20+ переписок, которые смело можно читать вместо остросюжетных детективов
Чаще всего, в сообщениях мы пишем что-то будничное и стандартное. Но иногда могут встречаться такие бриллианты, что сложно удержаться и не выложить их в сеть.
Когда поссорился с девушкой
Когда решил расправиться с двумя зайцами сразу
Каков привет, таков и ответ
Попытка не пытка
Креативности мошенников можно только позавидовать
И такое бывает...
Когда научный руководитель попался с юмором
Или преподаватели все немного на приколе?
В этом мире должно быть что-то постоянным. Например, надоедливые и странные покупатели
Для создания этого материала были использованы следующие источники: PlohoyPrimer / Pikabu
Мальчик: Через 15 минут мой прием, отмените запись.
Мужчина:
Хотел оригинально подкатить к незнакомке, но не вышло
Все мы когда-то верили в сказки
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
Забыла отключить Caps Lock и написала начальнику, но он не растерялся
И откуда у мастеров маникюра столько терпения?
Хотел купить картошку, но что-то пошло не так...
В оригинале хотя бы смешнее:
-Ты вчера картошку принёс...
-И что, она вся испорченная?
-Она вся свёкла.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
У мамы стальные нервы
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Новостной УлеД / Telegram
Оригинальное решение
Подарок на 14 февраля
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Кажется, что у «кисы» будут проблемы
Ассоциации бывают разные
Непонимание 100 уровня
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