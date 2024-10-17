16 человек, которые пытаются впихнуть шутеечку во все свои СМС-переписки
А вы для чего чаще используете мессенджеры? Переписки — это отличная возможность не только быстро обменяться информацией, но и остроумно пошутить. И герои нашей подборки делают это с огромным удовольствием.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: 46738923 / Pikabu
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Если ты уверен, что мы начнём встречаться, то лучше пришли мне код от твоей банковской карточки.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK
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Наверное, это были пирожки не с капустой, а с грибами, мухоморами.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Утром, я тоже, не люблю, и даже ненавижу всех, кто посылает мне идиотские смс-ки.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: zavbaz / Anekdot
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Но потом понял, что миру всё равно, чистые ли у меня окна. И забил. И н.а мир, и н.а окна.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Так это уже не "личное", а БЕЗРАЗличное пространство!
(Но я, лично, против)
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
У нас есть еще порция улетных СМС-переписок, загляните вот в эти статьи: