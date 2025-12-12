15 уморительных диалогов, которые доказывают, что жизнь — это лучший сценарист

Истории
3 часа назад
Иногда самый лучший сценарий не нужно придумывать — достаточно просто слушать, что говорят люди вокруг. От абсурдных диалогов в очереди («Стыдно, что колясок нет») до немыслимой путаницы в телефонных разговорах («Кот сказал, что вы — Григорий?»). Мы собрали 15 уморительных и нелепых диалогов, которые сами по себе достойны «Оскара».

  • Сегодня наблюдал занятнейшую картину. Крупный, прожженный строительной жизнью бригадир с характерным басом вручил молодому парнишке, который первый день на стройке, рабочий инструмент со словами:
    — Вот, держи лом. И помни, что завещала нам Максим.
    — Кто?
    — Максим. Певица такая есть.
    — И что она завещала?
    — Не потеряй его! И НЕ СЛОМАЙ! © Volkovodec / Pikabu
  • Сегодня покупал плюшку надувную для катания с горок. Продавец как раз мне ее накачивал и смотрел на манометр (это такая приблуда, измеряющая давление при накачке). И вот подваливает женщина с мужиком и довольно напористо спрашивает продавца: «А у вас есть коляски детские в продаже?!» Продавец, не отрывая взгляда: «Нет, нету». Женщина: «А почему, когда вы отвечаете, мне в глаза не смотрите?» Продавец: «Стыдно, что колясок нет». © Montenegro7 / Pikabu
  • Сын тут поделился мнением:
    — Пап, а мне кажется, что не Дед Мороз подарки на Новый год приносит.
    — А кто?
    — Я думаю, ты с мамой!
    — А кто же тогда нам подарки приносит?
    Сын смутился и неуверенно так ляпает:
    — Дед Мороз?!
    Поздравляю, сынок! Еще один год детства! © Zasebya / Pikabu
Olga Dubrowski
4 часа назад

Очень понравился ответ продавца на вопрос о колясках. Обожаю находчивых людей.

-
-
Ответить
  • Сижу на балконе, пью кофе. Вижу у входа в лес мужчину с собакой. Он замечает, что я смотрю на него, машет мне рукой. Ну я и кричу: «Пошли в кино!» Он: «Через 2 часа на пятаке! Жду!» Я: «Ок!» Ну и вот, я иду в кино. А кто-то ноет, мол, где знакомиться. © tatty_matsumi
  • Ребенок фанатеет по динозаврам. Вся одежда с динозаврами, игрушки, книжки, приложения на папином смартфоне, рюкзак-динозавр, пижама-динозавр, ну и так далее. Соответственно, знает очень многих по названиям, хотя и говорит-то еще так себе. И вот вчера набрели на магазин, где большое количество нормальных таких фигурок динозавров за дешево. Грех не взять. Продавец, мужчина средних лет, очень учтиво спрашивает у покупателя:
    — Что вы хотите, молодой человек?
    — Динозавра, — отвечает сын.
    — А какого именно?
    — Дилофозавра!
    На лице продавца пробегает легкое удивление, после чего он выдает:
    — Молодой человек, знаете, я не специалист. Давайте я вам просто открою витрину и вы сами возьмете! © Volkovodec / Pikabu
Кот Капустный
3 часа назад

Разве кто-то ноет о том, что негде знакомиться? В основном ноют о решении познакомиться когда-то.

-
-
Ответить
  • Только что мне звонила какая-то девушка. Состоялся диалог.
    Девушка: «Здравствуйте, а ваш муж дома?»
    Я: «У меня нет мужа».
    Девушка: «Как так?»
    Я: «В смысле?»
    Девушка: «Вы у него в телефоне записаны как жена».
    Минута ступора.
    Я: «А кто это вообще звонит?»
    Девушка: «Его любовница».
    Я: «Прикольно. У меня нет мужа, но когда будет, я ему сообщу, что у него уже есть любовница». © Ksenksen / Pikabu
  • Стою в очереди на кассу в супермаркете. Позади меня мальчишка клянчит у мамы игрушку.
    — Ну зачем тебе, Дима? Только недавно гору раздали.
    — Ну надо, мам, ну купи!
    — Давай я тебе выдам деньги, что тебе бабушка на День рождения подарила, и ты будешь на них сам покупать всякую фигню.
    Пацан в ужасе:
    — Но... Но ведь тогда мои деньги ЗАКОНЧАТСЯ!
    Да, Дима, это так и работает. © KBach / Pikabu
Кот Капустный
2 часа назад

Ну вот, а говорят, что дети долго понимают и долго воспитываются. Шах и мат вам, сторонники псевдоинфантилизма. Тут вон пацан считать ещё не умеет, а в финансовых схемах разобрался.

-
-
Ответить
  • Иду, значит, сегодня в сторону работы, никого не трогаю, весь в своих мыслях. Барышня навстречу. Видно, ищет чего-то. Останавливает меня:
    — Молодой человек, как пройти на улицу Молодежную?
    — Не знаю такой улицы, но сейчас гляну в смартфоне карту и разберемся, где она находится.
    — В смартфоне я и сама могу карту посмотреть.
    И пошла дальше... Что это было? OSSOOSSO / Pikabu
  • У моей подруги дочка учится в младших классах. Писали диктант. Итог — оценка «4». Допущена одна ошибка в слове «трамвай». Учительница исправила букву «м» на «н». Подруга, недолго думая, идет с тетрадкой в школу.
    Подруга: «Почему вы моей дочке по диктанту поставили „4“?»
    Учительница: «Она слово „трамвай“ написала неправильно. Разве вы не видите?»
    Подруга: «А разве пишется „траНвай“?»
    Учительница: «Ну конечно! Проверочное слово „ТРАНСПОРТ“!» © FoxTrot111 / Pikabu
  • Работаю в неотложке. Спрашиваю у 80-летней пациентки, указывая на мальчишку лет 20 рядом: «Это ваш внук с вами?» А она в ответ: «Нет, это мой муж». Неловко. © Lou Davis / Quora
  • Записываю по телефону кота Гришку к ветеринару на кастрацию.
    — Как зовут?
    — Григорий.
    — А кота?
    — Григорий.
    — И вы, и кот — оба Григории?
    — Нет, только кот.
    — А вы?
    — Я Александр.
    — А почему вы сказали, что вы — Григорий?
    — Это кот.
    — Кот сказал, что вы — Григорий?
    — Нет. Я сказал, что кот — Григорий.
    — Понятно. Просто я тоже Григорий. Записал вас на завтра на 10 утра. © *******bek / Pikabu
  • Я никогда не подружусь с коллегами.
    — У тебя бывает, что музыка в голове застряла и крутится?
    — Да, прямо сейчас.
    — Вот и у меня! Песня, блин, Алсу 30-летней давности! Зачем я ее услышала в автобусе! Аж работать мешает! А у тебя что?
    — Третья симфония Брамса. Вроде не мешает. © mopey_girl / X
  • Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
    — О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
    — Нет, корниш-рексы.
    — Как волосатые сфинксы.
    — Ага.
    — Нормально морозит? Запаха нет.
    — Да, на унитаз ходят.
    — Кастрированный? Это вмятина?
    — Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
    — Не течет? Не царапается?
    — Норм все.
    — О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu
  • Я показал кассиру карту скидок на своем телефоне, она пикнула по экрану сканером и начала пробивать покупки. Дама, стоящая за мной в очереди, спросила у кассира, мол, что это я сделал? Та ответила, что у меня будет скидка. Большая. Дама посмотрела на меня и сказала тоном, не допускающим возражений: «Я воспользуюсь вашей картой скидок». Таким тоном глава корпорации позволяет мелкому клерку оказать ему услугу, от чего клерк должен быть счастлив до конца своих дней. Судя по всему, я тоже должен был быть счастлив. Я посмотрел на даму и спросил: «Вы уверены?» Она величественно кивнула и сказала: «Да!» Я расплатился и ушел. Мне и так хорошо. © Miamoto1710 / Pikabu
  • Мама: «Как дела?»
    Я: «Все отлично».
    Мама: «У тебя всегда все отлично, ты никогда ничего рассказываешь».
    Я: «Бизнес еле дышит, ремонт затягивается на неопределенный срок, начал встречаться с девушкой, которая тебе точно не понравится».
    Мама: «Зачем ты мне это все рассказываешь? Ты хочешь, чтобы у меня был инфаркт?» © Jeniay / Pikabu

Что ж, кажется, самое главное — это внимательно слушать собеседника и не звонить маме с плохими новостями! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе свой диалог, который достоин «Оскара»? Делитесь в комментариях!

Кот Капустный
2 часа назад

Насчёт скидки возможны обе тактики. Если у тетки корзина огромная, можно и поделиться картой - кэш-то тебе капнет.

-
-
Ответить

