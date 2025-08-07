Мой путь кондитера: от неудачных капкейков до торта, который изменил все

Я самоучка. Первые два года я просто брала рецепты из интернета. Пробовала, не получалось, опять пробовала. Что-то меняла, что-то добавляла или убирала. Все познавала на опыте. Конечно, фейлов было очень много. То что-то не пропеклось, то не взбилось. Но, я считаю, что самым сложным в моем пути было решиться заявить о себе и не отступать в первое время, когда заказов было не очень много. Было тяжело покупать все оборудование, инструменты. Первое время все деньги с заказов я тратила на новые ингредиенты и инвентарь.

От первого торта на день рождения мужа до первого серьезного заказа прошел 1 год и 4 месяца. Это был свадебный заказ — один небольшой тортик и около 100 капкейков. Да, сначала я пекла для себя и близких. Но спустя месяц ведения личной странички, у меня пошли редкие заказы, а уже спустя три месяца, на День матери, была куча желающих и я не спала всю ночь.