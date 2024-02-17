16 оптимистов, которые даже в самой паршивой ситуации не теряют присутствия духа
Оптимисты умеют находить свои плюсы даже в тех ситуациях, которые других доводят до нервного срыва. Невозможно не восхищаться находчивостью этих людей, искренне убежденных, что стакан всегда наполовину полон, а за тучами скрывается ясное солнышко. Мы тоже хотим относиться к житейским неприятностям с иронией, поэтому учимся у лучших.
- Моя девушка веганка: мяса не ест, молочку не ест, морепродукты не ест, борется за права животных. Сложно с ней иногда жить, нужно после себя сковородки мыть тщательно, ибо мясо себе сам готовлю. А тут мы с ней как-то поехали в деревню к моей бабушке. Там нас встретили накрытым столом: сало, мясо, буженина, голубцы, курочка вкусная. Я все попробовал, а моя избранница лишь компот с хлебом ела. Я думал, она сильно обидится на меня, скажет, мол, зачем я ее сюда привез. Но нет, наоборот, похвалила меня. Говорит: «Если мы тут недельку поживем, то я наконец-то сброшу эти свои дьявольские три килограмма и стану весить ровно сорок!» © Не все поймут / VK
- На днях. Подвезла мужа на работу, с нами старший сын. Там встретились со знакомыми, поболтали 10 минут. Возвращается муж сегодня с работы, смеется. Посоветовали ему те знакомые тест сделать, мол сынок на него непохож. Ну, что греха таить, и вправду непохож. В мать пошел. А я вообще-то мачеха, так что точно нагуляла.
- Бабушка у меня модница еще та. В свои 70 старается давать мне советы. Бывает, звонит и рассказывает, каких людей за день видела, во что были одеты. Всегда хвалит мои наряды. Но недавно учудила. Была у нее в гостях и ба похвасталась новыми кроссовками. Радовалась, что только недавно видела их в рекламе. И тут увидела такие же на рынке за смешную цену. Продефилировала, а я не сдержалась от смеха. Дешевая реплика, в названии известного бренда две ошибки. Бабушка призадумалась и сказала: «Да ладно тебе. Кто на те буквы смотреть будет? Деточка, мои ровесницы так далеко не видят, даже и не заметят». © Палата № 6 / VK
- Вчера на экзамене преподаватель рассказывала про свою свекровь. Этой даме за 90, но до сих пор у нее яснейший ум, огонь в глазах и шило в одном месте. Вечно куда-то ходит, домашних тащит на какие-то приключения, каждое утро наводит марафет, живо интересуется последними достижениями науки. Как-то потащила она семью полным составом в лес, и они там умудрились заблудиться, в итоге в лесу же и ночевали. Все на нервах, всем страшно (городские люди ночью в лесу!). И только эта дама: «Ах, да вы только посмотрите, какие звезды! Когда же еще представится возможность наблюдать такую красоту!» © Подслушано / VK
- В прошлом году мне удалили два передних зуба. Первые две недели я мог есть один только суп и из-за этого скинул почти 10 кило. Посмотрел на себя в зеркало и мне понравилось, поэтому я решил начать бегать и сел на диету. В этом году я похудел еще килограмм на 30 и чувствую себя отлично. © flipflopphishin / Reddit
- Парень бросил меня прямо после дня святого Валентина. Причем решил сделать это максимально обидно. Подарил мне сковороду, намекнув на то, что мое место на кухне, а потом признался, что изменял мне с другой. Многие девушки днями и ночами рыдали бы после такого расставания, но не я. Смысл реветь? Изменил, да еще и сам ушел — это же хорошо! А сковороду подарил весьма неплохую, с антипригарным покрытием! Я теперь каждое утро себе оладушки вкусные готовлю на завтрак и радуюсь жизни! © Не все поймут / VK
- Подругу свекровь возненавидела с первой минуты знакомства, а когда дочка родилась, так и вовсе с катушек слетела — стала всем зудеть, что ребенок не от мужа, надо тест ДНК делать. Другая бы расстроилась, а моя Танечка только ржет. Говорит: «Смотри как все удачно складывается — сейчас она мужа допечет, я сделаю вид, что расстроена, сдадим анализы — а результат-то я знаю. И что в итоге? Я — невинно пострадавшая, маман — старая кляузница и я имею полное право на нее обидеться и на порог не пускать. А так бы она мне нервы трепала годами».
- Всю жизнь меня воспитывал папа, свою маму я никогда не знала. Привыкла, что у отца часто меняются женщины. Вот уже полгода с нами живет одна милая тетя, такая с юморком и «перчинкой». Сразу устроила ей проверку — пересолила суп, который готовила. Смотрела за реакцией, но ей было как будто все равно. Недавно просыпаюсь, иду на кухню, она налила мне кофе. Пью и сразу же выплевываю, ибо это был не кофе, а какая-то черная соленая жижа! Папина избранница смотрит на меня, улыбается и говорит: «1:1 получается?» Я отвечаю: «Получается 1:1». Вот эта женщина мне нравится! © Подслушано / VK
- Лежим с женой в постели вместе с грудным ребенком. Я расстроенный, что нет свободного времени, что у дочки постоянно сопли, с работой проблемы и так далее. Понимаю, что жене еще хуже, дочке тоже невесело лежать и задыхаться с заложенным носом. Пребывая в грустном настроении, размышляю, что впервые в жизни наступление завтрашнего дня меня вряд ли порадует. Спрашиваю у жены: «Ты рада, что завтра наступит новый день?», а она отвечает, что рада. Удивленно переспрашиваю, мол, с чего бы это, а она отвечает: «Так этот день-то закончится». © MartinEden.1909 / Pikabu
- На меня нагадила птица. Еще и так тупо: я как раз шла на встречу с клиентом, а одета была в белую куртку. Но я решила, что это добрый знак. Влажные салфетки кое-как помогли почиститься, а сделку с клиентом заключили и правда очень-очень выгодную, хоть и прогнозы изначально были так себе. Не знаю, приложила ли к этому усилия та птичка, но если да, то большое ей спасибо. © Палата № 6 / VK
- Решил я в конце лета достать свой велосипед из пыльного гаража и вспомнить любимые покатушки с друзьями. Мы раньше обожали кататься, регулярно куда-то выезжали, но потом у всех началось: работа, дом, семья. А тут выбрались на природу, проехали где-то 20 километров и тут неудача — я пробил колесо. Злой, остановился, осматриваю прокол, а там серьга золотая с камнем торчит. Моя злость сразу же сменилась на улыбку: «Повезло, так повезло». © Не все поймут / VK
- Моя мама настоящая оптимистка. Звонит как то раз просто поболтать, и между делом на вопрос как дела отвечает: «Да нормально все, вот только на больничном сижу, шинковала капусту и порезалась сильно», а голос такой будто не травмировалась, а в лотерею выиграла. Я просто шоке, спрашиваю: «Да как же так?» , а она отвечает: «Да вот задумалась и ножом по пальцу резанула», а через секунду продолжает задумчиво-одобрительным тоном — «Бабушка твоя этим ножом тоже всегда резалась. А теперь и я... Да, хороший нож, сколько ему лет, а он все не тупеет, качественный».
- Как девушке, по общепринятым канонам красоты мне слегка не повезло — у меня на подбородке, хоть и в небольшом количестве, но достаточно темных волосинок. Но я оптимистка — при выщипывании данной «красоты» представляю себя джинном, каким-нибудь Хоттабычем. И, разумеется, каждый вырванный волосок сопровождаю загадыванием «хотелок» и заклинанием «трах-тибидох». И что забавно, желания исполняются! Вот такой вот процесс визуализации и психотерапия в одном флаконе. © Подслушано / VK
- Когда жена была на восьмом месяце беременности, уволился с работы. Ребенок родился беспокойным, орал день и ночь, спал не больше 10 часов в сутки. Новую работу я искать не стал, помогал жене, пока ребенку не исполнился год — мы дежурили и спали по очереди. Жили на ее декретные и деньги от сдачи моей квартиры. Считаю, что потеря работы была знаком свыше: жена сохранила свои нервы, у меня с самого рождения тесная связь с сыном. © Подслушано / VK
- На день святого Валентина с пучком грязных волос, в старых джинсах и замызганном пуховике выскочила за хлебушком в соседний магазин. Вдруг навстречу идет мой парень с какой-то девицей — оба при параде, она с букетом, целуются. Не нашла ничего лучше, как подойти к ним и со сладкой улыбочкой сообщить, что раз он нашел с кем провести сегодняшний вечер, то я, наверное, свободна и могу спокойно провести время за играми на новом крутом компьютере, который я купила ему в подарок. А придя домой еще и фоточку «моей прелести», которая могла быть его, послала и только потом забанила везде.
- Работаю декоратором на свадьбах. Был случай: красивая арка с цветами на фоне моря, а в паре метров еще одна, но только со свисающими бусами. Все проходило очень хорошо, но, когда молодожены начали приносить клятвы, раздался дикий крик. Это была чайка, которая запуталась в бусах. Жених не растерялся, побежал, освободил ее быстренько и отпустил со словами: «Это прямо как я: был запутан в себе, в проблемах. Но когда ты появилась в моей жизни, ты выпустила меня из оков, освободила и дала надежду на лучшую жизнь». © Палата № 6 / VK
Даже у оптимистов бывают дни, когда все валится из рук и планы идут вкривь и вкось. Но присущий этим людям легкий взгляд на жизнь позволяет не терять чувство юмора и ко всему относиться с изрядной долей самоиронии.
Комментарии
"Злой, остановился, осматриваю прокол, а там серьга золотая с камнем торчит." -это сколько весить должна серьга, чтобы окупить прокол? На хороший байк колеса стоят не дешево.
Тоже буду теперь в Хоттабыча играть! Вдруг случится чудо! (Главное - не загадывать сразу избавление от нежелательных волос 😁)
Самые паршивые ситуации? Обычные бытовые ситуации, пусть и не самые приятные. Еще и трындеж половина.
Заинтересовал рост девушки-вегана, которая аж целых 3 лишних кг из 43 сбросить планирует... ?
Интересно, а что даёт проверка пересоленным супом? Типа, если молча давится и ест - значит хорошая, достойна жить с моим папенькой и мной, умницей-красавицей. А если сказала, что суп пересолен - пошла на фиг, дура неадекватная? Так, что ли?