как выглядела моя техника в 90-х»
«Кто помнит такие штуки? Я вот решила вспомнить детство»
«Сегодня мне 50, а я пью напиток из стакана с Баггзом Банни, который мне еще в 90-е купила мама»
Если по вашим жилам побежала ностальгия, то можно слепить снеговика или поиграть в снежки. Ну, если погода позволяет, конечно. А самые смелые могут накидать в комментариях свои воспоминания о том самом времени.
Еще больше увлекательных статей вот здесь: