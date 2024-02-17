16 оптимистов, которые даже в самой паршивой ситуации не теряют присутствия духа

Оптимисты умеют находить свои плюсы даже в тех ситуациях, которые других доводят до нервного срыва. Невозможно не восхищаться находчивостью этих людей, искренне убежденных, что стакан всегда наполовину полон, а за тучами скрывается ясное солнышко. Мы тоже хотим относиться к житейским неприятностям с иронией, поэтому учимся у лучших.