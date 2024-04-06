15+ дизайнеров, которые делали свою работу так, словно опаздывали на последний автобус
Практически ко всему рукотворному, что нас окружает, приложили руку дизайнеры. Бытовая техника, одежда и обувь или общественный транспорт — все это тщательно продумывалось для удобства использования. Однако порой что-то идет не по плану, и потребителям приходится сталкиваться с некоторыми сюрпризами.
«Вот такой тостер мне достался в моем номере отеля. Да, кнопка нажата. Да, эти куски хлеба обычного размера»
«После того как я помыл домашние тапочки, я понял, что подложка под стелькой сделана из картона»
«Увидела туалет со стеклянными стенами»
Получается, что весь этаж - это туалет, только зона унитаза на немного изолирована воздухом/до открытия двери
- Это еще цветочки! Вы присмотритесь к двери. Там стоит замок, который открывается снаружи. © Goobersrocketcontest / Reddit
«У меня так много вопросов и так мало ответов»
- Это с азиатского рынка, да? Мне кажется, что они нужны для воздействия на определенные точки на стопе. Для здоровья полезно. © drmedic09 / Reddit
«По-моему, глаза совсем не там нарисовали»
Забавно смотреть на работы дизайнеров, которые дружат с фотошопом, но не с логикой.
«Первая ступенька этой лестницы — вовсе не ступенька»
- Я бы наверняка навернулся, пытаясь сделать «первый» шаг. © Sparkle_Rott / Reddit
«Вот так я сижу на унитазе. Просто ржу над тем, как торчат мои ноги из-под кабинки»
Зато сразу видно, что занято, никто дверь дёргать не будет. Ноги только оттопчут, особенно если проход такой же просторный
- Скажите спасибо, что дверь открывается не вовнутрь. © Patient-Stranger1015 / Reddit
«Кнопка остановки в автобусе находится на уровне плеч, и люди постоянно случайно ее нажимают»
«Если раздвижная дверь открыта, то пользоваться розеткой на стене невозможно»
«Нужно быть хорошим инженером или экспертом в символике, чтобы получилось разогреть макароны в этой микроволновке»
у меня новаторская мысль - а инструкцию они не пробовали прочитать?
«Текст на вывесках совсем не совпадает с подсветкой»
Посмотрите еще на одну нашу подборку дизайнеров, которым срочно нужно найти другую работу, чтобы очистить карму.
«В этом лабиринте нет выхода из центра»
- Это чтобы задержать паука. Классно придумано! © mudbot / Reddit
«Вот мерный стакан. Так и хочется уволить этого дизайнера-гения»
«Вода со здания капает прямо в центр тротуара»
- А может, это для того, чтобы кусты не мокли. © Quicker_Fixer / Reddit
«Отличное парковочное место»
Это для smart или бой другой машины размером чуть больше оки, как раз влезет сбоку.
«Ох, я уверена, что в этот момент мужчинам было так же неловко, как и мне»
Чем неловко-то?))) их же не заставляют все это мерять))) когда ищешь wс, кроме самой таблички мало на что внимание обращаешь))
«Мужские туалеты».
Подобные казусы встречаются часто в повседневной жизни. Однако некоторые дизайнеры действительно выкладываются по полной, пока делают свою работу.