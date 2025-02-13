16 переписок с неожиданными поворотами, где одно сообщение направляет диалог в другое русло

Переписки
4 часа назад

Каждое сообщение в мессенджере может скрывать за собой целую историю, полную эмоций и неожиданных поворотов. Иногда одна фраза способна перевернуть весь ход беседы и привести к совершенно непредсказуему финалу. Мы собрали несколько переписок, конец которых оказался настолько неожиданным, что такое нарочно не придумаешь.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: OgromniyPavuk / Pikabu

2.

НибаньтиКрипто
2 часа назад

О, я так доставала жэк. Сказали, что очередь почистить снег в моем дворе дойдёт в апреле. Идеальное сочетание тупости, наглости и бюрократизма головного мозга

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3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Pi**kot1980 / Pikabu

4.

Jane
8 минут назад

про пианино - из перестроечного, если не советского анекдота

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5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: EmperorProtects / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: shagivaleev409
/ Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: PerfectEvgenius
 / Pikabu

8.

Крокодилыч
2 часа назад

То есть мысли о том, что кому-то вовсе не нужна щука, этот человек в принципе не допускает? 😀

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9.

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10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Anton.Gagen / Pikabu

11.

Jane
3 минуты назад

Учебник по сопромату. Хотя, нет, рыдать и биться головой о стенку, таки разные реакции.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kazina / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: memento / Telegram

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Annet.Zavyalova / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ничего себе ... / Dzen

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: onlyhugocotopuses / Imgur

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ghost687
 / Pikabu

Если хочется продолжить веселье, еще больше переписок с неожиданным и смешным финалом:

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