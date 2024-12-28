18 забавных СМС-диалогов, где логика в какой-то момент дала сбой
А вы когда-нибудь получали СМС, после даже и не знаешь, как ответить? Герои нашей подборки спокойно себе переписывались, пока их собеседники не ляпнули что-то такое, с чем логика никак не дружит. А некоторые еще и ответили остроумно.
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