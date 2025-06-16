«Мам, а ты можешь принести твоего хлеба на год вперед?» Или почему мое производство больше ничего не испечет

4. Даем тесту отдохнуть в расстойке

Раскиданное по формам тесто теперь должно постоять при нужной влажности и температуре (+38℃) в расстоечном шкафу, чтобы подняться. В шкафу оно стоит на тележках, которые по виду напоминают конструкцию для подносов в столовой. Этим занимается пекарь.

5. Печем хлеб.

Тот же пекарь перевозит тележку из расстойки в печь. Мы пекли в дизельных печах, а многие ставят электрические, на кнопочку нажал и печь сама все сделает, дизельная экономила на электричестве, но была сложнее в эксплуатации. В середине процесса пекари добавляют воды, чтобы хлеб стал немного блестящим.