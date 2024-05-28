20+ переписок, которые смело можно читать вместо остросюжетных детективов

Чаще всего, в сообщениях мы пишем что-то будничное и стандартное. Но иногда могут встречаться такие бриллианты, что сложно удержаться и не выложить их в сеть.

Когда поссорился с девушкой

Когда решил расправиться с двумя зайцами сразу

Каков привет, таков и ответ

Попытка не пытка

Креативности мошенников можно только позавидовать

И такое бывает...

Когда научный руководитель попался с юмором

Или преподаватели все немного на приколе?

В этом мире должно быть что-то постоянным. Например, надоедливые и странные покупатели

Для создания этого материала были использованы следующие источники: PlohoyPrimer / Pikabu



Мальчик: Через 15 минут мой прием, отмените запись. Мужчина:

Хотел оригинально подкатить к незнакомке, но не вышло

Все мы когда-то верили в сказки

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

Забыла отключить Caps Lock и написала начальнику, но он не растерялся

И откуда у мастеров маникюра столько терпения?

Хотел купить картошку, но что-то пошло не так...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

У мамы стальные нервы

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Новостной УлеД / Telegram

Оригинальное решение

Подарок на 14 февраля

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

Кажется, что у «кисы» будут проблемы

Ассоциации бывают разные