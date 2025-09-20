В этих шлёпках нельзя ходить постоянно. Только определённое время. Например, когда крутишься по кухне во время готовки. Но потом обязательно посидеть, отдохнуть, ноги вверх.
18 случаев, когда фантазия дизайнеров взяла верх над здравым смыслом
Порой каждому из нас хочется иметь что-то особенное, с необычным и креативным дизайном — ведь привычные, стандартные вещи быстро надоедают. Но иногда стремление к оригинальности заходит слишком далеко, и кажется, что дизайнеры полностью теряют связь с реальностью. В результате на свет появляются весьма своеобразные, а иногда даже абсурдные вещи.
Смотрите, какие тапочки!
Боже, мне даже смотреть на это больно. © Unknown author / Reddit
Тетя подарила мне кружку
Ой, не сразу поняла что это такое. А потом как поняла! Ну, фигня какая-то.
- Сначала показалось, что у нее мраморный дизайн, но потом посмотрела вниз. © orchideath / Reddit
А ремень идет в комплекте?
Прикольная шапка. Перешитая из джинсов и трусов. Предназначена для тех у кого вместо головы задница. Сразу отвечу шутникам, что у меня такой нет и приобретать такую не собираюсь, потому что у меня голова и зад на тех местах где положено.
Смотрите какая машина!
Такую машину надо каждый день мыть с шампунем. Иначе будет вонять как старая мочалка.
Но мне нравится такая пушистость кузова. Наверное приятная на ощупь.
- Представьте, что с ней будет, если вдруг дождь пойдет. © A_Tab / Reddit
Чайник или ваза для роз?
«Продается вот такой автомобиль»
Непрактичные часы
«Вот какая кружка у меня есть дома»
Это кружка ламы. Из неё не пьют, а высасывают через носик содержимое. А вообще она хорошо подойдёт для небольших комнатных растений, как кашпо.
Отличный дизайн для пылесоса
А для чего пылесос перевернули? Или это дизайн перевернутого пылесоса?
«Сделал эту лестницу сам»
«Самая ужасная кружка, которая у меня есть»
Крутая кружка. Можно пить из неё любые безалкогольные напитки через соломинку.
«Отличная идея, но ужасное исполнение»
Это же часы в память о маме, которые сделал сын из старых маминых наручных часов.
Ноль личного пространства
«Я уже дважды споткнулся, просто глядя на изображение»
Чтобы не спотыкаться надо приделать красивые золотистые или чёрные горизонтальные полосы отделяющие ступеньки.
«Торт в форме школьного автобуса. Видимо, кому-то пора ходить на курсы по выпечке тортов»
«Нашел эти часы в комиссионке»
«Я бы купил не задумываясь»
Когда у кружек тоже могут быть карманы
А здесь больше снимков дизайнерских провалов, которые, несмотря на свой вид, сумели поднять настроение своим владельцам:
Комментарии
В большинстве своём бесполезные, нелепые вещи, как и вся статья, передёрнутая из Reddit. 👎