16 человек, которые пытаются впихнуть шутеечку во все свои СМС-переписки

Народное творчество
2 часа назад

А вы для чего чаще используете мессенджеры? Переписки — это отличная возможность не только быстро обменяться информацией, но и остроумно пошутить. И герои нашей подборки делают это с огромным удовольствием.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: 46738923 / Pikabu

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Светлана БМВ
1 день назад

Если ты уверен, что мы начнём встречаться, то лучше пришли мне код от твоей банковской карточки.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: zavbaz / Anekdot

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

У нас есть еще порция улетных СМС-переписок, загляните вот в эти статьи:

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

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