16 замужних женщин, которые уверены, что семейная жизнь — тот еще аттракцион

Народное творчество
3 часа назад

Семейная жизнь бывает непредсказуемой. Порой кажется, что знаешь человека уже сто лет, а он как выкинет какой-нибудь фокус. Да такой, что глаза на лоб лезут. Именно это и случилось с героинями нашей подборки, чьи мужья не прочь что-нибудь учудить.

  • Друг звонит мне на работу и говорит, что мой муж попал в аварию. Я в ужасе, мчусь к нему. Прилетаю ошарашенная. Тот еле-еле языком шевелит, говорит, как сильно любит меня. Я в слезы, у меня истерика, судорожно думаю, что делать. И тут вдруг из под одеяла муж достает букет роз и серьги. И говорит, что все это была шутка, он с друзьями решил меня так поздравить с годовщиной. Букетом влетело всем троим, а эту годовщину мы уж точно запомним. © Карамель / VK
  • Я поняла, что мужчинам нужно все говорить прямо! Уклончивые намеки и надежды на то, что он догадается, почему женщина молчит, не работают. Если что-то надо — скажите прямо. Три месяца намекала мужу, что мне нужна новая сумочка. Он, конечно, старался. Купил мне новые кроссовки, кофту, кольцо и даже почти попал в цель, подарив офигенный и очень стильный шопер. Но это не то, что я хотела. Пришлось прямо говорить: «Саша, я хотела сумку!» А муж в азарт вошел и сказал, что почти разгадал эти загадочные намеки. © Мамдаринка / VK
  • Ушла к подруге и оставила любимого мужа одного с 4-летним сыном. Примерно через час звоню мужу спросить, как там дела. Отвечает, мол, все хорошо: ребенок рисует, а сам муж играет в компьютерные игры. Но когда попросила дать трубку ребенку, и муж начал его звать, то оказалось, что сына дома нет! Ребенок надел тапочки и ушел на улицу, а муж даже не заметил его отсутствия! Я была в шоке. © Подслушано / VK

«Это новый и дорогой увлажняющий крем. Муж сказал, что ему нужно было чем-то помазать свои локти».

  • Mуж достал. Oн пocтoяннo бepeт ceбe eду и xoдит c нeй пo вceй квapтиpe. Гдe пoeл — там и оставил тapeлку: в спальне, прихожей, гостиной, на балконе, полочке, тумбочке, даже возле умывальника. A пoтoм жaлуeтcя, чтo я плoxaя xoзяйкa, у нac нe нaйти чиcтую пocуду. Дa, блин, блaгoдapя eму у нac вooбщe тpуднo нaйти пocуду — этo вce в кaкoй-тo квecт пpeвpaщaeтcя. © Сокровенные истории / VK
  • Отругала мужа за то, что он съел мое мороженое. Настроение было дрянь, жутко болел живот. Да и муж такое мороженое вообще не любит, а тут схомячил. После этого я легла спать, а проснулась с ужасным чувством вины. Неужели пожалела мороженое для любимого человека? Выхожу, чтобы извиниться, а муж улыбается и пакеты магазинные разбирает. Я извиняюсь, а он мороженое выкладывает. Я все стою распинаюсь, а тот достает и достает это мороженое... Оказалось там 60 самых разных видов! Еле в морозилку засунули. Зато, по словам мужа, будет меньше поводов для ссор. © Палата № 6 / VK
  • Приготовила мужу яблочный пирог. А он пришел с работы, попробовал и давай указывать на «косяки»: «Верхушка не та, низ подгорел, яблоки не карамельные». Не удержалась, говорю: «Все 12 лет брака ты только и делаешь, что выискиваешь во мне изъяны!» А тот вдруг в ответ: «Вообще-то мы 11 лет вместе». © Мамдаринка / VK
  • Если что-то лежит на диване, муж никогда это не уберет, а просто плюхнется сверху. Постиранное белье? Сумка? Документы? Он просто на них сядет. Был у меня соблазн оставить на диване тарелку с соусом и посмотреть, что из этого выйдет. Избавился он от этой привычки, когда сел на ноутбук. © harpy4ire / Reddit
Kate
1 день назад

Мое воображение пасует "как вы с мужем додумались что бы он сделал вам макияж?!" Вы разбили его новый мерседес?! Вы проиграли квартиру в карты?! Вы неделю жили с его мамой и не убили её за ценные советы про ваши пирожки?! Что?! Что это было?!

-
-
Ответить

«Муж сделал мне макияж и воспринял термин „подводка для глаз“ слишком буквально».

  • Случайно смыла обручальное кольцо в унитаз. Сняла его, чтобы помыть руки, положила на раковину, случайно задела, и оно улетело прямиком в канализацию. Пока искала, чем бы его подцепить, в туалет зашел сын и смыл воду. Рассказала мужу, тот глубоко вздохнул, а потом вдруг собрался и куда-то ушел. Возвращается через два часа, пахнущий канализацией, но с моим кольцом в руках. Реально лазил в канализацию с фонариком, будто черепашка-ниндзя. Мылся, правда, в тот день раз шесть. © Мамдаринка / VK
  • Мы с мужем решили разводиться. Таких взаимных оскорблений я не слышала даже у дворовой гопоты. Macca претензий друг к другу. А в ночь перед судом приходит он, зовет меня на кухню и вдруг начинает рассказывать о том, какая истеричка его жена. И вот тогда в первый раз я посмотрела на наш брак его глазами. He развелись, но раз в месяц устраиваем дружеские посиделки, на которых можем пожаловаться друг другу на своих супругов. Tакого взаимопонимания не было за все 12 лет. © Сокровенные истории / VK
  • Муж очень легко заводит новые знакомства. Недавно ехали в поезде. Мне сильно натерли кроссовки, муж пошел по вагону искать пластырь. Его не было полчаса, вернулся он с пластырем и новостью о том, что мы неделю будем бесплатно жить у его новых друзей. У них пустует вторая квартира, они разрешили там пожить. Я была в шоке, что люди так просто могут доверить кому-то свое жилье после получасового общения, но так и случилось.
    Мы не заплатили новым знакомым ни копейки, они категорически отказывались брать деньги. Поэтому в день отъезда мы вызвали клининг, а когда выезжали, подарили владельцам квартиры банку красной икры и пять кило фруктов. Никогда не перестану удивляться коммуникабельности мужа и его способности заводить друзей. Я вот так никогда не умела и не умею. © Палата № 6 / VK

«Вот так мой муж ест пончики».

  • Я сейчас хорошо знаю английский, поэтому иногда могу использовать его в своих целях. Ну там, если нужно сказать что-то вслух, но чтобы никого вокруг не обидеть. Мой муж понял эту фишку, но вот сам такое повторять не может, потому что в школе учил немецкий, а не английский. Так он начал по-немецки ругаться! Каждый раз, когда сын игрушки разбросает, муж начинает орать на немецком. © Мамдаринка / VK
  • Психанула из-за того, что муж не помогает с детьми. Первый раз в жизни оставила его с ними и уехала кататься на велике. Приехала через 2 часа, а дома бардак, оторваны шторы и гардина, на люстре сидит кот, собака забилась под диван. Муж мой в это время рвет на груди волосы, дети бегают за ним и смеются. Пожалела. © Подслушано / Ideer
  • Сижу на кухне, пью чай, заедаю печеньками, читаю книгу. Заходит муж, берет табуретку и садится напротив холодильника. Открыл его и задумчиво так говорит: «Угу. А из чего бы мне салатик приготовить?» Спустя пять минут мой «повар» достает яйца, рыбу, мясо, майонез и крабовые палочки. Смешивает это все в миске и начинает есть с хлебом. Спрашиваю у него, мол, а где же в этом «салате» овощи и зелень. На что он мне отвечает: «Ну, Марина, я же не травоядный! Мне мясо нужно!» © Мамдаринка / VK

Загляните также в другие наши подборки историй:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее