15+ случаев, когда переписка приняла неожиданный поворот

В наше время общение в мессенджерах стало неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы решаем рабочие вопросы с коллегами, делимся радостями с близкими и даже ищем новые знакомства. Однако порой всего одно неожиданное сообщение может превратить всю беседу в настоящий комедийный сериал.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tyapa / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слез / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

Кстати, посмотрите на еще одну подборку СМС-переписок, в конце которых оказалась неожиданная развязка.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слёз / Dzen

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