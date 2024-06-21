19 потешных СМС-переписок, у которых вся соль в финале

Переписки
1 час назад

Что можно вместить в пару коротеньких СМС? Да целую трагикомедию! Именно так думают герои нашей подборки, ведь в их телефоне есть такие переписки, которые можно перечитывать до бесконечности, да еще и скриншотами интернет побаловать.

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Elean
10 минут назад

Тогда как она вообще вступила с ними в разговор, если без машины? "Капризничаем" – это к чему прилепить?

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слез / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: KindlyVita / Pikabu

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Dia_Mak
48 минут назад

Вот это неплохо
Эдакая ежедневная переписка между друзьями или между братом и сестрой

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

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Влад
1 час назад

Т.е дочка с мамой сами сделали так, чтоб он от дочки ушел. Прекрасный план.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слёз / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu

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Влад
1 час назад

В настоящей версии: А руками что-то делать можете?

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: KindlyVita / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девушка с чувством юмора / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: zastryalvtripe / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GenaDiskoteka77 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девушка с чувством юмора / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

СМС иногда действительно настолько внезапные, что приходится ломать голову над ответом. У нас есть еще одна статья с переписками, в которых собеседники были буквально поставлены в тупик.

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