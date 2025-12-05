16 человек, на чьем жизненном пути встретились люди с такой фамилией или именем, что хоть стой, хоть падай
Принято считать, что имя человека определяет его судьбу, но иногда оно просто гарантирует массу курьезных ситуаций на ровном месте. Владельцам нестандартных фамилий и имен приходится привыкать к постоянному вниманию и развивать в себе недюжинное чувство юмора с самого детства.
- У нас в коллективе был сотрудник с очень двусмысленной фамилией. В телефоне я его записала по фамилии, без имени. И вот однажды ко мне подошел муж с большим знаком вопроса в глазах с моим звонящим телефоном, а там было лишь одно слово: «Ласковый». Пришлось объясняться, вроде бы поверил. © 24mari08
- Друг ремонтировал магнитофоны. Как-то пришла к нему девушка. Он заполняет квитанцию, спрашивает фамилию и имя. Та говорит: «Корень Светлана». Он в хохот! Девушка возмущается, мол, что смешного? Он молча показывает свое удостоверение, а там в графе имя-фамилия: Приставка Владимир Андреевич. © Владимир Изотов / Dzen
- Со мной на сохранении в палате лежала мать двух дочерей. Ждала третью. Первых двух звали Элина и Илона. Спрашиваю, как третью назовете. Ответ потряс своей последовательностью. Многодетная мамочка с гордостью произнесла: «Алиночка будет!» Ну что тут можно добавить? Разве что сына Алика? © ZояКандик / Dzen
- Звоню на предприятие. Прошу позвать к телефону начальника отдела Владимира Криворукова. В трубке тишина. Затем мужской голос, хмыкнув, произносит: «Вам, вероятно, нужен Владимир Кособоков?» Ну надо же! Хорошо, что трубку сам Кособоков не взял. © Подслушано / Ideer
- У нас в классе была девочка по имени Даша, а фамилия у нее была Шлыкова. Я до конца первой четверти верила, что она Шашлыкова, потому что учительница обращалась к ней со словами: «Даша Шлыкова». Мне же вечно слышалось: «Да, Шашлыкова?» © tiotia_icq
- Друг Олег в Тунисе познакомился с арабами. Английский он знает еле-еле. Вернулся домой, а они ему пишут смс. Он мне пересылает, мол, переведи, не пойму, что за слово, переводчик тоже не в курсе. Читаю, а там: " Hi, Ali-Egh!" Это они его имя на свой манер перекроили! Олег = Али-Ег. © CrystalAnn / Dzen
- У меня на работе была коллега. Выглядела она очень стервозно, да и вела себя соответствующим образом. Фамилия у нее была Белая. И вот она вышла замуж и взяла двойную фамилию. А фамилия мужа... Внимание! Пушистый. Она стала Белая-Пушистая! Считаю это наилучшей комбинацией. © di.igumnova
- В юности отдыхали с подругой на море. Познакомились с двумя парнями. Вместе ездили на экскурсии, на дискотеки ходили. Пришло время расставаться, договорились переписываться. У нас-то с подругой простые фамилии, а парни удивили. У одного фамилия Катернога (паспорт показал даже), а у второго — Хруст! © Наталия Ниберг / ADME
- С нами работал парень по имени Анвар. Мы никак не могли запомнить, то Завар он был, то Отвар. Как только беднягу не называли! И вот однажды к нам пришла девушка, посмотрела на это дело с Анваром и заявила: «Значит, так! Теперь ты Январь! Понял?» Ржали все и Анвар тоже. С тех пор он у нас Январь. © Эстетка Веста / Dzen
- Знал женщину по имени Грация Ротшильд (ее имя я изменил, но оно очень похоже на настоящее). Это была уже взрослая дама, худощавая, живая и немного экстравагантная. Женщина с легкими странностями. Работала она простой секретаршей и к знаменитой династии Ротшильдов не имела никакого отношения. И, тем не менее, прибыв на отдых в какую-нибудь швейцарскую гостиницу, если клерк — не ограниченный молодой служащий, а человек понимающий, в зеленом замшевом жакете, то не избежать было смеющегося заговорщицкого взгляда и вопросов в духе: «Мадам Ротшильд, путешествуете? Очень рады вас видеть в нашей гостинице». А гостиница-то три звезды и на завтрак лишь круассан и кофе. Все понятно — мадам не хочет светиться. А скромность — это похвальное качество. © Gregory Miaskovski / ADME
- Родился сын, назвали Святозар. Муж звонит матери, говорит: «Внук у тебя родился! Святозар назвали!» А свекровь удивленно: «Как-как?» Ну и супруг решил пошутить: «Динозавр, говорю!» На той стороне тишина, потом после долгой паузы: «Сынок, а разве такое имя бывает?» © Инкогнито 1707 / Dzen
Никак не могли запомнить имя из двух слогов? Это какое-то предприятие специфическое, сотрудников с плохой памятью подбирает специально, или условия труда такие тяжелые?
- Сразу после нового года к нам на предприятие пришли два новых работника. Женщина по фамилии Кобылкина и мужчина Коняшкин. И тут одна из наших сотрудниц оценивает ситуацию и задумчиво так выдает: «Нормально так год Лошади начался». Мы ухахатывались! © Екатерина Обертас / Dzen
- У меня была «рыбная» история. В институте преподаватель математики имел фамилию Окунь. Как-то к нам пришли преподаватели из других институтов для обмена опытом. При знакомстве получилась не очень приятная ситуация. Человек, который должен был работать с нашей группой, имел фамилию Карась и он, протягивая руку для знакомства Окуню, очень обиделся. Но потом все смеялись. © Sergey Gufan / ADME
- Мама была в почтовом отделении. Перед ней стояла женщина. У нее состоялся следующий диалог с сотрудником почты:
— Ваша фамилия?
— Папина.
— Ну я понимаю, что папина. Так фамилия-то какая?
— Ну папина у меня фамилия, папина!
— Ясно же, что не мамина.
Эта тетка в окошке так ничего не поняла до тех пор, пока очередь, задыхаясь от смеха, не начала кричать, что Папина — это и есть фамилия. © Подслушано / Ideer
- Работала в ресторане. У нас был грузчик, которого все звали Бублик. Я была уверена, что это кличка. Оказалось, фамилия. Но самый ржач был, когда к нам устроился парень в пару к Бублику, с фамилией Сухарев! © Евдокия Васильева / ADME
- Вызываем гостей по фамилиям. Следующим был Лифчиков. Вышла в коридор, народу тьма! Понимаю, что он, наверное, стесняется фамилии. Решила вызвать так, чтобы мужчина не чувствовал дискомфорта. Но я сразу поняла, кто из них Лифчиков. Ведь он был самый зашуганый из всех. Я произнесла его фамилию негромко, повернувшись к нему. Он мгновенно вскочил, в его глазах была благодарность за то, что я не кричала на весь коридор. © Татьяна Блохина / Dzen
Эти истории еще раз напоминают нам, что к любой жизненной ситуации стоит относиться с долей иронии. Уникальная фамилия — это не бремя, а отличный способ выделиться из толпы и поднять настроение собеседнику.
А у вас есть знакомые с «говорящими» фамилиями?
Комментарии
Не представляю, как вообще могла появиться фамилия Лифчиков? И когда?
У Орловского вычитал, что купец Первой гильдии Семижопов долго бомбардировал царя Петра 1 просьбами сменить ему фамилию... Царь издал указ, в котором монаршей милостью отныне фамилия купца стала Шестижопов
Работала в кадрах крупной организации в свое время, каких только фамилий, имен и их сочетаний не встречалось. После этого редко что может удивить. Из последнего порадовала (ФИО изменены, но смысловая нагрузка идентичная) Лукерья Юсуповна Циммерман.