18 СМС-переписок с людьми, от уровня наглости которых глаза выходят из орбит

Говорят, что наглость — это второе счастье. Ведь такие люди могут сходу заявить, чего они хотят и что им не нравится. Однако иногда они перегибают палку. Герои нашей подборки получили от наглецов СМС и буквально выпали в осадок.

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Евга 10 минут назад А в оригинале три листа скринов, включая то, что был запрос вернуть деньги за обрезание - - Ответить

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Lala_Luna 27 минут назад Ох уж эта Лена! Небось стоит весь день, приложившись к стенке ухом, и выслушивает, когда соседский ребенок спать ляжет, чтобы начать заниматься шумными делами - - Ответить

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Lala_Luna 24 минуты назад Тот, кто теперь имеет доказательства, что ты балабол(ка) через П) - - Ответить

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