20+ закадровых фото, после которых магия кино пропадает, как воздушный шар в небе
Кино
7 минут назад
Наблюдая за увлекательным действием в кино, зрители зачастую даже не представляют, какая кропотливая работа стоит за каждой сценой. А ведь порой за кадром творится не менее захватывающее зрелище.
Закадровые фотографии со съемок картины «Атлас» с Дженнифер Лопес впечатляют не меньше самого фильма
Кейт Бланшетт убедительна даже на синем экране
Эмме Уотсон объясняют, как должна вести себя Гермиона в очередной сцене «Гарри Поттера»
На съемках «Хроник Риддика» Вин Дизелью приходилось подолгу висеть на фоне хромакея
EAST NEWS
Тимоти Шаламе обсуждает костюм Вилли Вонки с творческой командой
А вот как костюм выглядел вблизи — со всеми потертостями и дырочками
Автомобиль, в которых сидят киноперсонажи, со всех сторон увешены техникой. Съемки сериала «Развод» с Сарой Джессикой Паркер не были исключением
Brian Flannery, PacificCoastNews / EAST NEWS
Главный герои мини-сериала «Неверлэнд» Питер Пэн умел летать. Так что исполнитель этой роли Чарли Роу периодически взмывал под потолок студии
AP / East News
Режиссер Джеймс Кэмерон с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в процессе создания «Титаника»
East News
Киану Ривз и Лоуренс Фишборн бурно обсуждают что-то на съемках «Джона Уика»
LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS
В реальности руки, тянущиеся к Кристен Белл в хорроре «Пульс», выглядели не менее устрашающе
Dimension Films / Courtesy Everett Collection / East News
Дакоте Джонсон и Джейми Дорнану в фильме «Пятьдесят оттенков серого» пришлось научиться без смущения целоваться на глазах всей съемочной группы
East News
Не обошлось без волшебства хромакеев и на съемках «Доктора Стрейнджа»
LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS
Большая часть съемок «Дюны» проходила в пустыне. Неудивительно, что Тимоти Шаламе разгуливал на площадке без футболки
Для съемок «Матильды» построили лишь одно крыльцо. Дом добавили уже на этапе пост-продакшена
Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
Вот так скромно выглядела съемочная площадка ленты «Первый мститель: Другая война»
East News
Именно так выглядела лапа Кинг-Конга до добавления спецэффектов
Universal / Courtesy Everett Collection / East News
За пару лет до съемок в «Гарри Поттере» Том Фелтон засветился в картине «Анна и король». А вот и закадровый снимок
Клайву Оуэну пришлось несладко на съемках ленты «Анон». Актер носил на голове массивную аппаратуру
LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS
А здесь Джеймс Кэмерон руководит подводными съемками второй части «Аватара»
Album Online / East News
На съемках фильма «Красавица и Чудовище» Дэну Стивенсу приходилось носить 18-килограммовый костюм и 25-сантиметровые ходули
А вот выглядел актер до наложения спецэффектов
Обычно чем эффектнее сцена, тем тяжелее проходят съемки. То же самое можно сказать и о кинокостюмах. Немудрено, что некоторые актеры вспоминают о съемках того или иного фильма с содроганием. Например, Скарлетт Йоханссон было так жарко в костюме Черной Вдовы, что актриса буквально выживала носки в конце каждого съемочного дня.
Фото на превью Beauty and the Beast / Framestore
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