20 добрых историй, которые проймут даже отъявленного циника

А точно нужно учить ребенка давать кому-то свои вещи? Мне правда непонятно, ведь взрослые обычно не делятся друг с другом ни игрушками, ни одеждой, ни инструментами. Почему вдруг мальчик должен обязательно давать в чужие руки свою машинку? Это какая-то часть социальной дрессировки, как у собак, которых приучают не рычать на хозяина, даже если он забирает еду из миски?