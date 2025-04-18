20 человек рассказали о сложностях, о которых не предупреждают ни в школе, ни в жизни

Когда мы учились в школе и стремились поскорее вырасти, нас никто не предупреждал, что взрослая жизнь любит подкидывать разные сюрпризы, к которым и не подготовишься толком. От некоторых даже хочется кричать: «Почему мне не дали инструкцию?!» Пользователи сети поделились своим опытом и рассказали, с какими неожиданными трудностями они столкнулись: от абсурдных бытовых ситуаций до социальных ловушек, о которых почему-то все молчали.