20+ закадровых фото, после которых магия кино пропадает, как воздушный шар в небе

Наблюдая за увлекательным действием в кино, зрители зачастую даже не представляют, какая кропотливая работа стоит за каждой сценой. А ведь порой за кадром творится не менее захватывающее зрелище.

Закадровые фотографии со съемок картины «Атлас» с Дженнифер Лопес впечатляют не меньше самого фильма

© Atlas / Moving Picture Company and co-producers , Everett Collection/East News Everett Collection/East News

Кейт Бланшетт убедительна даже на синем экране

Эмме Уотсон объясняют, как должна вести себя Гермиона в очередной сцене «Гарри Поттера»

На съемках «Хроник Риддика» Вин Дизелью приходилось подолгу висеть на фоне хромакея

Тимоти Шаламе обсуждает костюм Вилли Вонки с творческой командой

А вот как костюм выглядел вблизи — со всеми потертостями и дырочками

Автомобиль, в которых сидят киноперсонажи, со всех сторон увешены техникой. Съемки сериала «Развод» с Сарой Джессикой Паркер не были исключением

Brian Flannery, PacificCoastNews / EAST NEWS

Главный герои мини-сериала «Неверлэнд» Питер Пэн умел летать. Так что исполнитель этой роли Чарли Роу периодически взмывал под потолок студии

AP / East News

Режиссер Джеймс Кэмерон с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в процессе создания «Титаника»

East News

Киану Ривз и Лоуренс Фишборн бурно обсуждают что-то на съемках «Джона Уика»

LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

В реальности руки, тянущиеся к Кристен Белл в хорроре «Пульс», выглядели не менее устрашающе

Dimension Films / Courtesy Everett Collection / East News

Дакоте Джонсон и Джейми Дорнану в фильме «Пятьдесят оттенков серого» пришлось научиться без смущения целоваться на глазах всей съемочной группы

East News

Не обошлось без волшебства хромакеев и на съемках «Доктора Стрейнджа»

LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

Большая часть съемок «Дюны» проходила в пустыне. Неудивительно, что Тимоти Шаламе разгуливал на площадке без футболки

Для съемок «Матильды» построили лишь одно крыльцо. Дом добавили уже на этапе пост-продакшена

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Вот так скромно выглядела съемочная площадка ленты «Первый мститель: Другая война»

East News

Именно так выглядела лапа Кинг-Конга до добавления спецэффектов

Universal / Courtesy Everett Collection / East News

За пару лет до съемок в «Гарри Поттере» Том Фелтон засветился в картине «Анна и король». А вот и закадровый снимок

Клайву Оуэну пришлось несладко на съемках ленты «Анон». Актер носил на голове массивную аппаратуру

LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

А здесь Джеймс Кэмерон руководит подводными съемками второй части «Аватара»

Album Online / East News

На съемках фильма «Красавица и Чудовище» Дэну Стивенсу приходилось носить 18-килограммовый костюм и 25-сантиметровые ходули

А вот выглядел актер до наложения спецэффектов