15+ дизайнеров, которые делали свою работу так, словно опаздывали на последний автобус

Практически ко всему рукотворному, что нас окружает, приложили руку дизайнеры. Бытовая техника, одежда и обувь или общественный транспорт — все это тщательно продумывалось для удобства использования. Однако порой что-то идет не по плану, и потребителям приходится сталкиваться с некоторыми сюрпризами.

«Вот такой тостер мне достался в моем номере отеля. Да, кнопка нажата. Да, эти куски хлеба обычного размера»

«После того как я помыл домашние тапочки, я понял, что подложка под стелькой сделана из картона»

«Увидела туалет со стеклянными стенами»

Это еще цветочки! Вы присмотритесь к двери. Там стоит замок, который открывается снаружи. © Goobersrocketcontest / Reddit

«У меня так много вопросов и так мало ответов»

Это с азиатского рынка, да? Мне кажется, что они нужны для воздействия на определенные точки на стопе. Для здоровья полезно. © drmedic09 / Reddit

«По-моему, глаза совсем не там нарисовали»

Забавно смотреть на работы дизайнеров, которые дружат с фотошопом, но не с логикой.

«Первая ступенька этой лестницы — вовсе не ступенька»

Я бы наверняка навернулся, пытаясь сделать «первый» шаг. © Sparkle_Rott / Reddit

«Вот так я сижу на унитазе. Просто ржу над тем, как торчат мои ноги из-под кабинки»

Скажите спасибо, что дверь открывается не вовнутрь. © Patient-Stranger1015 / Reddit

«Кнопка остановки в автобусе находится на уровне плеч, и люди постоянно случайно ее нажимают»

«Если раздвижная дверь открыта, то пользоваться розеткой на стене невозможно»

«Нужно быть хорошим инженером или экспертом в символике, чтобы получилось разогреть макароны в этой микроволновке»

«Текст на вывесках совсем не совпадает с подсветкой»

Посмотрите еще на одну нашу подборку дизайнеров, которым срочно нужно найти другую работу, чтобы очистить карму.

«В этом лабиринте нет выхода из центра»

Это чтобы задержать паука. Классно придумано! © mudbot / Reddit

«Вот мерный стакан. Так и хочется уволить этого дизайнера-гения»

«Вода со здания капает прямо в центр тротуара»

А может, это для того, чтобы кусты не мокли. © Quicker_Fixer / Reddit

«Отличное парковочное место»

«Ох, я уверена, что в этот момент мужчинам было так же неловко, как и мне»

«Мужские туалеты».