18 СМС-переписок с людьми, от уровня наглости которых глаза выходят из орбит
Говорят, что наглость — это второе счастье. Ведь такие люди могут сходу заявить, чего они хотят и что им не нравится. Однако иногда они перегибают палку. Герои нашей подборки получили от наглецов СМС и буквально выпали в осадок.
1.
2.
3.
4.
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: KarMa100 / Pikabu
6.
7.
8.
А в оригинале три листа скринов, включая то, что был запрос вернуть деньги за обрезание
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Lady.inDreams / Pikabu
9.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ELSceleto / Pikabu
10.
Ох уж эта Лена! Небось стоит весь день, приложившись к стенке ухом, и выслушивает, когда соседский ребенок спать ляжет, чтобы начать заниматься шумными делами
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu
12.
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: exgirlfriendback / Pikabu
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
16.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: exgirlfriendback / Pikabu
17.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
18.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog
/ Pikabu
Иногда над очень наглыми людьми в переписках остается только посмеяться. У нас есть и другие улетные подборки с СМС:
Комментарии
Сразу хочу спросить у Ольги М. по поводу заголовка. Значит, по Вашему мнению, "сходу заявить, что человек хочет и что ему не нравится" - это наглость? А сколько времени нужно выждать, чтобы не "сходу" заявлять?