15+ пушистых шкод, которые постоянно держат своих хозяев в тонусе

Чтобы ваша кошка не стала "матерью года", животное нужно было стерилизовать. Прочитайте мнения ветеринаров о том, как мучаются некастрированные кошки и коты, которые не могут реализовать сильнейший половой инстинкт. Или вы думаете, что они просто так орут и катаются? Конечно, она полезет на соседний балкон, она же не может вам сказать все, что она о вас думает.