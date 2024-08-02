14 опечаток, которые добавили перчинку в простые СМС-переписки

Признавайтесь, сколько раз автозамена ставила вас в неловкое положение? Герои нашей подборки точно знают, что сообщение лучше перечитывать по несколько раз, ведь Т9 — большой любитель внести свои коррективы.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: andreyvenzel86 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники:

ANEKSUN о анекдотах и переписках / Дзен

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У нас также есть подборка переписок, в которых люди выдали такой финал, что и сказать то больше нечего.

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MБ 5 дней назад Баян баяном, но зачем карточка, если там даже 200р не завелось.... - - Ответить

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