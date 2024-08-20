15 случаев, когда люди так феерично сглупили, что просто невозможно держать это в тайне
Истории
1 час назад
Все мы время от времени ошибаемся и делаем что-нибудь не так, но иногда ситуация настолько выходит из-под контроля, что не знаешь, плакать или смеяться. Наша статья как раз о там, как люди сглупили как никогда. Почитайте только.
- Мой коллега постоянно оставляет свои вещи в немыслимых местах. Однажды он положил свой кошелек и телефон в микроволновку и поставил ее на 5 минут, а сам зашел в мой кабинет. Разговариваем, и я спрашиваю, почему у него в руках контейнер с едой. Он рванул к микроволновке, но было поздно — кошелек и телефон было уже не спасти. © sarin77 / Reddit
- Захотел примерить рубашку в торговом центре. Беру одну — маленькая. Выхожу из примерочной и прошу девушку-консультанта дать мне размер побольше. Она странно на меня посмотрела, но принесла. Надеваю — и эта маленькая! И вдруг мой взгляд падает на рекламные плакаты в магазине, где изображены дети. Оказывается, я примерял вещи в детском отделе! Было ужасно неловко, и я побыстрее сбежал оттуда. © Going_Braindead / Reddit
- Мне нужно было перевезти матрас, и я привязал его к крыше своей машины через открытые окна. Сделал надежные двойные узлы, чтобы он не свалился, собрался сесть и только тогда понял, что крепко-накрепко связал двери машины. © jimmyjazz2000 / Reddit
- Взяла телефон мужа срочно позвонить свекрови и обалдела — там куча звонков от некой «Любимой». Внутри меня все оборвалось, перед глазами пронеслись все счастливые моменты из жизни... Неужели это все было ложью? Номер незнакомый. Начала нервничать, метаться из угла в угол и наконец решилась позвонить... И тут внезапно зазвонил мой телефон и вернул меня в реальность. Это была моя новая вторая симка. А муж записал меня так, потому что я сама же возмутилась, что записана была как «Жена 2»... © NTonks / Pikabu
- Бывшая однажды отмочила. Вернулся с моря, а она рассказывает, как соседи сверху затопили весь стояк, попав перфоратором в трубу отопления, обесточили подъезд, и она пару дней не могла себе еду разогреть, потому что микроволновка не работала. Надо было видеть ее лицо, когда я сказал, что газовая плита от электричества не зависит. © eumicrotremus / Pikabu
- Мой родственник яро доказывал, что если уж моя сестра - вегетарианка, она не может есть крекеры в виде животных. © MissGrafin / Reddit
- Приятель проводил через всю квартиру кабель и сверлил стену метровым буром, пока он весь в нее не ушел, а входную дверь ногами пинать не начали. Открывает, а там разъяренный сосед: "Ты зачем мне шкаф в спальне насквозь просверлил?" Еще и трусов-носков на бур намотало... © NordSat / Pikabu
- Мне когда паспорт выдавали, сказали: "Распишитесь". Я затупил и расписался за сотрудника паспортного стола. Теперь у меня паспорт, который я сам выпустил и сам же получил. © loki117 / Pikabu
- Я жил на 16-м этаже. Приходят как-то соседи - бабка и ее сын, с претензией: топаем, мешаем спать. Спрашиваю: "Вы кто?" Отвечают: "Мы с 14-го этажа". Предложил им обратиться к жильцам на 15-м. А они выдают: "Мы там были, они сказали, что это вы топаете и передается на 14-й". Так я узнал, что на 15-м живут не очень хорошие люди, а на 14-м - мягко говоря, глуповатые. © Kit2020 / Pikabu
- Коллега принесла на работу торт. После чаепития спрашиваю: "А что за повод?" Она протягивает руку с ярким маникюром: "Вот". Думаю: "Ого, теперь в честь нового маникюра торты уже носят". И с сарказмом говорю: "М-да, повод, конечно, значимый". Далее коллега переключается на разговор с другим человеком, и я понимаю, что она показывала обручальное кольцо на пальце, а не маникюр. Было неловко, но моя фраза почти вписалась в разговор. © nweb / Pikabu
- Когда был студентом, торговал овощами на рынке. Женщина выбрала картошку, положила пакет на весы, я начал его завязывать, чтобы картоха не рассыпалась, но мои действия прервал возмущенный возглас: "Прекратите, за узел я платить не хочу, он ведь прилично веса пакетику добавляет! За день, небось, килограммов на 100 людей дурите!" © Jayze / Pikabu
- Однажды мы с сыном выбрались в кафе. Он увидел там кофемашину и захотел попробовать. Я из маленького города и кофемашинами пользоваться не умею. Но страсть к экспериментам толкает меня на опрометчивые поступки. Например, нажать кнопку «латте», не читая инструкцию. Просто подставила стаканчик и нажала. В стаканчик вылилась коричневатая жижа. «Очень похоже на латте», — решила я и протянула стаканчик сыну: бери, мол, и смотри, какая у тебя мать продвинутая, сразу во всем разобралась. Мы уже отошли от аппарата, когда из него послышался шипящий звук. Обернулись - из кофемашины повалила белая пена. Стрельнув глазами вокруг, я убедилась, что никто этого не видит, и кинулась к аппарату. Подставила ладони, а пена все лезла, лезла и уже начала капать на стол. Сын с недоумением стоял рядом. «Валим быстрее», — шепнула ему я. И мы сбежали. © novikovalegal / Pikabu
- Как-то раз после очень тяжелого рабочего дня собирался поехать на дачу, собирал вещи, постоянно трезвонили родственники: «Не забудь это, не забудь то". Когда сумки уже были собраны, я не смог найти один ботинок. Искал около часа по всей квартире, плюнул, решил перекусить. Открыл холодильник, ботинок лежал там. © Подслушано / Ideer
- Я в телефонном разговоре назвал собеседника Руслан, так мне запомнилось с прошлой нашей встречи. Он меня поправил: "Я Руслан". Я отвечаю: "Понял я, понял, Руслан". Он возражает: "Нет же, я Руслан!" После пары таких циклов я понял, что его зовут Ярослав. © pharmasept / Pikabu
- Коллега жалуется: "Электронные напольные весы такие недолговечные! Месяцев на 8-9 хватает, потом индикация пропадает, приходится новые покупать". Я: "А батарейку поменять?" Она: "А там что, батарейка?" © Kemo.Sabe / Pikabu
А вот и еще несколько статей про феерические провалы:
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