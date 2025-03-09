Да, корюшка пахнет огурцами. Но, вообще, странно - подруга дарит творожный сыр, а в упаковке - корюшка.
20 людей, которые творчески подошли к выбору подарков - некоторые даже чересчур
Выбор подарка – это всегда вызов. Кто-то ограничивается стандартным набором: цветы, конфеты, книги. Но есть и те, кто превращает дарение в настоящее искусство, иногда слегка перегибая палку. Их подарки не просто удивляют – они запоминаются надолго, даже если их практичность вызывает вопросы.
В бонусе: подарок на свадьбу, который стал семейной легендой
- Мама работала на заводе. На новый год на работе выдали три подарка для детей. Брату и сестре попались книжки и шоколадка. А мне, блин, набор шпателей! Очень было обидно, но сестра с братом поделились со мной шоколадом, чтобы я не расстраивалась. За всю мою жизнь это был самый странный подарок. © Trapezium / Pikabu
- Мужчина, что ухаживал за мной, решил сделать подарок: комплект белья, где бюстье третьего размера. А у меня на тот момент шестой был. Сказал, что покупал бывшей девушке, но подарить не успел, они расстались. На мой вопрос, а как я туда утрамбуюсь – пожал плечами. © Zaponka81 / Pikabu
- На мой день рождения подруга подарила мне килограммовую банку творожного сыра. Я поблагодарила и поставила ее в холодильник. Через пару часов открываю холодильник, а там огурцами пахнет. А огурцов никаких у меня не было. Через еще пару часов я решила открыть подарок – намазать на булочку к чайку, а там корюшка. Вот она-то и пахла огурцами. Этот подарок я запомню надолго. © Оля Куликова / VK
- Когда мне было 10 лет, я ляпнул дедушке, что хотел бы в подарок кирпич. Зачем? Чтобы кинуть его в телевизор у нас дома и нам пришлось бы купить новый. И вот мой день рождения. Я получаю просто невероятно красиво упакованный подарок. Внутри кирпич. Смотрю на деда, а он аж задыхается от смеха. Боже, как же я скучаю по нему. © Trovernic / Reddit
- На мой 6-й день рождения тетя прислала мне золотую коробку в форме сердца, обтянутую синим бархатом. На крышке было выгравировано мое имя. Выглядело просто сказочно. Но внутри был только большой сушеный жук и записочка: «Я увидела его и подумала о тебе». С тетей Донной мы больше не общаемся. © the_tiny_carpenter / Reddit
- Мне подарили пакет замороженной брюссельской капусты во время рождественского обмена подарками на работе. Надо было заранее написать несколько пожеланий по подаркам. А я поленился и просто написал: «Мне нравится все, кроме брюссельской капусты». © InPainbows / Reddit
- Мне мой будущий муж подарил мусорное ведро. Да-да. Очень практичный подарок. Мы тогда только начали жить на новой квартире. Вообще-то это не очень романтично, я долго обижалась. Но мы до сих пор этим ведром пользуемся. © Ирина Рукина / VK
- Кавалер работал на мясокомбинате. На 8 марта он вручил мне коробку, перевязанную бантом. В коробке были 4 свиных копыта. Говорит, удивить хотел. С кавалером рассталась, но копыта запомнились. Сварила холодец, чтобы не пропали. © Unknown author / VK
- Уверена, что такой подарок от своей половинки не получал никто. Косточковыдавливатель! В общем, летом кости из вишни выдавливал сам своим подарком. Зато, говорит, на всю жизнь мой подарок запомнила. © Психолог Юлия Горбулина / VK
- Мой парень давно хотел заниматься английским, но был слишком занят. Поэтому я решила на день рождения сделать ему подарок в виде обучения с преподавателем онлайн. Только вот он вряд ли ожидал, что простой урок английского превратится в знакомство с моей мамой. Мама – преподаватель. Ей я рассказала, кого она будет учить, а парню – ни слова. Мама, конечно же, не удержалась и первый же урок начала с фразочки: «Ну что, зятек, ду ю спик инглиш?» © Карамель / VK
- Была почти невозможная мечта – фирменные джинсы. И вот счастливая случайность – муж едет за границу. Дорогой, молю, привези. За день до его приезда снится мне кошмар, что приезжает мой муж с сумкой, а в ней магнитофон и 2 палки колбасы. Проснулась в холодном поту, ужас. И вот приезжает муж. Я в сумку, а там реально магнитофон и 2 палки колбасы! И говорит еще – джинсы ты бы одна носила, а музыку мы вдвоем слушать будем. Вот так моя мечта о джинсах рухнула. А магнитофон до сих пор работает. © Алёна Леночкина / VK
- Долго намекала мужу, что хочу домашнего питомца – котенка или щеночка. Вроде согласился. Наступает 8 марта, муж уехал за подарком, приезжает с коробочкой. Я в восторге, пищу от предвкушения, открываю. И аж завизжала от ужаса! Там была огромная улитка-ахатина! А муж объяснил свой выбор тем, что питомец удобный, не грызет обувь, не портит тапки. Не понять нам их логики. А котенка я потом сама завела. © Анна Эдемина-Гостева / VK
- С парнем ведем общий бюджет и копим на квартиру, так что стараемся подходить к тратам с умом. Однажды заметили, как накануне 14 февраля и 8 марта цены на подарки просто улетают в космос. Прикинули и решили, что будем праздновать не день в день. В итоге свои милые сердечки и конфеты я получила 18 февраля, а тюльпаны – когда они уже перестали стоить, как редкие трюфели, где-то в двадцатых числах марта. Праздник же не в дате, а в эмоциях. Зато никакой маркетинг нас не развел! © Палата №6 / VK
- Сестра мужа – фотограф. Едва муж сказал семье, что женится, сестра попросила ее не вербовать, потому что она хочет спокойно поесть торт. Никто и не собирался, я уже договорилась с человеком. Но до самого торжества она не переставала в шутку умолять меня не заставлять ее опять фоткать свадьбу, потому что это страшно скучно. А уже в день праздника вдруг заявила, что спонтанно все решила накануне и собрала команду. И ее подарок-сюрприз нам – съемка свадьбы. А моего фотографа она самовольно отослала. Предоплата ему была невозвратная. © Подслушано / Ideer
- Познакомился на днях с девушкой, и все – пропал! Любовь с первого взгляда, хотя я в такие штуки раньше не верил. Работаю я консультантом в зоомагазине. И у нас там, по договоренности с приютом, стоит небольшой вольер с котятами, которых можно забрать бесплатно. Захожу в зал, смотрю – она. Стоит, разглядывает одного из пушистых, глаза светятся. И у меня в этот момент что-то в башке щелкает. Думать долго не стал, быстренько оформил ей «скидочную карту» – так и узнал номер телефона. Потом нашел повод позвонить и договорился о свидании. Встречаемся сегодня, уже все придумал – подарю ей «букет» из пачек корма. Романтика же! © Карамель / VK
- У подружки был день рождения. После вечеринки мы с ее парнем остались помочь с уборкой. Вдруг слышу возмущенный вопль из соседней комнаты. Прибегаю. Подруга распаковала шикарно завернутый подарок от парня, а там – тыква! Надо было видеть ее лицо – я так смеялась! А потом оказалось, что внутри был красивый браслет. Парень аккуратно разрезал тыкву, спрятал браслет и потом склеил половинки. © Divya Kawatra / Quora
- Собираюсь подарить "одеяло из разговоров" девушке, которую я люблю больше всего на свете, но мы не можем быть вместе. Мы познакомились в анонимном чате и долго-долго там общались. Недавно она спросила, может ли она как-то почитать наши старые переписки, не прокручивая страничку вверх целую вечность. И вот что я придумал. Я сделаю очень длинный скриншот, начиная с самого первого дня и до последнего. Затем распечатаю его полосками на ткани. У нее будет огромное одеяло со всеми нашими переписками! Оно будет греть ее даже тогда, когда меня не будет рядом. © Unknown author / Quora
- Моя сестра на три года старше меня. На каждый день рождения она всегда дарила мне мои любимые машинки, шоколадки и плюшевых мишек. Когда наступил ее день рождения, я понятия не имел, чем ей ответить. С одной стороны, я всегда был мелким скрягой. С другой стороны, мне хотелось подарить ей что-то бесценное и личное.
Настал момент.
Она: «Что ты мне подаришь?»
Я: «Свою любовь!»
Прошло 8 лет, а я все еще дарю ей «любовь» на день рождения и другие праздники. И каждый раз она говорит: «Братан, завязывай с этим». Недавно она потеряла свои наушники, и в этот раз я подарю ей очень классные на замену. Но не на день рождения! На него она снова получит мою любовь, ха-ха! © Rakshit Gulati / Quora
- У нас с мужем роза – символ наших отношений. Начиная переписку, он всегда отправлял мне смайлик-розу. Дарил всегда только розы, однажды на день рождения – кулон-розу. И однажды он решил сделать очень оригинальный подарок. Попросил флористов составить букет таким образом, чтобы цветы лежали в форме розы. Ему предложили на плоской подложке бутонами эту форму выложить. Он согласился. Когда же он приехал за заказом, то был просто в шоке.
Перед ним было «нечто». Панно больше метра длиной, как будто из ритуального салона. Он ругался, возмущался и спрашивал: как, по их мнению, он должен будет подарить это девушке? Но формально пожелание клиента было исполнено. Дарить такой подарок было неудобно, а сумма заплачена немаленькая.
В итоге рано утром я приехала на работу и увидела на улице это чудо. Я сразу догадалась, что это для меня. Чувства были странные. И счастье, и радость от размера подарка, и смущение от его исполнения. Подарок забирать я не стала. Около работы все прикалывались и фоткались с этим панно. Позже пришлось успокаивать расстроенного жениха. Подарок удался! © Аня Черепанова / VK
- Ходила полгода в магазин и смотрела на жутко дорогие туфли. Рассказала о них мужу с намеком, что хотелось бы заполучить их. И на 8 марта в коробке получила эти туфли! Счастью не было предела! Но они были 38 размера, а у меня 36,5. Тут же позвонила в магазин, а там только 39 остался. Женщины меня поймут. Чтобы не обижать мужа, воткнула внутрь скомканную газету и так пошла в ресторан. Это было около 10 лет назад. Они до сих пор как новые. Муж так счастлив! Постоянно говорит – смотри какой подарок! Столько лет, а им сносу нет! © Алена Корнеева / VK
Муж с туфлями слепой или идиот? И за 10 лет он так и не понял, что у обуви есть размеры?
Не представляю, как с ногой 36.5 хлябать в туфлях 38 размера, пусть даже и с газетой...
Бонус: подарок настолько легендарный, что о нем рассказывают на каждом семейном торжестве
- Это практически семейная легенда. Один из моих предков женился на женщине из отдаленной горной деревни. В то время было принято, чтобы семья невесты дарила приданое семье жениха. Обычно это было что-то ценное, например, драгоценности или постельное белье. После свадьбы жених открыл изящную деревянную шкатулку с дарами. Внутри нее было два куска соли размером с кулак. Жених сильно удивился и спросил об этом невесту. Она объяснила, что на ее родине, не имеющей выхода к морю, соль была настолько редкой и ценной, что ее и на свадьбу подарить было не стыдно. Жених рассмеялся, отвез невесту на местные пруды, где соль добывали мешками и насладился выражением ее лица! © Mengqi Sun / Quora
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