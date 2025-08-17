11 известных персон, которых все вечно путают

Эти две яркие блондинки — настоящие символы Голливуда 50-х. Их фото не сходили с афиш фильмов того времени. Отличить их друг от друга действительно очень сложно, ведь Мэнсфилд — практически копия Монро. Однако у Мэнсфилд были более пышные формы. Она снималась в более откровенных фильмах, тогда как Мерилин в кадре чаще играла «невинных соблазнительниц».