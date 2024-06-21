19 потешных СМС-переписок, у которых вся соль в финале

Что можно вместить в пару коротеньких СМС? Да целую трагикомедию! Именно так думают герои нашей подборки, ведь в их телефоне есть такие переписки, которые можно перечитывать до бесконечности, да еще и скриншотами интернет побаловать.

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Elean 10 минут назад Тогда как она вообще вступила с ними в разговор, если без машины? "Капризничаем" – это к чему прилепить? - - Ответить

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Криптозоолог мамкин 16 часов назад Тут дОлжно смеяться? Видимо, это для умных шутка, я не поняль - - Ответить

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Криптозоолог мамкин 16 часов назад Обидно, если ему нравится Оля).

Но девчонка молодец, бойкая и находчивая). Я б постеснялась - - Ответить

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Dia_Mak 48 минут назад Вот это неплохо

Эдакая ежедневная переписка между друзьями или между братом и сестрой - - Ответить

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Влад 1 час назад Т.е дочка с мамой сами сделали так, чтоб он от дочки ушел. Прекрасный план. - - Ответить

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Влад 1 час назад В настоящей версии: А руками что-то делать можете? - - Ответить

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