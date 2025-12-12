15 уморительных диалогов, которые доказывают, что жизнь — это лучший сценарист
Иногда самый лучший сценарий не нужно придумывать — достаточно просто слушать, что говорят люди вокруг. От абсурдных диалогов в очереди («Стыдно, что колясок нет») до немыслимой путаницы в телефонных разговорах («Кот сказал, что вы — Григорий?»). Мы собрали 15 уморительных и нелепых диалогов, которые сами по себе достойны «Оскара».
- Сегодня наблюдал занятнейшую картину. Крупный, прожженный строительной жизнью бригадир с характерным басом вручил молодому парнишке, который первый день на стройке, рабочий инструмент со словами:
— Вот, держи лом. И помни, что завещала нам Максим.
— Кто?
— Максим. Певица такая есть.
— И что она завещала?
— Не потеряй его! И НЕ СЛОМАЙ! © Volkovodec / Pikabu
- Сегодня покупал плюшку надувную для катания с горок. Продавец как раз мне ее накачивал и смотрел на манометр (это такая приблуда, измеряющая давление при накачке). И вот подваливает женщина с мужиком и довольно напористо спрашивает продавца: «А у вас есть коляски детские в продаже?!» Продавец, не отрывая взгляда: «Нет, нету». Женщина: «А почему, когда вы отвечаете, мне в глаза не смотрите?» Продавец: «Стыдно, что колясок нет». © Montenegro7 / Pikabu
- Сын тут поделился мнением:
— Пап, а мне кажется, что не Дед Мороз подарки на Новый год приносит.
— А кто?
— Я думаю, ты с мамой!
— А кто же тогда нам подарки приносит?
Сын смутился и неуверенно так ляпает:
— Дед Мороз?!
Поздравляю, сынок! Еще один год детства! © Zasebya / Pikabu
Очень понравился ответ продавца на вопрос о колясках. Обожаю находчивых людей.
- Сижу на балконе, пью кофе. Вижу у входа в лес мужчину с собакой. Он замечает, что я смотрю на него, машет мне рукой. Ну я и кричу: «Пошли в кино!» Он: «Через 2 часа на пятаке! Жду!» Я: «Ок!» Ну и вот, я иду в кино. А кто-то ноет, мол, где знакомиться. © tatty_matsumi
- Ребенок фанатеет по динозаврам. Вся одежда с динозаврами, игрушки, книжки, приложения на папином смартфоне, рюкзак-динозавр, пижама-динозавр, ну и так далее. Соответственно, знает очень многих по названиям, хотя и говорит-то еще так себе. И вот вчера набрели на магазин, где большое количество нормальных таких фигурок динозавров за дешево. Грех не взять. Продавец, мужчина средних лет, очень учтиво спрашивает у покупателя:
— Что вы хотите, молодой человек?
— Динозавра, — отвечает сын.
— А какого именно?
— Дилофозавра!
На лице продавца пробегает легкое удивление, после чего он выдает:
— Молодой человек, знаете, я не специалист. Давайте я вам просто открою витрину и вы сами возьмете! © Volkovodec / Pikabu
Разве кто-то ноет о том, что негде знакомиться? В основном ноют о решении познакомиться когда-то.
- Только что мне звонила какая-то девушка. Состоялся диалог.
Девушка: «Здравствуйте, а ваш муж дома?»
Я: «У меня нет мужа».
Девушка: «Как так?»
Я: «В смысле?»
Девушка: «Вы у него в телефоне записаны как жена».
Минута ступора.
Я: «А кто это вообще звонит?»
Девушка: «Его любовница».
Я: «Прикольно. У меня нет мужа, но когда будет, я ему сообщу, что у него уже есть любовница». © Ksenksen / Pikabu
- Стою в очереди на кассу в супермаркете. Позади меня мальчишка клянчит у мамы игрушку.
— Ну зачем тебе, Дима? Только недавно гору раздали.
— Ну надо, мам, ну купи!
— Давай я тебе выдам деньги, что тебе бабушка на День рождения подарила, и ты будешь на них сам покупать всякую фигню.
Пацан в ужасе:
— Но... Но ведь тогда мои деньги ЗАКОНЧАТСЯ!
Да, Дима, это так и работает. © KBach / Pikabu
Ну вот, а говорят, что дети долго понимают и долго воспитываются. Шах и мат вам, сторонники псевдоинфантилизма. Тут вон пацан считать ещё не умеет, а в финансовых схемах разобрался.
- Иду, значит, сегодня в сторону работы, никого не трогаю, весь в своих мыслях. Барышня навстречу. Видно, ищет чего-то. Останавливает меня:
— Молодой человек, как пройти на улицу Молодежную?
— Не знаю такой улицы, но сейчас гляну в смартфоне карту и разберемся, где она находится.
— В смартфоне я и сама могу карту посмотреть.
И пошла дальше... Что это было? OSSOOSSO / Pikabu
- У моей подруги дочка учится в младших классах. Писали диктант. Итог — оценка «4». Допущена одна ошибка в слове «трамвай». Учительница исправила букву «м» на «н». Подруга, недолго думая, идет с тетрадкой в школу.
Подруга: «Почему вы моей дочке по диктанту поставили „4“?»
Учительница: «Она слово „трамвай“ написала неправильно. Разве вы не видите?»
Подруга: «А разве пишется „траНвай“?»
Учительница: «Ну конечно! Проверочное слово „ТРАНСПОРТ“!» © FoxTrot111 / Pikabu
- Работаю в неотложке. Спрашиваю у 80-летней пациентки, указывая на мальчишку лет 20 рядом: «Это ваш внук с вами?» А она в ответ: «Нет, это мой муж». Неловко. © Lou Davis / Quora
- Записываю по телефону кота Гришку к ветеринару на кастрацию.
— Как зовут?
— Григорий.
— А кота?
— Григорий.
— И вы, и кот — оба Григории?
— Нет, только кот.
— А вы?
— Я Александр.
— А почему вы сказали, что вы — Григорий?
— Это кот.
— Кот сказал, что вы — Григорий?
— Нет. Я сказал, что кот — Григорий.
— Понятно. Просто я тоже Григорий. Записал вас на завтра на 10 утра. © *******bek / Pikabu
Называйте котов нормальными именами. Назгул, Жирополк, Когтедрой.
- Я никогда не подружусь с коллегами.
— У тебя бывает, что музыка в голове застряла и крутится?
— Да, прямо сейчас.
— Вот и у меня! Песня, блин, Алсу 30-летней давности! Зачем я ее услышала в автобусе! Аж работать мешает! А у тебя что?
— Третья симфония Брамса. Вроде не мешает. © mopey_girl / X
- Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
— О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
— Нет, корниш-рексы.
— Как волосатые сфинксы.
— Ага.
— Нормально морозит? Запаха нет.
— Да, на унитаз ходят.
— Кастрированный? Это вмятина?
— Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
— Не течет? Не царапается?
— Норм все.
— О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu
- Я показал кассиру карту скидок на своем телефоне, она пикнула по экрану сканером и начала пробивать покупки. Дама, стоящая за мной в очереди, спросила у кассира, мол, что это я сделал? Та ответила, что у меня будет скидка. Большая. Дама посмотрела на меня и сказала тоном, не допускающим возражений: «Я воспользуюсь вашей картой скидок». Таким тоном глава корпорации позволяет мелкому клерку оказать ему услугу, от чего клерк должен быть счастлив до конца своих дней. Судя по всему, я тоже должен был быть счастлив. Я посмотрел на даму и спросил: «Вы уверены?» Она величественно кивнула и сказала: «Да!» Я расплатился и ушел. Мне и так хорошо. © Miamoto1710 / Pikabu
- Мама: «Как дела?»
Я: «Все отлично».
Мама: «У тебя всегда все отлично, ты никогда ничего рассказываешь».
Я: «Бизнес еле дышит, ремонт затягивается на неопределенный срок, начал встречаться с девушкой, которая тебе точно не понравится».
Мама: «Зачем ты мне это все рассказываешь? Ты хочешь, чтобы у меня был инфаркт?» © Jeniay / Pikabu
Что ж, кажется, самое главное — это внимательно слушать собеседника и не звонить маме с плохими новостями! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе свой диалог, который достоин «Оскара»? Делитесь в комментариях!
