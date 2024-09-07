16 замужних женщин, которые уверены, что семейная жизнь — тот еще аттракцион

Мое воображение пасует "как вы с мужем додумались что бы он сделал вам макияж?!" Вы разбили его новый мерседес?! Вы проиграли квартиру в карты?! Вы неделю жили с его мамой и не убили её за ценные советы про ваши пирожки?! Что?! Что это было?!