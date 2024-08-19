20+ везунчиков, которые вместе с покупкой жилья получили целый грузовик впечатлений

Покупка квартиры — это не просто крупная финансовая инвестиция. Это важный этап жизни. Кому-то везет, и жилье достается им по наследству или в подарок. Другим приходится долго копить или брать ипотеку. Однако и в том, и в другом случае счастье от того, что в жизни наконец-то появился свой собственный уголок, где будет царить уют, комфорт и тепло, трудно сравнить с чем-либо.

Мы с моим парнем 6 лет жили вместе с его родителями. Тесно. Неудобно. Но как только он сделал мне предложение, его отец вручил нам ключи от новой квартиры. Причем так хитро подмигнул моему жениху и сказал: «Ну давай». За день до переезда мой будущий супруг вдруг куда-то исчез. Решила я наведаться в новую квартиру, а там на кровати сидит будущий муж и ножницами вырезает надпись из бумаги: «С новосельем, любимая».

Три года мы с мужем откладывали деньги на новую квартиру. Мы во многом себе отказывали. Мечтали уже иметь что-то свое. Мы подсчитали наш бюджет и нашли небольшую квартирку для двоих. Как вдруг я узнала, что беременна. Мы обрадовались и решили, что немного подкопим и купим большую квартиру. Но тут наши родители дарят нам подарок — квартиру. Полностью готовая, с ремонтом и большим пространством. А деньги, которые мы успели накопить, теперь сможем потратить на наше дитя. © Мамдаринка / VK

О, это чувство радости от покупки квартиры. Нам вручают ключи. Мы перевозим кучу коробок и сумок. И вот они стоят в пустых комнатах, еще неразобранные. Полно средств для уборки и мытья, тряпки. А чайника нет. Зато в одной из коробок откопали ковшик, вскипятили воду и сделали чай. Боже, это был самый вкусный чай в моей жизни. © Wildwildworld / VK

«Арендовала этот дом в течении 12 лет и вот наконец-то купила. Переехала только 3 месяца назад»

© Autopsyofficial / Reddit Шуршилла 31 минута назад Как-то странно ШЕСТЬ лет жить с "девушкой" в квартире с родителями.



Казалось бы, раз уж ты привел пару в отчий дом, так женись, пусть у вас у всех будет понятный статус. За шесть-то лет она уже членом семьи стала, впряглась в быт и отношения со "свекрами", наверняка вкладывается в содержание квартиры, еду или коммуналку, выслушивает поучения от чужой мамы... Короче, все делает как жена, вот только не жена.



А "девушек" уместнее водить по свиданиям и отдельным квартирам, без серьезных обязательств. - - Ответить

Когда мне было 18 лет, моя тетя выкупила у меня долю в прабабушкином наследстве. Я эти деньги положила на вклад и постоянно туда добавляла. Думала, когда выйду замуж, куплю на эти деньги жилье. Встречалась с парнем 5 лет. Про деньги он не знал. Предложения так и не получила. Разошлись. Но стоило мне купить квартиру, как у него глаза на лоб полезли. © Подслушано / Ideer

Купила квартиру. Небольшая двушка. Комнаты маленькие. Ничего особенного, кроме одного — огромная ванная комната с окном. В свое время я жила в частном доме, в нескольких квартирах и в общаге. В доме не было ванной комнаты, только баня. В общаге только ржавый душ. В квартирах — крошечные ванные комнаты с тусклым светом. А когда в новой квартире сижу в ванне, на краю стоят свечи, в колонке музыка приятная, в руках книга, а в окне звезды видно — сама себе завидую! © Подслушано / VK

«Купила небольшую квартиру в начале этого года и начала самостоятельную жизнь»

Закончили вместе с супругой ремонт. Пора переезжать. С собой решили взять только личные вещи и шкаф из ванной. За день до переезда ухожу на работу, жена обещает все упаковать «за сегодня». Возвращаюсь вечером и вижу в ее глазах ужас. Открываю шкаф и понимаю, что за шесть лет обросли всяким барахлом. Засунули все по коробкам. Пока суетились — день к вечеру. Забираю из садика сына. «Мама, а домой мы когда пойдем?!», — спрашивает. «Мы теперь будем жить здесь», — отвечаем. С трудом верится, что это было 12 лет назад. © Capehorn / Pikabu

Жили в одной квартире с родителями. Лишний раз выйти из комнаты было нельзя. Так еще и за съем платили. Когда купили дом, ипотечный платеж получился меньше, чем аренда у родственников. Первый день мы спали втроем в одной комнате: дочка на диване, а мы с мужем на матрасе. Сил на сбор кровати не осталось. А на следующий день в два ночи мы жарили рыбу со специями, не передать. © user6544725 / Pikabu

«Я купила квартиру, когда мне было всего 24 года. Иногда я думаю, что мой стиль немного ребяческий, но я так рада этой покупке»

Въезжали в пустую квартиру. От прежних хозяев остался только кухонный уголок, тумбочка и старый шкаф. Готовили абы что и продукты хранили на балконе. Через пару дней только привезли кухонную технику, а мебель — через пару недель. Спали на полу на паре одеял: я, жена и дочка. Я постоянно скатывался на пол, пока жена не достала свою шубу. Тогда я почувствовал себя настоящим боярином. © user9166453 / Pikabu

Купила квартиру. Теперь исполняю свои детско-подростковые мечты: на стенах куча плакатов, целый стеллаж, посвященный Гарри Поттеру, собственная мини-библиотека. Так и получается, что на работе я серьезный педагог, вкладывающий знания в головы детей, а дома мне и самой воспитатель не помешал бы. © Подслушано / VK

Я очень хорошо помню этот момент счастья от купленной квартиры. Целый месяц все отмывала и драила после ремонта. И вот пришла с новыми занавесками, погладила их, тут же и развесила во всех комнатах. Сразу стало уютно. Из телефона песни группы Roxette, а меня просто распирает счастье! Потом еще полгода ходила по квартире и чуть ли стены не целовала. Это все мое! Кайф! © VoblaFish / Pikabu

«Это мы на второй день в своей собственной квартире. Стола нет, стульев нет. Ничего пока нет. Но безмерно счастливы»

Родители помогли купить квартиру. Счастье после долгих лет съема жилья. Приехали помочь и с переездом. Носим, значит, вещи. А у меня был металлический чемоданчик для косметики со множеством отделений. Папа всегда вздыхал, когда его видел. Хотел себе для принадлежностей для рыбалки. Ну так вот, переезжаем мы, вещи переносим, и папе попадается на глаза мой чемоданчик. Тут я вытряхиваю содержимое из него и вручаю папе. Он был рад подарку даже больше, чем я — купленной квартире. © user8299588 / Pikabu

Ну так вот, переезжаем мы, вещи переносим, и папе попадается на глаза мой чемоданчик. Тут я вытряхиваю содержимое из него и вручаю папе. Он был рад подарку даже больше, чем я — купленной квартире. © user8299588 / Pikabu Купила квартиру. Самую обычную. Но стоила дешевле, чем остальные. В первую же ночь поняла, почему. Лежу, пытаюсь уснуть, а в коридоре слышу шлепанье ног. В квартире хорошая звукоизоляция, поэтому соседи это быть не могли. Замки я сменила. Ключи только у меня. Полчаса я слушала, как это «что-то» бегает. Потом вдруг слышу: поскользнулся. В этот момент я не выдержала, заржала, а потом в качестве извинения поставила ему тарелку с печеньем. © Подслушано / Ideer

Да уже 24 года почти прошло, а я помню день, когда наконец-то приехала в свое новое жилье. Я бегала по комнатам и прыгала до потолка в буквальном смысле! А еще мы прям успели в последний вагон перед прыжком цен на недвижку. Через полгода она уже к миллиону подбиралась по цене. Да, тесновато. И ремонт давно не делали. Но как-то сердцем прикипели мы к этой норушке нашей. © Evaa18 / Pikabu

«Купил дом в прошлом году и наконец-то обставил гостиную!»

Как только купили дом, я сразу заявила моему мужу: «Въедем, испеку хлеб, сядем у камина и насладимся моментом». В итоге заехали в продолжавшийся ремонт, камин не встал по дизайну, про хлеб я забыла. А вот то самое состояние кайфа я поймала, когда в гостиной повесили шторы. Я села в кресло напротив панорамного окна, смотрела на эти шторы и не могла глаз отвести. До сих пор тепло на душе, когда вспоминаю. © user8995266 / Pikabu

А нам повезло. Получили благоустроенную квартиру нахаляву по расселению. И вот это было счастье. Лето, жара. До 3-х ночи расставляли мебель, раскладывали вещи. А потом помылись в душе горячей водой и спать. А до этого туалет был на улице и мылись дома в тазике. © HerbertWoman / Pikabu

Купила квартиру. Соседи сказали, что бывшая хозяйка была ненормальной и отправляла по 20-30 жалоб в месяц в управляющую компанию. Когда я выбирала квартиру, заметила, что наш двор заметно отличается от соседних. У нас ровный асфальт, чистые стены домов и подъезд. Новые детские площадки, скамейки, есть даже место для выгула собак. Нормальные тротуары, удобная парковка, освещение и установлены камеры. Вот и думаю, кто тут «ненормальный»: бывшая хозяйка или соседи. © Подслушано / VK

«После развода я очень боялась жить одна. У меня, по сути, ничего не было. Получив ключи от своей квартиры, я обставила ее по своему вкусу»

Долго жила в съемной комнате. Друзей позвать не могла. Потом снимала квартиру, но хозяин был категорически против гостей. Купила квартиру в большом городе. Ко мне часто приезжали мои друзья. Я, как хорошая хозяйка, спала на кухне на полу, им оставляла комнату. Никто не предложил мне денег за свет, воду или продукты. В какой-то момент я отказала им. Сказала, что работаю из дома, в том числе ночью, и мне не до гостей. Кстати, это было правдой. Но пошли обиды. Стали говорить, что я зазналась и не могу приютить друзей. Со мной многие перестали общаться, но мне все равно. Зато дома всегда тихо и никаких туристов! © Подслушано / Ideer

«Мы с парнем только что купили нашу первую квартиру. Очень довольна дизайном»