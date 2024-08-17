18 СМС-переписок с людьми, от уровня наглости которых глаза выходят из орбит

Переписки
1 час назад

Говорят, что наглость — это второе счастье. Ведь такие люди могут сходу заявить, чего они хотят и что им не нравится. Однако иногда они перегибают палку. Герои нашей подборки получили от наглецов СМС и буквально выпали в осадок.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: KarMa100 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Евга
10 минут назад

А в оригинале три листа скринов, включая то, что был запрос вернуть деньги за обрезание

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ELSceleto / Pikabu

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Lala_Luna
27 минут назад

Ох уж эта Лена! Небось стоит весь день, приложившись к стенке ухом, и выслушивает, когда соседский ребенок спать ляжет, чтобы начать заниматься шумными делами

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: exgirlfriendback / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: exgirlfriendback / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog
 / Pikabu

Иногда над очень наглыми людьми в переписках остается только посмеяться. У нас есть и другие улетные подборки с СМС:

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
17 часов назад

Сразу хочу спросить у Ольги М. по поводу заголовка. Значит, по Вашему мнению, "сходу заявить, что человек хочет и что ему не нравится" - это наглость? А сколько времени нужно выждать, чтобы не "сходу" заявлять?

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Kate
1 час назад

Нет смысла буквами обсуждать баяны, а я не владею нотной грамотой

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