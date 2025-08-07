Мой путь кондитера: от неудачных капкейков до торта, который изменил все
Моя знакомая — кондитер. Милые сладости, праздничные торты и сладкие отзывы, но что стоит за кулисами этой казалось бы красочной работы? Сегодня мы приоткроем закулису этой профессии вместе с Юлией, кондитером на дому, которая специально для ADME рассказала о специфике своей деятельности.
Это был 2015 год. За окном зима, я сижу на паре в колледже, на фоне препод читает очень скучную лекцию. Я листаю ленту соцсетей и натыкаюсь на фотографию очень красивого торта, таких я еще тогда не видела. Он был покрыт белым кремом, а сверху выложена шапочка из свежих ягод. Я начала читать описание, перешла на страницу, пролистала все работы девушки, подписалась на нее и в тот же момент поняла, что хочу не просто попробовать такой торт — я хочу научиться печь такой сама. Но на тот момент с выпечкой я была на «вы». Поэтому на ближайший праздник я заказала торт с фотографии у этого кондитера. Это было очень вкусно, но абсолютно не понятно, из чего он сделан. Популярность на подобные десерты росла с бешеной скоростью. Как-то я увидела, что у нас в городе открывается целая кондитерская. А девушка, которая ее открывает, будет проводить в ней мастер-класс по капкейкам. Я не задумываясь записалась.
После мастер-класса мне пришла мысль: «Я тоже могу делать такие десерты на заказ». Но, когда я попробовала испечь капкейки дома, у меня ничего не получилось. На день рождения мужа я осмелилась испечь свой первый торт. Замахнулась на «красный бархат». Купила свежие ягоды, творожный сыр, сливки, краситель. Ожидала очень красивый и вкусный результат, а в итоге бисквит не пропекся, и мне пришлось делать торт прям с таким бисквитом. Вы не поверите, но он понравился абсолютно всем! Так во мне поселилась надежда. Еще примерно год я продолжала переводить продукты, восхищая всех своих близких. А через год я решила завести отдельную страницу для своих кулинарных шедевров. К тому моменту я уже купила кухонные весы, а бисквиты начали наконец-то пропекаться. Готовила я по рецептам Андрея Руденко. Первый заказ был от подруги — торт на день рождения папы, я взяла с нее деньги только за продукты.
Я самоучка. Первые два года я просто брала рецепты из интернета. Пробовала, не получалось, опять пробовала. Что-то меняла, что-то добавляла или убирала. Все познавала на опыте. Конечно, фейлов было очень много. То что-то не пропеклось, то не взбилось. Но, я считаю, что самым сложным в моем пути было решиться заявить о себе и не отступать в первое время, когда заказов было не очень много. Было тяжело покупать все оборудование, инструменты. Первое время все деньги с заказов я тратила на новые ингредиенты и инвентарь.
От первого торта на день рождения мужа до первого серьезного заказа прошел 1 год и 4 месяца. Это был свадебный заказ — один небольшой тортик и около 100 капкейков. Да, сначала я пекла для себя и близких. Но спустя месяц ведения личной странички, у меня пошли редкие заказы, а уже спустя три месяца, на День матери, была куча желающих и я не спала всю ночь.
Блог я начала вести в 2017 году. Для разнообразия решила выкладывать не только свои работы, но и какие-то простые рецепты — это понравилось людям. Именно из блога приходили все мои клиенты. Но спустя два года я поняла, что хочу больше показывать свою жизнь и делиться рецептами. В 2020 году я родила вторую дочку, перестала брать заказы на торты и перевела блог на личный формат: показывала жизнь, выкладывала рецепты в ленту, демонстрировала как выравниваю, украшаю десерты. Так я вырастила блог до 7000 подписчиков. Потом ушла с него на пустую страницу, так как было ощущение, что там люди ассоциируют меня только с кондитеркой, а мне хотелось идти дальше и быть не только про тортики. Новый блог я веду чуть больше года, на нем сейчас 2100 подписчиков.
Я старалась брать все заказы, так как с творческой точки зрения мне было интересно делать разные десерты. Однажды летом в жару везла двухъярусный торт на свадьбу из области в город. В пробке, в машине без климат-контроля, торт поехал. В ресторане я быстро начала поправлять торт ножом. И тут ко мне подлетела администратор и восхищенно сказала, что торт очень красивый, а также спросила, как она может со мной связаться в будущем. В тот момент я поняла, что большинство людей не замечают те косяки, которые видят мастера. Молодожены, кстати, тоже оставили приятный отзыв.
Торт красивый и интересный, только без этого круга наверху с ромашками и колосками.
Сделала безумный торт — двухъярусный, с фигуркой сверху. Клиент его не довез, но обвинил меня и потребовал вернуть деньги. Я ужасно расстроилась — столько сил впустую. А спустя пару месяцев вдруг пришло сообщение от какой-то девушки. Оказалось, что она была на том празднике. Она сказала, что торт был безумно вкусный, и заказала у меня таких два. С ними уже все было хорошо в плане транспортировки.
Когда у меня спрашивают, могут ли торты быть легким заработком, — я отвечаю, что нет. Во-первых, это физически тяжело. Нужно все время быть на ногах, иногда даже по 20 часов в сутки. Было время, когда я ложилась спать часа в 4 утра и была очень уставшей. Во-вторых, недостаточно быть просто кондитером, также нужно выполнять функции фотографа, смм, менеджера, водителя, доставщика, организатора всего процесса, бухгалтера и так далее по списку. Необходимо не просто уметь печь, важно еще научиться высчитывать адекватную стоимость и уметь продавать. Для меня самое выматывающее во всем процессе — это рутинные шаги, например, замешать, взбить, собрать. Все монотонные действия мне очень тяжело даются, так как я больше творческий человек. Мне нравится придумывать дизайн, делать красивые снимки, выкладывать посты. Ах да, еще уборка! Мне очень тяжело дается постоянная уборка на кухне.
Цена торта зависит от многих показателей: вес, начинка, декор и т.д. Я предпочитаю классические бисквитные торты с простыми начинками и свежими ягодами. Делаю минимум 2 кг. Но нужно понимать, что это для себя. На заказ — более сложные начинки и декоры, а также работа самого мастера. Поэтому считаю, что хороший торт на заказ не может стоить дешево. Хотя и это возможно. И такое есть. Но вы должны понимать, что продукты, из которых он будет сделан, вряд ли будут качественными. Если вы согласны на маргарин, а не сливочное масло 82,5%, на растительные сливки из пальмового масла, а не сливки 33%, безвкусную глазурь, а не бельгийский шоколад, то это возможно устроить.
Также очень многое упирается в скрытые расходы. Часто клиенты, да и сами кондитеры, не замечают и не считают затраты на бензин, электричество, на новые формы для бисквита, на кондитерские мешки и т.д. Потому что думают, что это все копейки. А потом задаются вопросом: «Почему я так много делаю заказов, а денег нет?» На самом деле в этих мелких тратах скрываются приличные суммы.
Как я поняла, что хочу поменять направление? Мне стало очень тесно работать дома. Объем заказов превышал объем, который может вместить моя кухня. Нужно было искать отдельное помещение, покупать оборудование, вкладываться деньгами, временем и энергией в дальнейшее развитие. Но на тот момент я понимала, что не готова к этому морально. На первом месте была семья, а не карьера. Я ушла в декрет и параллельно продолжила вести блог. Сейчас я ушла в сферу контент-съемок и смм. Снимаю контент не только для себя, но и для других. Веду свой блог и параллельно другие проекты. Тортики остались в моей жизни, но только для себя. Возможно, когда-нибудь я решусь на свою уютную кофейню. Недавно я попробовала делать арома-свечи и изделия из гипса. Меня очень затянуло, поэтому в ближайшее время есть желание развивать это направление.
Я скучаю по воплощению интересных идей в десертах, по составлению интересных вкусовых сочетаний, по своим клиентам и их обратной связи. Все-таки торты — это сфера праздников. И я любила быть причастной к важным событиям в жизнях людей. Через свои торты я передавала радость: радость от красоты увиденного, радость от вкуса, радость от момента, когда можно разделить этот торт с близкими людьми. Побыть вместе и попить чай с вкусным тортом — это же так ценно в наше время.
Тем, кто хочет начать печь торты, я бы посоветовала начинать постепенно, не ждать каких-то быстрых результатов и выбрать какой-то узкий сегмент в кондитерке, чтобы не распыляться и быть профи в чем то одном. Ну и, если для вас это серьезно, то лучше сразу присмотреть отдельное помещение, в котором вы будете работать. Печь дома на заказ очень тяжко и мешает остальным домашним. А еще, конечно же, сразу выходите в соцсети. Заявляйте о себе, показывайте процесс, свои работы. Чем раньше вы начнете это делать, тем быстрее начнете развиваться.
Постоянно заказываю торты и ужасно не люблю менять кондитеров (как и любых специалистов), но почему-то спустя время они начинают наглеть. Нет, не в цене, понятное дело, что все вокруг дорожает. А просто в манере общения, ответственности и т.п.
Знакомая занимается тортами уже лет 10, только недавно смогла себе позволить расшириться, снять отдельное помещение и взять помощников. Если хочешь готовить качественно из хороших продуктов - много не заработаешь, особенно в небольшом городе, где народ не готов платить много за торты.