16 переписок с неожиданными поворотами, где одно сообщение направляет диалог в другое русло

Каждое сообщение в мессенджере может скрывать за собой целую историю, полную эмоций и неожиданных поворотов. Иногда одна фраза способна перевернуть весь ход беседы и привести к совершенно непредсказуему финалу. Мы собрали несколько переписок, конец которых оказался настолько неожиданным, что такое нарочно не придумаешь.

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НибаньтиКрипто 2 часа назад О, я так доставала жэк. Сказали, что очередь почистить снег в моем дворе дойдёт в апреле. Идеальное сочетание тупости, наглости и бюрократизма головного мозга - - Ответить

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Jane 8 минут назад про пианино - из перестроечного, если не советского анекдота - - Ответить

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Крокодилыч 2 часа назад То есть мысли о том, что кому-то вовсе не нужна щука, этот человек в принципе не допускает? 😀 - - Ответить

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НибаньтиКрипто 2 часа назад Ого, какой вы древний анекдот отрыли. Прям археологи - - Ответить

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Jane 3 минуты назад Учебник по сопромату. Хотя, нет, рыдать и биться головой о стенку, таки разные реакции. - - Ответить

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Hangover Unicorn 2 дня назад Но можно ругать за то, что он не сделал! - - Ответить

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