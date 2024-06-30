16 родственников, которые не упустили шанса вставить свои шутеечки в СМС-переписку

А вам тоже родственники присылают картиночки с надписями в WhatsApp? Это с одной стороны немного бесит, а с другой — ну мило же, что они о нас помнят. А вот родственники героев нашей подборки пошли еще дальше и устроили нехилую такую заварушку в СМС-переписке.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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