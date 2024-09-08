15+ СМС-переписок, финал которых сложно предугадать

Немалая часть общения в современном мире происходит в переписках. И в каком-то смысле это даже круто — ведь теперь не нужно самому пересказывать уморительные диалоги с непредсказуемой развязкой, а достаточно просто сделать скриншот. Герои нашей статьи именно так и поступили, а мы получили возможность посмеяться и поднять себе настроение.

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Катерина Лисичкина 3 дня назад Ну-ну, для мамы новости должны быть или хорошие, или никакие! - - Ответить

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Катерина Лисичкина 3 дня назад Да, сразу завяжется беседа с попутчиками. Правда не факт, что доброжелательная. - - Ответить

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