15+ дизайнеров, которые делали свою работу так, словно опаздывали на последний автобус

Маразмы
1 час назад

Практически ко всему рукотворному, что нас окружает, приложили руку дизайнеры. Бытовая техника, одежда и обувь или общественный транспорт — все это тщательно продумывалось для удобства использования. Однако порой что-то идет не по плану, и потребителям приходится сталкиваться с некоторыми сюрпризами.

«Вот такой тостер мне достался в моем номере отеля. Да, кнопка нажата. Да, эти куски хлеба обычного размера»

«После того как я помыл домашние тапочки, я понял, что подложка под стелькой сделана из картона»

«Увидела туалет со стеклянными стенами»

Dia_Mak
18 минут назад

Получается, что весь этаж - это туалет, только зона унитаза на немного изолирована воздухом/до открытия двери

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  • Это еще цветочки! Вы присмотритесь к двери. Там стоит замок, который открывается снаружи. © Goobersrocketcontest / Reddit

«У меня так много вопросов и так мало ответов»

  • Это с азиатского рынка, да? Мне кажется, что они нужны для воздействия на определенные точки на стопе. Для здоровья полезно. © drmedic09 / Reddit

«По-моему, глаза совсем не там нарисовали»

Забавно смотреть на работы дизайнеров, которые дружат с фотошопом, но не с логикой.

«Первая ступенька этой лестницы — вовсе не ступенька»

  • Я бы наверняка навернулся, пытаясь сделать «первый» шаг. © Sparkle_Rott / Reddit

«Вот так я сижу на унитазе. Просто ржу над тем, как торчат мои ноги из-под кабинки»

O_о
1 час назад

Зато сразу видно, что занято, никто дверь дёргать не будет. Ноги только оттопчут, особенно если проход такой же просторный

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«Кнопка остановки в автобусе находится на уровне плеч, и люди постоянно случайно ее нажимают»

«Если раздвижная дверь открыта, то пользоваться розеткой на стене невозможно»

«Нужно быть хорошим инженером или экспертом в символике, чтобы получилось разогреть макароны в этой микроволновке»

«Текст на вывесках совсем не совпадает с подсветкой»

Посмотрите еще на одну нашу подборку дизайнеров, которым срочно нужно найти другую работу, чтобы очистить карму.

«В этом лабиринте нет выхода из центра»

  • Это чтобы задержать паука. Классно придумано! © mudbot / Reddit

«Вот мерный стакан. Так и хочется уволить этого дизайнера-гения»

«Вода со здания капает прямо в центр тротуара»

«Отличное парковочное место»

Алиса
56 минут назад

Это для smart или бой другой машины размером чуть больше оки, как раз влезет сбоку.

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«Ох, я уверена, что в этот момент мужчинам было так же неловко, как и мне»

Anastasiya
55 минут назад

Чем неловко-то?))) их же не заставляют все это мерять))) когда ищешь wс, кроме самой таблички мало на что внимание обращаешь))

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«Мужские туалеты».

Подобные казусы встречаются часто в повседневной жизни. Однако некоторые дизайнеры действительно выкладываются по полной, пока делают свою работу.

Фото на превью shemour / Reddit

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