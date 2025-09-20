18 случаев, когда фантазия дизайнеров взяла верх над здравым смыслом

Фотоподборки
54 минуты назад

Порой каждому из нас хочется иметь что-то особенное, с необычным и креативным дизайном — ведь привычные, стандартные вещи быстро надоедают. Но иногда стремление к оригинальности заходит слишком далеко, и кажется, что дизайнеры полностью теряют связь с реальностью. В результате на свет появляются весьма своеобразные, а иногда даже абсурдные вещи.

Смотрите, какие тапочки!

Светлана БМВ
20 часов назад

В этих шлёпках нельзя ходить постоянно. Только определённое время. Например, когда крутишься по кухне во время готовки. Но потом обязательно посидеть, отдохнуть, ноги вверх.

-
-
Ответить

Боже, мне даже смотреть на это больно. © Unknown author / Reddit

Тетя подарила мне кружку

  • Сначала показалось, что у нее мраморный дизайн, но потом посмотрела вниз. © orchideath / Reddit

А ремень идет в комплекте?

Светлана БМВ
20 часов назад

Прикольная шапка. Перешитая из джинсов и трусов. Предназначена для тех у кого вместо головы задница. Сразу отвечу шутникам, что у меня такой нет и приобретать такую не собираюсь, потому что у меня голова и зад на тех местах где положено.

-
-
Ответить

Смотрите какая машина!

Светлана БМВ
20 часов назад

Такую машину надо каждый день мыть с шампунем. Иначе будет вонять как старая мочалка.
Но мне нравится такая пушистость кузова. Наверное приятная на ощупь.

-
-
Ответить
  • Представьте, что с ней будет, если вдруг дождь пойдет. © A_Tab / Reddit

Чайник или ваза для роз?

«Продается вот такой автомобиль»

Непрактичные часы

«Вот какая кружка у меня есть дома»

Светлана БМВ
19 часов назад

Это кружка ламы. Из неё не пьют, а высасывают через носик содержимое. А вообще она хорошо подойдёт для небольших комнатных растений, как кашпо.

-
-
Ответить

Отличный дизайн для пылесоса

«Сделал эту лестницу сам»

«Самая ужасная кружка, которая у меня есть»

«Отличная идея, но ужасное исполнение»

Ноль личного пространства

«Я уже дважды споткнулся, просто глядя на изображение»

Светлана БМВ
19 часов назад

Чтобы не спотыкаться надо приделать красивые золотистые или чёрные горизонтальные полосы отделяющие ступеньки.

-
-
Ответить

«Торт в форме школьного автобуса. Видимо, кому-то пора ходить на курсы по выпечке тортов»

«Нашел эти часы в комиссионке»

«Я бы купил не задумываясь»

Когда у кружек тоже могут быть карманы

А здесь больше снимков дизайнерских провалов, которые, несмотря на свой вид, сумели поднять настроение своим владельцам:

Фото на превью spiny-boi / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее