20+ атрибутов нашей школьной жизни, о которых мы вспоминаем с теплой улыбкой

Мама моя коллекционировпла и календарики и открытки) Самая старшая открытка 1976 года. Ей какие-то дальние родственники прислали)
Дети отправились постигать новые знания. А родители, проводив своих кровиночек, смахнули скупую слезу со щеки, выдохнули, что все тетрадки куплены, и, возможно, полистали альбомы, хранящие школьные воспоминания. Удивительно, как иногда маленькая мелочь из прошлого может напомнить целую историю или забытую традицию. Мы собрали несколько артефактов, от которых у многих людей на сердце станет тепло.
«Моя коллекция карманных календариков. Начала ее еще моя мама. Сейчас я занимаюсь оцифровкой, и в каталоге уже 6 тысяч календариков. Сколько их всего, пока неясно»
Фотосессия на фоне ковра — это чуть ли не традиция нашего детства
Да. Реально выбирали фон. Манали себе мозг позами. Каждый день искали ковры и фотографировались.
Украшать стены и двери наклейками, постерами и даже вкладышами из жвачки — вот лучший дизайн 90-х
В конце 80-х, помните, была жвачка Дональд с веселыми вкладышами-комиксами. У моей подружки одноклассницы ими была улеплена вся дверь туалета внутри. Если кто-то из гостей уходил в туалет, он зависал там надолго 😂
«До сих пор не отдаю бабушке эти сокровища. Если что, она их вешает на деревья, чтобы отпугивать птиц»
Кто-нибудь выжигал лупой на солнышке? Занятие интересное, но только под присмотром родителей
Да. Родители приглядывали за нами каждую секунду. Мы ж тупые.
«Этих заколочек у меня было штук 50. Как вспомню: нацепишь это все на распущенные волосы — и в школу»
ой как я их любила! было много мелких и 2 большие ромашки, всегда цепляла их и, казалось, была самая красивая! ))))
Грааль нашего детства — альбом с наклейками
«У меня вот такое завалялось»
Оооо.... шикарная игра.... правда, чот тут не хватает по сравнению с тем, что у меня было. Был еще один ряд для цветных пимпочек и козырек, которым они скрывались от второго игрока. Ну и пимпочки были двух видов - побольше цветные, для основного поля; и белые и черные для поля слева, ими обозначалось что угадано - белая - цвет, черная - цвет и позиция... А тут чот непонятно....
- И как эта логика с болтами работает? © Kvakva357 / Pikabu
«Привет олдфагам. Ребенок рад новым невиданным игрушкам»
«Вкус химии из детства»
Такие же. Но ты ж их в бутылке купил и газерованные. Состав в этих пакетиках был менее дикий чем в этих бутылках.
«У кого такие остались?»
«Как-то разрезала один такой календарик, чтобы понять, как это работает?»
«Завалялось»
у меня был Сюбор, брат подарил на 12 лет, но потом сам в нее и играл :(
Кто помнит такие трафареты?
«Седая школота пустит слезу»
- Они ведь были такие неудобные, но все их обожали! © iloveubaby / Pikabu
- Это же целое богатство! Во втором классе на такое выменял целую упаковку раскрашенных фигурок индейцев! © mrmonk / Pikabu
«Мне кажется, у каждой девочки была такая шкатулка»
Школьные чаепития со сладким столом как отдельный вид искусства
«Нашла этот артефакт среди старых тетрадей. Вырезала из журналов фото знаменитостей и делала коллажи»
- Это вернуло меня в 6-й класс. © Admirable-Relief1781 / Reddit
«Мама купила на почте мишуру и обшила ею мой летний костюм. И вот я на утреннике в школе всем доказываю, что я Золушка, а не Снежинка»
«Тест на возраст: у кого такие были и кто их утюгом гладил, чтобы лучше переворачивались?»
Ой, так вот же Дональд! А я помню, что были такие жвачки, а какие вкладыши, уже и забыла. Детство напомнили ☺️
- Почувствовал знакомый запах. © nikifur1982 / Pikabu
«Часть моей скромной коллекции покемонов, которая началась с 1990 года»
У нас в 90м не было покемонов. Название такое точно не употреблялось 🤔
Школьницы 90-х покупали много украшений в ларьках. А уж огромные кольца, пластиковое ожерелье и серьги в виде крупных колец — это must have какой-то
Интересно, кто-нибудь помнит моду на украшения из дерева? Середина 70-х, брошки в виде вишенок и супер-хит - бусы из огромных шаров ярко красного цвета. Такие украшения, понятно, в магазинах не продавались, но подпольные умельцы быстро освоили производство. Бусы стоили 10 рублей!
«А какую коллекцию со школьных времен храните вы? У меня вот такая»
У моего сына раза в два потолще пачка карточек из журнала человек-паук. Ему почти 25 лет, а выбросить не разрешает 😁
«Игра нашего детства...»
Бонус: три истории из детства, которые никого не оставят равнодушными
- На днях по воле случая встретился со своей одноклассницей. Обсудили вопросы по работе и пошли в кафешку выпить кофе. Сидели, вспоминали школу, говорили о жизни. У нее сейчас семья, у меня тоже. Потом я зачем-то признался, что она мне в школе нравилась. А одноклассница отвечает: «И ты мне. Я тебе давала еще анкету для друзей заполнить, ты долго не возвращал ее, а когда вернул, она была красиво оформлена разноцветными карандашами, фломастерами, наклейками. Тогда я прочитала твои записи, где в графе „кто тебе нравится“ ты написал мое имя и фамилию. Я постеснялась тебе сказать, а ты тоже не решался подойти». Я потом взгрустнул знатно, потому что вспомнил, сколько я ночей, карандашей, ручек и маркеров перевел. А еще свои коллекционные наклейки с машинами. © Aspwanted / Pikabu
- У меня был дневник на замочке. Я понимала, что открыть его не составит труда. Даже хотела, чтобы мама прочитала, и писала там приятные для нее вещи. А чтобы проверить, читает мама или нет, подкладывала волос и даже замеряла сантиметром его положение. Вот только мама моя умная и не трогала этот дневничок, хотя я очень старалась оставлять его на кухне или прямо посреди комнаты на идеально чистом полу. Ни разу! Никто к нему даже не прикоснулся. © RUSTXT / Pikabu
- В конце 90-х была мода на тамагочи. В феврале и начале марта был карантин в школе, поэтому устроили совместный сладкий стол, где девочки и мальчики поздравляли друг друга с соответствующими праздниками. Родители девочек решили подарить мальчикам тамагочи. И вот торжественный момент, мы вручаем наши подарки, мальчики начинают оглядываться на родителей и вручают нам точно таких же тамагочи! Вы даже не представляете, каково было учителям, когда на уроке все 28 «питомцев» начинали сразу просить есть.
Ещё нашёл это фото. Она почему-то обрезана, но самое интересное это схема метро)
А кто-нибудь помнит, были такие тонкие яркие брошюрки. У меня была история Золушки в картинках. Нет, вроде не комикс 🤔 по запросу поисковик ничего не выдаёт, подозреваю, что не то ищу.
Спасибо админам, порадовали сегодня. И большой теплый привет комментаторам! Будто с друзьями детства встретилась. Пусть у всех сегодня будет хороший день! 🤗❤️🎁
Ручка с разными цветами, фишки и костюм из мишуры... Эх, детство... Завтра ещё все 3 сентября петь начнут)