15+ СМС-переписок, финал которых сложно предугадать

Народное творчество
6 часов назад

Немалая часть общения в современном мире происходит в переписках. И в каком-то смысле это даже круто — ведь теперь не нужно самому пересказывать уморительные диалоги с непредсказуемой развязкой, а достаточно просто сделать скриншот. Герои нашей статьи именно так и поступили, а мы получили возможность посмеяться и поднять себе настроение.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: user8773333 / Pikabu

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: cuteshark1105 / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Просто мемы / VK

5.

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naotmash / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: БОРЩ / VK

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: W**No4934 / Reddit

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: NordCentral / Pikabu

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Yanochka95 / Pikabu

17.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: inmon2022 / Twitter

18.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu

Вот еще несколько статей, которые могут вам понравиться:

Фото на превью Emojipedia

Комментарии

Уведомления

Похожее