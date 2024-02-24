20+ человек, которые осознали, насколько они заблуждались. Увы, некоторые слишком поздно

Большинству людей свойственно ошибаться, но порой даже небольшие промахи выходят нам боком. Кто-то из-за своих заблуждений расстается с любимым человеком, а другие, наоборот, выясняют, что слишком хорошо думали об окружающих людях. Главное — вовремя осознать свою оплошность, пока ситуацию еще можно исправить.