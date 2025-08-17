Совсем надо быть дураком необразованным, что бы этих двоих между собой спутать.
11 известных персон, которых все вечно путают
История — как древняя, так и современная — всегда вызывает особый интерес. Архивные материалы, старые изображения и скульптуры, кадры из фильмов позволяют взглянуть на прошлое под новым углом. Вот несколько персонажей из нашей истории, а также поп-культуры, которых люди часто путают. Мы постараемся объяснить, кто где.
Клеопатра и Нефертити
Этих персонажей частенько путают. Обе — символы древнего Египта, их биографии изучают в школе. Однако Нефертити — супруга фараона Эхнатона, а вовсе не правительница Египта. А вот Клеопатра — последний фараон Египта, — жила на тысячу лет позже. На изображениях Нефертити легко узнать по высокой голубой цилиндрической короне, а Клеопатру — по более низкой диадеме и выразительному макияжу глаз.
Эмили Бронте и Шарлотта Бронте
Всего было три сестры Бронте — Шарлотта, Эмили и Энн. Все они работали гувернантками и публиковались под мужскими псевдонимами. Отличить их друг от друга проще всего по созданным произведениям. Эмили — автор «Грозового перевала», — известна замкнутостью и любовью к уединению. Шарлотта — автор «Джейн Эйр», — более активная и заметная в литературных кругах. Энн — автор «Агнес Грей» и «Незнакомки из Уайлдфелл-Холла», — писательница с более реалистичным стилем и социально острыми темами.
Мерилин Монро и Джейн Мэнсфилд
Эти две яркие блондинки — настоящие символы Голливуда 50-х. Их фото не сходили с афиш фильмов того времени. Отличить их друг от друга действительно очень сложно, ведь Мэнсфилд — практически копия Монро. Однако у Мэнсфилд были более пышные формы. Она снималась в более откровенных фильмах, тогда как Мерилин в кадре чаще играла «невинных соблазнительниц».
Монсеррат Кабалье и Мария Каллас
Обе женщины — легендарные оперные певицы. Кабалье родилась в Испании и запомнилась современникам лиричным репертуаром, тогда как гречанка Каллас играла на сцене, превращая каждое выступление практически в спектакль.
Архимед и Пифагор
Этих учёных и мыслителей мы путаем еще со школьной скамьи. Пифагор — математик и философ, автор знаменитой теоремы. Архимед же — физик, который кричал «Эврика!» Ему принадлежат открытия в области механики и гидростатики.
Эдуард Мане и Клод Моне
Этих художников путают не из-за внешности, а из-за фамилий, а также схожести некоторых работ. Моне писал более мягкие светлые пейзажи вроде «Кувшинок». Мане же работал на грани перехода от реализма к импрессионизму и отличался более смелым стилем.
Вивьен Ли и Элизабет Тейлор
Эти две темноволосые красавицы Голливуда снискали славу благодаря культовым ролям в костюмированных фильмах. Самая знаменитая работа Вивьен Ли — Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром». Элизабет Тейлор же ассоциируется у нас с Клеопатрой. Их карьеры пришлись на середину XX века, и зрители могли видеть их фильмы практически в один период, что только усиливает путаницу.
Юлий Цезарь и Октавиан Август
Оба исторических персонажа прочно ассоциируются у нас с Древним Римом. Путаница возникает из-за множества вольных допущений в поп-культуре. На самом деле Цезарь никогда не был императором Рима. Он был римским полководцем и политиком в последние годы существования Римской республики. После его смерти именно Август, его приемный сын, стал первым императором Рима.
Кэтрин Хепберн и Одри Хепберн
Кинодив часто путают из-за одинаковых фамилий, хотя доказано, что родственницами они не были. Актрисы принадлежат к разным поколениям. Кэтрин Хепберн родилась в 1907 году и за свою карьеру получила четыре «Оскара». Одри родилась в 1929 году в Бельгии и стала звездой уже в 1950-х. Одна из самых известных ее ролей — главная героиня кинокартины «Завтрак у Тиффани».
Софи Лорен и Джина Лоллобриджида
Знойные черноволосые итальянки с шикарной фигурой — так можно описать этих двух актрис. Пик популярности обеих пришелся на 50–60-е годы. Однако Лорен чаще снималась в драматических ролях и запомнилась дуэтами с Марчелло Мастроянни. Лоллобриджида же была королевой романтических комедий и была названа «самой красивой женщиной в мире».
Мария Стюарт и Елизавета I
Несмотря на сходство на некоторых картинах, сильно похожими этих правительниц назвать нельзя. Однако иногда их все-таки путают. В XVI веке между ними разыгралась нешуточная борьба за власть. Елизавета I перенесла оспу и правила Англией. Мария Стюарт была королевой Шотландии, которую в итоге казнили по приказу Елизаветы.
