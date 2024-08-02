14 опечаток, которые добавили перчинку в простые СМС-переписки
Признавайтесь, сколько раз автозамена ставила вас в неловкое положение? Герои нашей подборки точно знают, что сообщение лучше перечитывать по несколько раз, ведь Т9 — большой любитель внести свои коррективы.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: andreyvenzel86 / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники:
ANEKSUN о анекдотах и переписках / Дзен
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У нас также есть подборка переписок, в которых люди выдали такой финал, что и сказать то больше нечего.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: razbudimenya / Pikabu
Переписки — это, считай, поле не паханное их шуток. У нас есть и другие подборки с уморительными СМС:
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"пути господни неисповедимы. Господа, на дороге крапива, разворачиваемся."©