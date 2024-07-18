19 зачетных переписок, у которых в конце не просто изюминка, а вагон сухофруктов
Люди регулярно чатятся в мессенджерах: одни переписываются с клиентами, другие поздравляют родственников, третьи пытаются найти свою любовь. Вот только даже самая банальная беседа может ни с того ни с сего повернуть не в то русло. И вот перед нами уже не просто переписка, а чуть ли не сценарий для стендап-комика.
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О, сестра! Kогда после 2 месяцев сидения дома во время короны я вышла на работу, так приятно было надеть что-то другое, чем домашние штаны с Бобом Марли)
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Третий раз за неделю в разных интерпретациях эта девушка всех рвёт. У меня от неё уже начинается такой зёв, что вот-вот пасть порвёт.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK
Иногда переписка вроде бы идет своим чередом, а в финале делает крутой вираж. У нас есть еще одна подборка с улетными СМС:
Комментарии
Лучше вам не мемы клепать, а интересные посты создавать...
Столько есть интересных тем за пределами круга из ноготочков, идиотских советов по выбору одежды и старения селебов)