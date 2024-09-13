15 СМС-переписок, герои которых решили огорошить собеседников в финале

Сколько раз в день вы чатитесь в мессенджерах? Кажется, что немного, но на самом деле мы делаем это довольно часто: отвечаем на СМС по работе, спрашиваем, как дела у ребенка, уточняем детали интернет-заказов. И в этом огромном количестве сообщений наверняка найдутся такие, финал которых слегка ошарашивает.

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Ольга Курпякова 2 дня назад Логика потрясающая! Несколько лет назад в США женщина с помощью ЭКО родила сразу 8 детей - так следуя этой логике она была беременна 72 месяца?! 🤣 - - Ответить

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Хеллиана Валанди 2 дня назад Ну так... Она тебя увидела до того, как это сказала, это не считается. - - Ответить

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Александр 2 дня назад если есть кошка, автоматически она главная - - Ответить

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Zest 2 дня назад Так себе первая фраза для начала общения )) Мне бы тоже не понравилась. Альфонсом бы не назвала, но удивилась бы такому началу разговора. - - Ответить

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Zest 2 дня назад Это смешно )) Я бы посмеялась )) - - Ответить

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