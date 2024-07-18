19 животинок, которые даже черта лысого обведут вокруг пальца

Разве вы будете отрицать, что животные порой филигранно манипулируют людьми? И домашний питомец, и случайная белка в парке могут запомнить, какое поведение приносит им выгоду. Наша подборка именно о том, как животные получают что хотят или используют свою смекалку на максимум.

В любой непонятной ситуации действуй по-умному

У подруги говорящий попугай и 7 котов. Птицу выпускают погулять, когда остальные животные в другой комнате. Но однажды что-то пошло не так. Подруга выпустила попугая из клетки, а в комнату зашли коты. Они начали окружать птицу, а попугай не растерялся: замахал крыльями и как заорет: «Вы котов покормили?!» © ПОЗОР / VK

«Покормил как-то черепаху в саду, и теперь каждый день она ходит за мной»

© abhitchc / Reddit Выхухоль 48 минут назад Вспомнила)

Монолог черепахи, вновь посетившей грядку с салатом, хотя ей уже давно было пора вкушать послеобеденный сон на клумбе среди голубых незабудок. (Это заголовок)

Растительная пища —

Такая вкуснотища! - - Ответить

Кто сказал, что только собаки охраняют жилище?

У меня ремонт в ванной, поэтому я пошла стирать белье к старшей дочери. Дома только кот. У него на морде было написано: «Что ты тут забыла, женщина?» Все три часа кот следил за мной, как будто я воришка! Я не выдержала и говорю ему: «Честное слово, ничего вашего брать не буду». А тот взял и сел у порога. Вплоть до самого моего ухода намекал, что мне пора сваливать. © Мамдаринка / VK

«Однажды моя дочь подружилась с белкой. Теперь животинка регулярно стучит в окно с немым вопросом: „А дочка выйдет погулять?“»

Нужно мыслить стратегически

Есть у нас собака, маленький бульдог, назвали Сеней. Он очень воспитанный мальчик, никогда не бросается на кошек, всегда слушается и любит людей. Мы часто ходим в гости к родственникам и знакомым, всегда берем Сеню с собой. У некоторых в доме кошки. Пес быстро усвоил одну мысль: если он пришел в гости к кошке, не надо ее гонять. Надо бежать к ее миске — там всегда есть еда! © Палата № 6 / VK

«Мама работает в мясной лавке, а это ее постоянный клиент»

В этом доме ныть может только кошка

Рассталась с парнем, было одиноко, завела кошку. Грезила о том, как буду плакать и рассказывать ей о проблемах. Но вышло все не так. Кошка сама оказалась довольно разговорчивой дамой — ходит по квартире и с интонацией мне «повествует» о своих делах. А когда я начинаю ныть о бывшем, она подходит и ставит лапу на мои губы. Рот мне закрывает с таким видом: «Ой, достала уже, пожрать лучше дай». © Карамель / VK

«Лицо собаки, которая поужинала два раза, потому что ее хозяева поссорились и не разговаривают друг с другом»

Хорошо, когда есть на кого переложить ответственность

Моя кошка, будучи беременной, ждала, пока я вернусь из отпуска и приму у нее роды. Что ж, сегодня это свершилось. Она весь день дергала меня, не дала нормально пообедать. Просто прибегала на кухню с ошарашенными глазами, вцеплялась в носок и вела к коробке. Сейчас она лежит с тремя маленькими комочками, но до сих пор что-то от меня требует. Я не поняла: мне еще и воспитывать их теперь?! © Мамдаринка / VK

«37 градусов жары, кондиционер сломался. Коту достался весь свежий воздух, который был в доме»

Котики тоже умеют зарабатывать

В детстве дружила с соседской девчонкой. Родители подарили ей кота. Тот ее не полюбил, зато каждый день приходил ко мне. Вырывался с криками, когда его пытались отнести обратно. Мой папа решил купить у соседей кота. Сумма внушительная. А когда сделка состоялась, оказалось, что кот потерял ко мне всякий интерес. Он вернулся к моей подружке и больше к нам не ходил. Возвращать деньги соседи отказались. © Карамель / VK

«Он понял, что его покормят пораньше, если направить солнечный свет прямо в глаза спящему кожаному»

© DublinDoggo / Reddit Lilit313 1 час назад От истории с неопределившимся котом малость обалдела. Это что за мир,в котором решают кошки?))как он,к примеру,вернулся к подруге?)у него были свои ключи?или речь про частные дома и дворового кота? - - Ответить

Хорошо, когда котяра сам может все разрулить

Не так давно мой возлюбленный переехал жить ко мне, с моим котом у них общение сразу не заладилось. Спустя 3 недели начались разборки в стиле: «Выбирай: либо кот, либо я!» И мне стало немного обидно, ведь я люблю обоих! Примирение пришло само, причем совершенно случайно. Кот оказался умнее и пошел навстречу моему молодому человеку. Перестал гадить ему в тапки и шипеть, даже начал приносить ему рыбку под ноги. Как-то так они и помирились. © Мамдаринка / VK

«Матильда — лгунья. Она издает жалобные звуки „больной“ кошки, когда видит дно своей миски»

С кем поведешься, того наберешься

Наш пес научился прикидываться мертвым во всех непонятных ситуациях. Ругают за что-то — упаду и закину лапы, не дают любимые вкусняшки — аналогично. Мы с мужем сильно смеялись над этим актером, пока с него не взяла пример наша трехлетняя дочь. Она теперь если в детский садик идти не хочет, то тоже ложится на пол и прикидывается бездыханной куклой. © Мамдаринка / VK

«Мы с девушкой поссорились, и вот как ее кошка теперь смотрит на меня»

Иногда и у животных бывает любовь по расчету

Жена зарабатывала больше меня. В комплекте с ней шел кот, который появился в ее жизни раньше меня. Он меня недолюбливал, это было взаимно, но ради жены приходилось терпеть. И вот у меня дела на работе пошли на лад, я получил повышение, стал зарабатывать больше жены. Кот теперь с меня не слезает. Жена считает, что он со мной ей изменяет. Говорит, что кот со мной только из-за денег, а у них любовь. © Карамель / VK



«Кошка самостоятельно включила свет в спальне, пока я спал, чтобы я немедленно подал ей еду»

Сначала досконально изучи противника, а потом действуй

С появлением в доме собаки остро встал вопрос уборки шерсти. Мы купили робот-пылесос, запускали его каждый день. Все были счастливы, кроме самой собаки — он ей мешал спать или играть. Сначала животинка просто пережидала ненавистную уборку, а потом пылесос так ее достал, что она придумала гениальный план: взяла и сбросила свою лежанку на девайс. Но это не сработало. Тогда собака несколько дней изучала, как работает неведомое чудо-юдо. А потом она положила другую лежанку рядом с пылесосом и все это дело прижала резиновой игрушкой. Сработало! Пылесос вопил, что не может выехать от станции, а победительница гордо пошла спать на диван. © Paiyyaaj Tekker / Quora