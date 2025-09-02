20+ атрибутов нашей школьной жизни, о которых мы вспоминаем с теплой улыбкой

Дети отправились постигать новые знания. А родители, проводив своих кровиночек, смахнули скупую слезу со щеки, выдохнули, что все тетрадки куплены, и, возможно, полистали альбомы, хранящие школьные воспоминания. Удивительно, как иногда маленькая мелочь из прошлого может напомнить целую историю или забытую традицию. Мы собрали несколько артефактов, от которых у многих людей на сердце станет тепло.

«Моя коллекция карманных календариков. Начала ее еще моя мама. Сейчас я занимаюсь оцифровкой, и в каталоге уже 6 тысяч календариков. Сколько их всего, пока неясно»

Фотосессия на фоне ковра — это чуть ли не традиция нашего детства

Украшать стены и двери наклейками, постерами и даже вкладышами из жвачки — вот лучший дизайн 90-х

© Antosha1Cheh / Pikabu willka 1 час назад В конце 80-х, помните, была жвачка Дональд с веселыми вкладышами-комиксами. У моей подружки одноклассницы ими была улеплена вся дверь туалета внутри. Если кто-то из гостей уходил в туалет, он зависал там надолго 😂 - - Ответить

«До сих пор не отдаю бабушке эти сокровища. Если что, она их вешает на деревья, чтобы отпугивать птиц»

Кто-нибудь выжигал лупой на солнышке? Занятие интересное, но только под присмотром родителей

«Этих заколочек у меня было штук 50. Как вспомню: нацепишь это все на распущенные волосы — и в школу»

Pantika 8 часов назад ой как я их любила! было много мелких и 2 большие ромашки, всегда цепляла их и, казалось, была самая красивая! )))) - - Ответить

Грааль нашего детства — альбом с наклейками

«У меня вот такое завалялось»

© Vallgaut / Pikabu MelantoMania 11 часов назад Оооо.... шикарная игра.... правда, чот тут не хватает по сравнению с тем, что у меня было. Был еще один ряд для цветных пимпочек и козырек, которым они скрывались от второго игрока. Ну и пимпочки были двух видов - побольше цветные, для основного поля; и белые и черные для поля слева, ими обозначалось что угадано - белая - цвет, черная - цвет и позиция... А тут чот непонятно.... - - Ответить

И как эта логика с болтами работает? © Kvakva357 / Pikabu

«Привет олдфагам. Ребенок рад новым невиданным игрушкам»

«Вкус химии из детства»

«У кого такие остались?»

«Как-то разрезала один такой календарик, чтобы понять, как это работает?»

«Завалялось»

Кто помнит такие трафареты?

«Седая школота пустит слезу»

Они ведь были такие неудобные, но все их обожали! © iloveubaby / Pikabu

Это же целое богатство! Во втором классе на такое выменял целую упаковку раскрашенных фигурок индейцев! © mrmonk / Pikabu

«Мне кажется, у каждой девочки была такая шкатулка»

Школьные чаепития со сладким столом как отдельный вид искусства

«Нашла этот артефакт среди старых тетрадей. Вырезала из журналов фото знаменитостей и делала коллажи»

Это вернуло меня в 6-й класс. © Admirable-Relief1781 / Reddit

«Мама купила на почте мишуру и обшила ею мой летний костюм. И вот я на утреннике в школе всем доказываю, что я Золушка, а не Снежинка»

Julia Nazarova 19 часов назад У меня такие же были костюмы. Всегда играла Снегурочку. - - Ответить

«Тест на возраст: у кого такие были и кто их утюгом гладил, чтобы лучше переворачивались?»

«Часть моей скромной коллекции покемонов, которая началась с 1990 года»

Школьницы 90-х покупали много украшений в ларьках. А уж огромные кольца, пластиковое ожерелье и серьги в виде крупных колец — это must have какой-то

Genoveva Kolomyceva 8 часов назад Интересно, кто-нибудь помнит моду на украшения из дерева? Середина 70-х, брошки в виде вишенок и супер-хит - бусы из огромных шаров ярко красного цвета. Такие украшения, понятно, в магазинах не продавались, но подпольные умельцы быстро освоили производство. Бусы стоили 10 рублей! - - Ответить

«А какую коллекцию со школьных времен храните вы? У меня вот такая»

«Игра нашего детства...»

Бонус: три истории из детства, которые никого не оставят равнодушными