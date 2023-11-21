10 костюмов из кино, которые здорово подпортили актерам настроение на съемках

Мы с вами во время просмотра кино видим только красивую картинку, но представьте, как много за ней скрывается! Вот взять хотя бы костюмы: некоторые из них врезаются в память чуть ли не сильнее, чем сюжет. Причем не только зрителям, но и актерам. Но если мы с трудом дышим от красоты и крутости, то актеры — из-за того, что костюмы им достались не самые удобные. К счастью, после съемок они вспоминают свой опыт с улыбкой.

Том Холланд и костюм Человека-Паука

По словам актера, он попросил добавить в костюм молнию, но ее так и не добавили. Но в области глаз, по крайней мере, было отверстие, через которое Тому удалось просунуть трубочку для питья, так что он хотя бы мог пить, не снимая костюма (снять облачение, сами понимаете, было нелегко). Зендея, которая также снималась в фильме, тоже была обеспокоена неудобством костюма. На шоу Грэма Нортона она рассказала, что костюм представлял собой единое целое, шлем и трико были неотделимы, и актриса переживала насчет здоровья Тома. «Ну представьте, а что если его вдруг стошнит во время съемок? Как это все убирать-то потом?».

Скарлетт Йохансон и костюм Черной Вдовы

Актриса призналась, что комбинезон супергероини, который она носила на съемках, больше напоминал гидрокостюм. Ей было настолько жарко, что в какой-то момент у нее даже начались галлюцинации. Скарлетт в этом плане не так сильно повезло, как ее коллеге по фильму Крису Хемсворту — у того под костюмом Тора был кондиционер. А вот Йоханссон в конце съемочного для приходилось выжимать даже носки.

Райан Рейнольдс и костюм Зеленого Фонаря

Крутой костюм Зеленого Фонаря был создан с помощью компьютерной графики, но во время съемок Райан Рейнольдс носил специальный комбинезон для захвата движений. И он, по словам актера, просто олицетворение страданий. «Не знаю, из чего он сделан, но это, похоже, самый теплопроводящий материал в мире», делился Райан. К тому же в Новом Орлеане, где проходили съемки, было на тот момент очень душно.

Фрэнсис Фишер и роль Руфь Дьюитт в «Титанике»

Прежде всего, актриса отметила великолепную работу, проделанную художницей по костюмам, и мы с ней полностью согласны: одежда персонажей в «Титанике» подобрана идеально. Однако носить эти красивые платья девушкам было тяжело. Фрэнсис рассказала, что надетый корсет меняет не только осанку, но и интенсивность дыхания, и никто из носивших корсет актрис не мог нормально дышать. Добавляла неудобств и огромная шляпа. «Все волосы мне убрали под эту шляпу, и, кажется, этот момент здорово поспособствовал сварливости моей героини Руфь», делится актриса. Трудно было даже сидеть: корсет впивался в тело, шляпа мешала откинуться на спинку стула, поэтому во время съемок актрисам приходилось по большей части стоять.

Джим Керри и костюм Гринча

Актер признался, что в гриме чувствовал себя «похороненным заживо» — таким он был неудобным. В первый день грим и облачение в костюм заняли 8, 5 часов, и в конце съемочного дня Джим в сердцах сказал режиссеру, что не может продолжать сниматься. Правда, выход все же нашли, пригласив специально обученного человека, который помог актеру справляться с неудобствами на протяжении съемок. А мы теперь, кажется, понимаем, почему Гринч был таким злым.

Кит Харингтон и меховой плащ Джона Сноу

Кит честно сказал, что костюмы пахли отвратительно и весили целую тонну. «Должно быть, художник по костюмам нас просто ненавидит, потому что было ощущение, что с каждым годом съемок мой костюм становится все тяжелее и тяжелее», поделился актер. Кстати, художник по костюмам на этот выпад ответила. Она действительно утяжелила плащ Кита, но вовсе не из-за нелюбви к актеру: в этом был заложен определенный смысл. «В первом сезоне его плащ был легче и светлее, отражая его низкий статус в семье. А затем я его специально утяжелила, чтобы показать личностный рост персонажа. И знаете, другие актеры тоже носили тяжелый мех или доспехи, но у них еще и личного костюмера-помощника не было».

Рейчел Броснахэн и наряды в «Удивительной миссис Мейзел»

«Мы в сериале говорили так быстро; пока все слова выговоришь, вдохнуть не успеваешь», — рассказала Рейчел. «Я маловато дышала, потому что все время была скована корсетом. И теперь, кажется, парочка моих ребер почти срослась, потому что я больше не могу сделать очень глубокий вдох». Мне всегда казалось, что талия у миссис Мейзел уж больно узкая. Зачем было заставлять такую красавицу, как Рейчел, скрывать настоящую фигуру? © sillythingsme186 / YouTube

Вообще-то корсет, если он надет правильно, не должен так травмировать. Так что ее команде стоило постараться получше. © virginiarabjohns4002 / YouTube

Симона Эшли и платья в «Бриджертонах»

В свой первый съемочный день актриса решила съесть побольше, чтобы ей хватило энергии. Но вскоре почувствовала, что ее тошнит — ведь в тот день она носила корсет, и ее талия сильно уменьшилась в размерах. «Вот тогда до меня дошло: носишь корсет — значит, сегодня не ешь». Кроме того, одеваться ей приходилось с помощью костюмера. «Никто не сказал мне, что когда ты в корсете, ты не сможешь самостоятельно надеть туфли», со смехом рассказывала Симона. Здорово, что, несмотря на неудобства, у актрисы остались хорошие воспоминания.

Реге-Жан Пейдж и его тяжелые доспехи в «Подземельях и драконах»

Никакой компьютерной графики — доспехи настоящие, железные, и в них, по словам актера, было невероятно жарко. Пейдж считает, что ему достался самый неудобный костюм на съемочной площадке, и у него на то есть веская причина. «Представьте, вам целый день жарко, сесть не получается. А пот, если что, никуда из костюма не девается, и в итоге вы просто утопаете в нем. Восхитительно». Актер шутит, что совершил «ошибку Дауни-младшего»: тот тоже жаловался на доспехи Железного человека и даже старался не надевать их в более поздних фильмах Marvel.

Марго Робби и наряд Харли Квинн

В фильме актриса облачена в ультракороткие шорты и белую майку, и она не раз признавалась, что в наряде киношной бандитки ей некомфортно. «Мне, в смысле как Марго, не нравится такое носить. Я на обед ем бургер, а потом приходится сниматься в сцене, где меня обливают водой из шланга, и я стою вся мокрая в этой белой футболке. Ужасно неловко», поделилась Робби. «Плюс ко всему, в этом костюме приходится вести себя так, будто знаешь, что ты великолепна. Нужно прямо поверить в это, чтобы все остальные тоже поверили». Впрочем, несмотря на неудобство костюма, актриса его защищает и считает, что он как нельзя лучше подходит ее героине. По ее словам, Харли Квинн носит такие шорты, потому что они яркие и блестящие, а не для того, чтобы на нее смотрели.