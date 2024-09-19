19 СМС-переписок, соль которых становится понятна только в финале
В современном мире большинство из нас регулярно общается в мессенджерах. У кого-то это связано с работой, другие жить не могут без общения с друзьями, третьи и вовсе пытаются устроить свою личную жизнь. Частенько в этих переписках случается неожиданный сюжетный поворот, с которым весь диалог начинает играть другими красками. Именно такие уморительные и непредсказуемые примеры мы собрали в этой статье.
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