Чтобы ваша кошка не стала "матерью года", животное нужно было стерилизовать. Прочитайте мнения ветеринаров о том, как мучаются некастрированные кошки и коты, которые не могут реализовать сильнейший половой инстинкт. Или вы думаете, что они просто так орут и катаются? Конечно, она полезет на соседний балкон, она же не может вам сказать все, что она о вас думает.
15+ пушистых шкод, которые постоянно держат своих хозяев в тонусе
Когда листаешь милые фоточки в соцсетях, возникает ощущение, что кошки и собаки — это очаровательные существа, от которых сплошная радость в доме и никаких неприятностей. Но опытные владельцы домашних питомцев хорошо знают, сколько хлопот порой могут доставить эти хулиганы и вредины. Ну а сами пушистые герои этой статьи, кажется, уже в курсе, что хозяева не разлюбят их даже за испорченные тапки или ночные тыгыдыки по комнате.
- Моя кошка-сфинкс каким-то образом притащила к нам соседского кота, тоже сфинкса. Они шастали друг к другу через балкон. В итоге — 5 лысых котят. И эта мадам искренне считает, что она выполнила свой долг. Ровно в 22:00 она притаскивает мне детей и уходит спать на шкаф до 6 утра. Я не сплю уже 15 дней. Сейчас вот в себя приду и балкон обложу кирпичом толщиной в метр. Мать года, называется. © Подслушано / Ideer
- Когда у нашего лабрадочика пошли первые зубки, начался ад. Он грыз все, что видел, доставал вещи с полок шкафа, портил провода, одежду, обувь. Потом это чудо достало ролик для одежды и сгрызло пластик. Потом он начал кашлять. Мы в ужасе повезли его к ветеринару смотреть через всевозможные диагностические приборы. Там поставили противорвотный укол и витаминки покапали.
Через пару дней ему стало легче, мы пошли гулять к собакам. И тут узнаем, что все, кто с нами контактировал, закашляли. В итоге гуляли в лесу рядом с домом, потому что во двор стало стыдно ходить — чувствовали ответственность за то, что другие собачки тоже заболели.
Там рядом было озеро, которое нашему песику очень полюбилось. Чуть позже он начал чесать ухо. Смотрим, а там ушной клещ. Лечили целую неделю, каждый день по два раза чистили ухо. Вылечили.
На днях у него потекли сопли. Гадаем, где ж он мог так умудриться? А недавно песель открыл для себя лужи, которые до этого благополучно избегал. Чего ждать от него дальше? Не знаем, но очень сильно его любим. © user8503945 / Pikabu
- У нас живут три мурлыки. Как-то раз мама начала громко возмущаться, что коты совсем обнаглели — устроили себе туалет в теплице, на которую тратится много сил и времени. Говорит: «Избавлюсь от них, только вредят». Конечно, на самом деле она никогда так не поступит, только для крепкого словца такое выпалила.
На следующее утро под дверью мы нашли двух грызунов, которые все перекапывали в теплице. Слышу от мамы фразу: «Отлично! Эти коты еще и подслушивают!» © Подслушано / Ideer
- Моя кошка ест несколько марок корма. Я открываю разные банки каждый день, так что почти каждый день у нее еда с новым вкусом. Но иногда она решает, что ее любимая банка теперь «фу». Я просто делаю перерыв с этим кормом, а потом через месяц или два снова предлагаю его. А вообще она постоянно жалуется мне на содержимое своей миски. Я со спокойной уверенностью отвечаю, что в ее тарелке есть еда. При этом часто корм, на который она жалуется, преспокойно съедается ночью. © qa1k4k / Reddit
- Подкинула нам одна дальняя родственница песеля по имени Лаки. Пришлось его подлечить выписанными в клинике таблетками, а он не дурак был, чтобы есть разные не очень вкусные кругляшки и капсулы. Моя жена Лена его приучила, что сожрать таблетку придется в любом случае, поэтому Лаки быстро выбирал этот вариант. Но в этот раз Ленка срочно уехала по работе, а проводить процесс лечения выпало мне.
Лаки неодобрительно рассмотрел желтоватый кружок таблетки и спрятал мордочку. В процессе уговоров он не сдался, рыкнул и скрылся под кроватью. И тут мне пришла идея.
— Лена! — повернувшись в сторону открытой двери в коридор, позвал я.
Лаки сразу покинул свое убежище, слизнул таблетку с моей ладони и радостно виляя хвостом убежал в коридор.
— Вот и ладненько, — заключил я. © GraIVman.502 / Pikabu
Ахах,кошки такие))если могут вертеть хозяина на хвосте-будут вертеть обязательно)))у меня такие же пляски. Любимый корм надоедает, переносится в категорию "фе",даём отдохнуть,возвращаем-ура!любимый корм!))
Мейн Кун в частности привереда. Ей можно меню выносить перед ужином))
«Готовила ужин, игнорировала собаку». © Lapushican / Pikabu
- У меня есть кошка Моня, нашли на улице. Белая как снег. Живем мы в частном секторе, животные там гуляют ежедневно, что кошки, что собаки. Моня всегда сидела дома, либо ходила по улице под присмотром. Но, видимо, плохо смотрели: наша Моня залетела. Родилось два котенка — один белый с леопардовыми пятнами, второй черный и тоже с леопардовыми пятнами. Бенгалов среди соседей двое, с рождением котят оба стали пробираться к нам на участок, носить мышей и птиц, а также не забывать выяснять друг с другом отношения прямо на крыльце. За котами явились их хозяева и тоже начали спорить, чьи котята. На полном серьезе предлагают делать генетическую экспертизу, чтобы каждый забрал к себе в дом «своего» детеныша. Ей-богу, такой Санта-Барбары давно не видела! © Подслушано / Ideer
- Бабушкин кот не мог устоять перед изюмом, мамин — обожал дыни и арбузы. Один раз ели без него, так он пошел мусорку потрошить. Мой первый кот был весьма интеллигентен, ничего не ел со стола, но когда оставили консервированную кукурузу, он понял, что ее и ждал всю жизнь. Нынешний кот хорошим аппетитом похвастаться не может, но с удовольствием составит компанию в дегустации дорогих сыров. © Ekaterina Ruta-Zhukouskaia / ADME
- Ха! У нас была кошка, которая регулярно нападала на свой хвост. Ее мама была бобтейлом, поэтому нам кажется, что киса просто не знает, что это за длиннющий отросток. Ведь у ее породы его практически не должно было быть. © slindsey100 / Reddit
- Возвращаюсь из командировки. Предвкушаю ужин, чай и диван. Муж встречает в аэропорту. Готовился. Ждал. Дома полы помыл, ужин приготовил. Входим в дом и застываем на пороге. Крик мужа даже передавать не буду. Только представьте, что на вас с порога бросается счастливое и мокрое чудовище. А вы уже видите бывшие белые полы и белый кожаный диван, покрытые грязью.
Это потому что афган Конфуций умен и хитер. Он умеет открывать двери и замки, чтобы выбраться во двор. Умеет и практикует. Нарезвился на участке так, что даже уши в земле были. А весь огромный волосатый организм — в грязи, ветках, траве и колючках. Очень романтично, да.
Муж мыл полы, я мыла Конфуция. Он блаженно жмурился в ванной, пускал пузыри и радовался моему возвращению. Приятный пятничный вечер. Не рекомендую. © Extavolga / Pikabu
Насчёт афгана.. Как корабль назовешь, так он и поплывет. КОНФУЦИЙ)
- Мой кот перед тем как попить, лапкой в воде болтает, потом, не вынимая лапку из мисочки, пытается ее двигать. Легкие посудины не выдерживали и опрокидывались. Как-то раз пришла я с работы и увидела, что хорошо укрепленная мисочка, чуть ли не со всех сторон зажатая тяжелыми предметами, опрокинута, а вода на полу давно высохла. Он, похоже, перевернул миску с утра. Я ему тут же налила воды, и он пил-пил-пил... В этот же вечер я приспособила коту под воду тяжелый хрустальный салатник и со злорадством смотрела, как он его пытается лапкой подвинуть. © пани Зербр / ADME
- Я свою кошку забрала с улицы уже взрослой. В первые дни она не просто ела — она жрала. Съев на ужин пиццу и накормив кошку до отвала, мы с мужем легли спать, поленившись сходить выбросить мусор. Пустую коробку от пиццы убрали на антресоли. Среди ночи проснулись от дикого грохота. Выходим на кухню, а на посреди погрома лежит коробка из-под пиццы, в которой кошка уже успела прогрызть дыру. Киса сидела рядом и дожевывала картон с ароматом пепперони.
Так продолжалось несколько месяцев — забытый на ночь мусор разносился в клочья в поисках съестного, на звук микроволновки кошка прилетала на кухню на третьей космической скорости. А потом постепенно она успокоилась. Наконец-то наелась и почувствовала, что теперь еда будет всегда.
И теперь беда другая — ее надо, видите ли, уговаривать. Позвать на кухню (иногда три раза). А когда она начнет лениво есть, надо обязательно погладить и похвалить. Иначе кошка будет ходить за тобой и смотреть печальными глазами, мол, двуногий, я уже два часа не ела, почему ты меня не приглашаешь к столу. © aelynnie / Pikabu
- У меня пожилой тесть. Как-то раз звоним ему, а он упорно не отвечает. Всполошились, поехали проведать его. Взяли свои ключи, открыли дверь. Заходим в дом и тут выясняется, что у тестя была веская причина игнорировать наш звонок. Его котяра решил, что будет сидеть на коленях хозяина, а тот просто не решался встать и побеспокоить питомца. © Big_Attempt_2974 / Reddit
- Сижу вечером в смежной с кухней комнате. Слышу «шур-шур-шур». Это кот пытается открыть лапой масленку. До этого я ее уже находила открытой и ополовиненной. Но этому обжоре все мало. © Юлия Александрова / ADME
«Жена сказала, что у нас теперь живет черепаха. Какая-то она странная. Но мы ее все равно любим». © Bazzzay.free / ADME
- Моя красавица пила строго из-под крана: открывали воду тонкой струйкой и кошка сразу прикладывалась к ней. Поменяли смеситель — прямо трагедия! Нет на новом длинного «гусака», пить никак не получится. Стала наливать воду в миску — нетушки, не то. А потом поймала кошку на горячем: она лакала воду из чашки на столе. Хм, ну давай попробуем: переставила ее мисочку с водой на стол — вуаля! — пьет как ни в чем не бывало! Вот что это? © ELESIK / ADME
- Около полуночи моя кошка начала охоту за мотыльком по всей квартире. В 5:20 она разбудила меня и сообщила, что злоумышленник обезврежен и мы снова в безопасности. Сейчас она будет отдыхать до конца дня. © teamcemi / Reddit
- Моя собака выбрала мне жену. В один прекрасный вечер пошел с собакой в парк, отвлекся на свои мысли и почувствовал, как натянулся поводок. Смотрю вперед, а моя Бонни размахивает хвостом и старательно прыгает вокруг очаровательной девушки, наклонившейся ее погладить. Мы перекинулись парой слов о моей собаке, и я начал двигаться дальше, но Бонни эта идея не понравилась, и она направилась вслед за той незнакомкой. Тяну в другую сторону, собака лишь скребет когтями щебень, и я решил последовать ее чуйке. Девушка обернулась, посмеялась над увиденной картиной, и мы снова разговорились. Она шла домой, поэтому я вызвался ее проводить, и все закончилось тем, что у меня появился ее номер телефона в контактах. Пригласил на свидание, чудесно провели время вместе, и результатом стала наша свадьба через два года. Теперь выгуливаем Бонни вместе и благодарим ее за то, что она нас свела. © Подслушано / Ideer
Не хватило историй про пушистых непосед? Вот еще одна статья про питомцев, которые отжигают так, что хозяева уже прочно сидят на валерьянке.
Комментарии
у нас один из котов всё время тоже переворачивал плошки с водой. И да, нужна посудина потяжелее вроде упомянутой салатницы. Взяла в магазине для садоводов горшок тяжёлый с эмалевым покрытием и приземистый. Вот так, котик, обломайся .
в саму ванну ставим воду для кота, т.к.и лоток в ванной, то двери всегда открыты. на кухне не пьет воду🤷🏻♀️
А мы сводили нашу красавицу к грумеру, в первый раз. Чтобы она чувствовала себя как дома, ее сперва посадили рядом со стареньким золотым ретривером, он ей все сплетни рассказал. Ей устроили СПА на 2.5 часа, и теперь она пахнет ванильным шампунем, у нее красиво подстрижена попа и аккуратные лапки, и вся она сияет на солнце как снежинка.
Многоуважаемые читатели Эдми! Я тут много лет, но комментировать начала недавно. И все это время меня мучил вопрос, за который я прошу меня заранее извинить, но терпеть сил больше нет:
А зачем вы задаете вопросы тем, кто никогда их не увидит и никогда не ответит? Тем, кто, вполне вероятно, вообще вымышленный?
У меня кот отжал мою любимую чашку. Я из маленьких не пью, не напиваюсь никак, самый любимый размер 0,5 литра), подарили мне набор кобальтовый, чашка на тарелке, чашка широкая как пиала, только с ручкой. Вот её котя и отобрал, вот принципиально прыгал на стол и пил оттуда воду, пришлось отдать ему и смириться, хорошо хоть тарелку оставил