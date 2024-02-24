20+ человек, которые осознали, насколько они заблуждались. Увы, некоторые слишком поздно
Большинству людей свойственно ошибаться, но порой даже небольшие промахи выходят нам боком. Кто-то из-за своих заблуждений расстается с любимым человеком, а другие, наоборот, выясняют, что слишком хорошо думали об окружающих людях. Главное — вовремя осознать свою оплошность, пока ситуацию еще можно исправить.
- Я дурень. У нас 8-месячный сын, и жена себя запустила. Ходила вечно недовольная, ныла, что устала. Я огрызался — ну от чего можно уставать, сидя дома? И тут жена попала в больницу, я взял больничный по уходу за ребенком. Думаю, вот классный отпуск будет. Но оказалось, что наше чадо — исчадие ада. Он постоянно вопит. Я даже в туалет не могу сходить нормально, потому что в квартире поднимается неимоверный ор. Попросил свою мать прийти хоть чем-то помочь. Она забегает раз в 3 дня, чтобы принести еду. У нас не готовит, потому что не выдерживает воплей сына. Я уже готов выть и мечтаю, чтобы жена поскорее приехала домой. Правда, теперь не знаю, как ей в глаза смотреть. Но отмахиваться от нее точно не буду. © Подслушано / Ideer
- Помню, как я закатывал глаза, когда мои 40-летние родители все еще считали себя молодыми. Ну что ж, мне почти 40, теперь я их прекрасно понимаю. © bittyberry / Reddit
- Дружу с одним чуваком уже 50 лет, еще со школы его знаю. Всегда считал его этаким заучкой, ходячим компьютером. Он стал врачом, но отношения с людьми у него всегда не ладились. А недавно он мне сказал, что у него синдром Аспергера (нарушение развития, при котором человеку сложно общаться — прим. ADME). © Nick Schön / Quora
- Родственница, седьмая вода на киселе, переехала в наш город учиться и попросилась у нас пожить. Девочка милая, место есть — пустили. Как-то она на сутки загуляла — мы чуть не рехнулись. Благо нашлась потеряшка. А на следующий день звонит ее мать и орет дурниной. Оказалось, девица позвонила ей и нажаловалась с перепугу. Дескать, мы ее в черном теле держим, холодильник на замок запираем и чуть ли не на мороз выгоняем спать. Вот она и бегает ночевать к подружкам. Распрощались с семейством и больше с ними не общаемся.
- Всегда думала, что у почты и других служб есть специальный код к домофонам, которым они пользуются, чтобы попасть в дом. Ошибку поняла, когда мы переехали в первую по счету квартиру в подъезде. И абсолютно все, кому не лень, звонят в нашу квартиру. Верхом идиотизма стал звонок полиции со словами: «Откройте — полиция. Соседи жалуются, что у вас по крыше кто-то ходит». У нас 14 этажей! Ну позвоните в домофон тем, кто жалуется. А у меня грудной ребенок. Раздражает до ужаса. © Подслушано / VK
- Купила я квартиру. Пахала для этого как проклятая. После ремонта первым же делом пригласила всех родственников на новоселье, а дед с бабушкой притащили ковер. Я смотрю на них с недоумением и слышу: «Ковер тебе точно нужен. Лучше всего повесить его на стену над кроватью». Что ж, я прошла все стадия принятия, а потом постелила его в спальне. И мне это даже понравилось. Кажется, я чуть ошиблась — бабушка все же лучше знает, что мне надо. © Палата № 6 / VK
- Было мне лет 8. Вечером сидел со старшей сестрой и смотрел мультик. Там один герой кинул шкурку от банана под ноги другому, и тот поскользнулся. Я решил, что это очень забавно и надо бы повторить. Плюхнул банановую кожуру на пол, разбежался, приземлился пяткой прямо на нее, полетел кувырком и поцеловал головой стенку. От смеха не мог встать еще минут 10. © Подслушано / Ideer
- Рулю я по делам и краем глаза вижу, что какой-то товарищ на соседней полосе всячески мое внимание привлекает. Ну, думаю, снова-здорово. Решила на него не пялиться — мне такие знакомства даром не сдались. Останавливаемся на светофоре, а он все машет. Пожалела мужика, повернулась к нему, а он в ответ тычет пальцем в мой бензобак. Оказывается, я после заправки забыла завинтить его. Знатно посмеялась. © Eunice Barnes / Quora
- Я в детстве на полном серьезе думала, что в человеческом теле запас крови строго ограничен. То есть если ты потерял хоть пару капелек, то это навсегда. Отпусти и забудь. Поэтому, если я царапала палец, то сразу запихивала его в рот, чтобы ни грана драгоценной кровушки не пропало. © reijasunshine / Reddit
- Когда работала «на дядю», всегда хотела ничего не делать и получать хорошие денежки. Думала, что начальники за красивые глаза хапают зарплату, а на нас, простых смертных, сваливается вся работа. Теперь я директор своего предприятия и понимаю, как же я была неправа! У начальства намного больше проблем и ответственности. Столько нервов уходит, а ты еще должен следить за работниками, жаждущими просто так деньги получить. Простите меня, мои бывшие работодатели, я все осознала! © Подслушано / Ideer
- Пахал как проклятый, чтобы получить 3 высших образования. Столько сил на это угробил, потому что был уверен — «корочки» принесут мне стабильную работу и кучу денег. Разбежался. Теперь даже не понимаю, как я мог быть таким наивным. © Kla1996 / Reddit
- Приехала к нам как-то раз бабуля моего бывшего мужа. Я ее решила спать уложить к нам на диван, а сами бы мы на полу отлично устроились. Но она уперлась, вот ни в какую, «ваша кровать» и тд. и тп. Думаю, да и ладно, пусть на полу спит, если хочет. Потом бабушка уехала и всей родне напела, какая я бестыжая ее на полу спать заставила. © MargoIGo / Pikabu
- Я омерзительно обращался с супругой и сыном, когда был моложе. Мы слишком рано поженились, мне было всего 18 лет. Я постоянно брал работу на дом, скандалил с родными по пустякам. Спустя 32 года мы все еще вместе и только несколько лет назад я понял, как же мне невероятно повезло. Сейчас я сделаю для своей семьи все что угодно. © Unknown author / Reddit
- С недавних пор четырехлетний сын стал просить, чтоб на ночь ему книжку читал не я, а старшая сестра — ей 13. Я-то только рад, но здорово удивился. Читаю хорошо, с выражением, а дочка бубнит заунывно. Все равно решил ее подбодрить, сказал какая она умничка. А дочурка смотрит на меня печально и выдает: «Я знаю, что плохо читаю, куда хуже тебя. А ты правда не понимаешь, почему ему меня нравится слушать, а не тебя?» Я замотал головой растерянно. «Да ты за все 12 лет ни разу до конца книжку не дочитал! Ты раньше нас всегда засыпаешь! И никогда неизвестно, чем сказка закончится!» © E6AKArpo3HaR / Pikabu
- У нас по соседству жил пожилой мужичок, все дети в округе над ним измывались. Считали его психом, разбивали окна, дразнили по-всякому. А потом я подрос и выяснил, что он отличный человек, которого просто бесконечно изводили школьники. © Solid_Internal_9079 / Reddit
- Встречалась с парнем. Вроде все было хорошо, но в один прекрасный день приезжаю уставшая домой и вижу записку от него: «Извини, но нам надо расстаться». Самого парня нет, вещей его тоже. Я в слезы, прыгаю в машину и еду не пойми куда. В итоге врезалась в грузовик. В слезах позвонила парню, он примчался, успокоил меня и все решил. На следующий день слышу звонок в дверь, открываю и вижу его с букетом цветов и с табличкой в руках: «Прости, я был неправ. Давай снова встречаться?» Тут я снова заревела, но теперь уже от счастья. Сейчас мы год женаты. Недавно я спросила, почему же он решил вернуться. А он в ответ: «Когда ты позвонила и сказала, что попала в аварию, я понял, что не смогу жить без тебя, что люблю тебя больше жизни». И я опять заревела. В последний раз. © Подслушано / Ideer
- Трудился с одной барышней и был на 100% уверен, что работник она аховый — и коллегам, и клиентам вечно грубит. Потом девушка перешла в вечернюю смену, которой руководил я. И выяснилось, что это милейший человек. Просто коллектив ее не поддерживал и травил, так что бедняга вечно была в растрепанных чувствах. © houman73 / Reddit
- Работодатель переманил меня на новое место работы. И должность высокая, и зарплата хорошая, и перспективы роста есть. Поставил только одно условие — не совмещать с моей прежней занятостью. А там была пусть и тягомотина, зато всего на 3 часа в день. На собеседовании очень нахваливал меня как специалиста. А через неделю уволил, потому что у меня недостаточно опыта. А ведь я предельно честно рассказала о своих навыках, и его все устраивало. Теперь я и без работы, и без денег из-за него. © Подслушано / VK
- Коллеги подарили мне парфюм, который уж очень мне понравился и подошел. Пшикалась им и на работе тоже. И вот на каком-то корпоративе одна сотрудница отваживалась и выдала, что никто уже не может выносить эту «душистую» атаку. А я, вот незадача, просто не чувствовала этот запах на себе. Прекратила освежать аромат в течение дня, отдел вздохнул с облегчением. © kamenskaya2007 / Pikabu
- Была отличная семейная жизнь: красивая жена, квартира, машина, детей планировали. С женой иногда ссорились, но несерьезно. И вот перегнул я палку в последний раз, обидел ее. До последнего не верил, что на развод подаст. Потом ждал, что помиримся до развода, потом был уверен, что после развода. Прошло 2 года, она замужем, родила, живет в столице, а я больше, наверное, никого не смогу полюбить. Да, я был прав тогда, но оно того не стоило. © Подслушано / Ideer
- Изменил своей девушке. В результате все наладилось, но у меня ушла уйма времени, чтобы вернуть ее доверие. И пусть сейчас у нас все хорошо, это все равно самая моя большая ошибка в жизни. © Cute_Dance_4914 / Reddit
Впрочем, некоторые люди даже в самых неприятных ситуациях не отчаиваются и умудряются увидеть какие-то плюсы там, где другие бы уже давно пали духом.
Комментарии
Про 13-летнюю сестру, которая плохо читает. ШТА??? В 13 лет не уметь нормально читать?
"Прошло 2 года, она замужем, родила,"
Ну если человек после брака вот так оперативно выскочил взамуж и детей завел... у меня сомнения, чей же это был план и не была ли "последняя соломинка" провокацией.
"Работодатель переманил меня на новое место работы"
У меня вопросы: человека переманили. т.е. как минимум знали его и его способности. Потом через неделю уволили, т.е. даже до окончания испытательного срока. И неделя - это очень быстро. Что там случилось?
Про домофон: а что, звук не отключить, если никого не ждете?
Опять попытка переделать мир с неимоверными нервами, когда вопрос решается на индивидуальном уровне просто переключением пипки в положение "выкл". Люди хвоили и будут звонить. Так что тут только сама себя обезопасишь. Но неть... надо орать и жаловаться на придурков.
И даже с более серьезными проблемами. У нас на реЁне было несколько пожаров из-за попавших к комнату\балкон окурков. Понятно, что опасно и плохо. Но проблема решается установкой противомоскитной сетки на окна. ВСЁ! И комаров с мухами нет, и риски попадания окурка и пожара минимизируются. Но нет. Так не интересно. Надо всех придурков района переделать. вместо того, чтобы самому чуточку заплатить за свой комфорт и безопасность.