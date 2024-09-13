Логика потрясающая! Несколько лет назад в США женщина с помощью ЭКО родила сразу 8 детей - так следуя этой логике она была беременна 72 месяца?! 🤣
15 СМС-переписок, герои которых решили огорошить собеседников в финале
Сколько раз в день вы чатитесь в мессенджерах? Кажется, что немного, но на самом деле мы делаем это довольно часто: отвечаем на СМС по работе, спрашиваем, как дела у ребенка, уточняем детали интернет-заказов. И в этом огромном количестве сообщений наверняка найдутся такие, финал которых слегка ошарашивает.
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Ну так... Она тебя увидела до того, как это сказала, это не считается.
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Так себе первая фраза для начала общения )) Мне бы тоже не понравилась. Альфонсом бы не назвала, но удивилась бы такому началу разговора.
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