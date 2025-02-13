16 переписок с неожиданными поворотами, где одно сообщение направляет диалог в другое русло
Каждое сообщение в мессенджере может скрывать за собой целую историю, полную эмоций и неожиданных поворотов. Иногда одна фраза способна перевернуть весь ход беседы и привести к совершенно непредсказуему финалу. Мы собрали несколько переписок, конец которых оказался настолько неожиданным, что такое нарочно не придумаешь.
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: OgromniyPavuk / Pikabu
2.
О, я так доставала жэк. Сказали, что очередь почистить снег в моем дворе дойдёт в апреле. Идеальное сочетание тупости, наглости и бюрократизма головного мозга
3.
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4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname - Все о нейминге / Dzen
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: EmperorProtects / Pikabu
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: shagivaleev409
/ Pikabu
7.
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/ Pikabu
8.
То есть мысли о том, что кому-то вовсе не нужна щука, этот человек в принципе не допускает? 😀
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK
9.
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10.
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11.
Учебник по сопромату. Хотя, нет, рыдать и биться головой о стенку, таки разные реакции.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kazina / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: memento / Telegram
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Annet.Zavyalova / Pikabu
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ничего себе ... / Dzen
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: onlyhugocotopuses / Imgur
16.
Если хочется продолжить веселье, еще больше переписок с неожиданным и смешным финалом:
Комментарии
Некоторые сюжеты отшибают мозг напрочь. Читаешь и думаешь: как, как, кааак?!..