14 доказательств того, что отношения мужчин и женщин — трагикомедия в нескольких действиях

Порой в семейной жизни может произойти такое, что невольно поверишь тому, будто мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Конечно же, все люди разные, и в этом их ценность. Ну а от того, что из-за разницы в мышлении мы иногда можем не понимать наших вторых половинок, случаются довольно веселые истории.