14 доказательств того, что отношения мужчин и женщин — трагикомедия в нескольких действиях
Истории
13 минут назад
Порой в семейной жизни может произойти такое, что невольно поверишь тому, будто мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Конечно же, все люди разные, и в этом их ценность. Ну а от того, что из-за разницы в мышлении мы иногда можем не понимать наших вторых половинок, случаются довольно веселые истории.
- Друг начал встречаться с девушкой. Она пригласила его к себе. Он пришел, а она его отправила в магазин за тортом. Говорит, пришел в магазин, купил торт и подумал: «А нафиг мне все это?» Ушел домой. Прошло 4 года. Так он с бухты-барахты решил купить торт и снова завалиться к этой барышне. Она открывает дверь, а он понимает, что у нее кольцо на пальце и она вот-вот родит. В общем, попили они чай с тортом. Гештальтик-то надо было закрыть. Потом этот друг мне выдал: «Ты не представляешь, как я был возмущен, что она меня не дождалась». © L.K. / Яндекс Dzen
- Как-то вечером муж меня спросил: «Зайка, а что за мужик к нам постоянно приходит?» Я офигела, мужу не изменяю, даже в мыслях такого нет. Оказывается, он третий день приходит, а у нас на унитазе стульчак поднят. Все дело в том, что у нас в туалете есть шкаф, где хранится бытовая химия, а достать ее оттуда можно только встав на унитаз. В общем, я всего лишь лазила за химией, а стульчак не опускала. © Подслушано / Ideer
- Утром спросила у мужа, не забыл ли он, какой сегодня праздник. Он с уверенностью произнес, что, конечно же, помнит и ушел на работу. Пришел вечером с цветами и коробкой с украшением. Стою на него, смотрю и спрашиваю: «А на какой фиг моему папе цветы и подвеска? Лучше бы удочку ему купил». Он завис на секунду, потом заржал. Оказалось, он думал, что у нас годовщина. Она у нас, действительно 15-го, но не февраля, а марта. Он просто побоялся переспросить, чтобы не спалиться. Ну зато мы очень романтично провели вечер, а папу просто поздравили по телефону. © Мамдаринка / VK
- Однажды она сказала мне, что выплачивает долг по кредитной карте. Не знаю сколько там было, но она накапливала его с тех пор, как мы были вместе. Меня беспокоит не сам долг, а то, что ты не информируешь человека, за которого скоро выйдешь замуж о том, что у тебя долг. © EAS893 / Reddit
- Муж приехал с работы. Зашел и протянул мне огромную упаковку туалетной бумаги. Накинул еще один рулон сверху со словами: «На, это тебе!» Смотрю на него, как на сумасшедшего, а он улыбается и говорит: «33 рулона туалетки! С запахом ромашек! Просто цветочные уже не работали. С годовщиной!» Я стояла, держала в руках эту кучу бумаги и как заржала! Выкрутился таки! © Карамель / VK
- У нас есть дочь, ждем пополнение. Обсуждали с мужем, кого хотим — мальчика или девочку. Супруг сказал, что хотел бы девочку: «Они намного послушнее. Вон я Кате час назад сказал, чтобы убрала со стола, она сразу: „Да, папочка“». Я заметила, что вообще-то со стола до сих пор так и не убрано. Муж парировал: «Это не так важно. Она же не спорила!» © Не все поймут / VK
- В очереди в кофейне столкнулся с бывшей. С ней расстался из-за ее постоянного тотального контроля. Она тут же начала говорить мне, что я должен себе заказать и разозлилась, когда я заказал совсем другое. © wylie99998 / Reddit
- Еду домой, думаю, как сказать мужу, что я беременна. Сначала хотелось как-то красиво, а потом подумала — а приколюсь-ка я над ним. Пишу: «Костя, нам надо серьезно поговорить» В ответ тишина. Я зашла в квартиру, а там цирк. Муж бегает, пыль вытирает, картошку дарит, в ванной что-то подкручивает. Я офигела, конечно! Он, почти заикаясь, спрашивает: «Кристина, что случилось?» Мне пришлось объяснять, что серьезный разговор — это про то, что он скоро станет папой. Он сначала завис, потом выдохнул и пустил скупую мужскую слезу. Жалко, что каждый день нельзя так прикалываться. А вот теперь сижу и думаю, может быть все-таки было что-то, о чем я должна была знать? © Палата № 6 / VK
- Решила в первый раз сделать суши. Все как надо — рис, рыба, нори, соевый соус. Полдня колдовала на кухне, красиво выкладывала, старалась. Позвала мужа, поставила перед ним тарелку, жду реакции. Он молча взял суши, развернул ее, выковырял рыбу, положил вместо нее мясо, которое достал из холодильника, залил это все кетчупом и с довольным видом начал уплетать. Я сидела в шоке! Спросила: «Ты вообще понимаешь, что делаешь?» А он радостно: «Ну теперь нормальные суши получились! Ты молодец, но я улучшил». © Мамдаринка / VK
- Однажды поссорилась с мужем из-за пустяка. В порыве эмоций заявила, что хочу уйти из дома. Супруг, недовольно ворча, пошел отдыхать в спальню. Через некоторое время у меня запершило в горле, я начала кашлять. Чтобы не разбудить мужа решила выйти на лестничную клетку и как следует откашляться. Не успела я повернуть ключ, как прискакал муж весь в слезах, обнял меня и сказал, что никуда не отпустит. Пообещал, что всегда будет мыть посуду, гладить белье и пылесосить. А еще купит мне новую сумочку. © Мамдаринка / VK
- Как-то жила с парнем. Договорились с ним, что одну зарплату тратим, другую — откладываем и быт делим пополам. Я очень люблю готовить, а вот мыть посуду ненавижу. Решили, что с меня готовка, с него мытье посуды. Смотрю, через некоторое время он моет только одну тарелку и одну кружку за собой. На первый и второй раз я все помыла, а на третий решила высказаться. Оказалось, что кастрюлю он не использовал, салатник не трогал, доски, ножи и прочее не пачкал. Так и не смогла его переубедить. В общем, мы расстались. © Подслушано / Ideer
- Решила уйти от мужа, так как он не хотел работать. Сказала ему об этом. С его стороны посыпались письма с признаниями в любви, цветы, подарки. Провел месяц усиленной атаки по возврату меня, но все было бесполезно. В конечном итоге, он заявил, что хотел вернуть меня, чтобы потом бросить. А то ему обидно и стыдно перед друзьями, что не он, а его кинули. © Ниберг ( Костина ) Наталия / Яндекс Dzen
- Муж решил устроить мне сюрприз в виде романтического вечера. Я пришла домой, а там — свечи, музыка, он в рубашке, что само по себе уже подвиг. Я промолвила: «Вау! Это так мило!» А он мне выдал: «Только давай побыстрее. У нас на все есть час, потом футбол начинается». Оказалось, он сверился с расписанием матчей, чтобы «романтика» не пересекалась с игрой. Ну хотя бы попытался. © Мамдаринка / VK
- Незадолго до моего дня рождения муж пошел в магазин один. Подумала, что отправился за подарком, а его звонок подтвердил мои догадки: «Любимая, ты на море больше хочешь или в лес?» Сказала, что на море. Уже представила, как мы поедем в отпуск. И вот день Х. Муж подарил сковородку! Я спросила о его вопросе и поездке на море. Он заржал: «А, так я выбирал освежитель воздуха в туалет. „Морской бриз“ купил, не видела что ли?» Фантазия — то еще зло. © Карамель / VK
Веселые соседи — это всегда приятный бонус к квартире. Ведь жизнь с такими людьми никогда не бывает скучна.
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