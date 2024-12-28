18 забавных СМС-диалогов, где логика в какой-то момент дала сбой

А вы когда-нибудь получали СМС, после даже и не знаешь, как ответить? Герои нашей подборки спокойно себе переписывались, пока их собеседники не ляпнули что-то такое, с чем логика никак не дружит. А некоторые еще и ответили остроумно.

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Scarlett24 10 часов назад Ну не знаю где сбой логики, пока полёт нормальный. ))) - - Ответить

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Antipov Sergey 11 часов назад Пусть муж живет с любовником и выкинет ее - - Ответить

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