19 потешных СМС-переписок, у которых вся соль в финале
Что можно вместить в пару коротеньких СМС? Да целую трагикомедию! Именно так думают герои нашей подборки, ведь в их телефоне есть такие переписки, которые можно перечитывать до бесконечности, да еще и скриншотами интернет побаловать.
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Тогда как она вообще вступила с ними в разговор, если без машины? "Капризничаем" – это к чему прилепить?
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Тут дОлжно смеяться? Видимо, это для умных шутка, я не поняль
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слез / Dzen
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Обидно, если ему нравится Оля).
Но девчонка молодец, бойкая и находчивая). Я б постеснялась
Для создания этого материала были использованы следующие источники: KindlyVita / Pikabu
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Вот это неплохо
Эдакая ежедневная переписка между друзьями или между братом и сестрой
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: faRRe7 / Pikabu
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Т.е дочка с мамой сами сделали так, чтоб он от дочки ушел. Прекрасный план.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слёз / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: KindlyVita / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девушка с чувством юмора / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GenaDiskoteka77 / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девушка с чувством юмора / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
СМС иногда действительно настолько внезапные, что приходится ломать голову над ответом. У нас есть еще одна статья с переписками, в которых собеседники были буквально поставлены в тупик.
Комментарии
Отличная подборка. Либо пошлость, либо бессмыслица, безупречное попадание в цель.