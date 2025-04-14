15 человек, голова у которых словно заточена под нестандартные решения
Истории
3 часа назад
Есть масса людей, чье нестандартное мышление им по жизни так помогает, что они вполне могли бы уже запускать свои курсы. Но пока они просто выкладывают истории о таких лайфхаках в сеть, а мы не упускаем возможности собрать их для вас.
- Мой лайфхак: если вы находитесь в учебной аудитории или на совещании и подозреваете, что за вами кто-то наблюдает, просто зевните. Затем повернитесь и посмотрите, зевает ли этот человек тоже. Если да, то он внимательно за вами наблюдает. © TrailerParkPrepper / Reddit
- У меня на работе выдавали телефон с корпоративной симкой. Рабочий день заканчивался, телефон отключался и оставался на работе. Утром включался. На вопрос руководителя, зачем так делать, я отвечал: «Просто это телефон для работы. Домой не забираю, чтобы не потерять имущество фирмы». Так стали делать и другие сотрудники компании. © Usb0 / Pikabu
- На лужайке возле дома стала замечать молодого мужчину с красивым котом. Он каждый вечер выгуливает своего мейн-куна, а тот как собачонка вертится возле него. Люди ходят, смотрят, удивляются. Почти достопримечательность. Особенно интересуются молодые женщины, подходят, рассматривают кота, что-то спрашивают. Смотрю на это все и думаю, а мужик-то хитер: придумал способ, как познакомиться с девушками, используя своего питомца. © Подслушано / Ideer
- Я всегда удивлялась тому, что моя дочь моет полы чище меня. Однажды в субботу я пошла на работу, а дочка хотела убраться. С работы меня отпустили, прихожу домой, открываю дверь, а там моя дочурка разлила по всему полу пену и каталась в купальнике под громкую музыку и с тряпкой в руках. Я просто обалдела... А она мне: «Ну что такого? Мне так удобно!» © Подслушано / Ideer
- Смешно, наверное, но у меня это реально работает. Если я иду по опасному району, то стараюсь что-то жевать. Ощущение, что люди стараются не беспокоить тебя во время еды. Ко мне действительно никогда не приставали, пока я жевал яблоко или банан. Мне кажется, это гораздо безопаснее, чем идти, уткнувшись в свой смартфон. © Delia_Dunn / Reddit
- Возвращалась домой с посиделок в кафе уже за полночь. Решила пройти напрямик через парк. Слышу мужские голоса и понимаю, что навстречу мне идут явно не спортсмены. И тут я резко ускоряюсь. Вылетаю на гопкомпанию с дикими глазами и ору: «Бегите! Оно гонится за мной!» Судя по звукам, часть мужиков рванула через кусты, двое за мной — и почти сразу обогнали. Я еще и визжать начала потом. Натурально получилось. Бегуны рванули в другой двор, а я в свой. Дошла до дома целой и невредимой. © Подслушано / Ideer
- Мне часто звонят и предлагают очередную ерунду купить или пытаются услугу какую-нибудь впарить. Объясняла, что мне это не нужно. Ругалась, что надоели уже. Настроение портилось. Теперь делаю проще. Вижу номер незнакомый и томно говорю: «Алеу...» И если это опять реклама, начинаю разговаривать голосом какого-нибудь прикольного персонажа. Отваливают в растерянности сразу. Видимо, этот сегмент населения им неинтересен. © Подслушано / Ideer
- В банке внедрили робота, который принимает звонки и очень не хочет переключать на оператора. Мол, я понял что вам нужен оператор, но давайте я отвечу. Вчера звонил по попытке мошенничества, так наша интеллектуальная дуэль продолжалась минуты 3-4.
— Соедини с оператором.
— У вас вопрос по карте?
— Соедини с оператором.
— Спросите меня, я могу помочь.
— Соедини с оператором.
В итоге робот выдал:
— Спросите меня, если я не смогу ответить на ваш вопрос, я переключу на оператора.
— Какой период полураспада радия?
— Соединяю со специалистом... © Radrigosen / Pikabu
- Впервые пришла на эпиляцию зоны бикини, стеснялась дико. Лежу вся на нервах, заходит мастер. Видит, что я переживаю, начинает обрабатывать чем-то дезинфицирующим и тут как заорет: «Ой, а что это такое?! Впервые такое вижу!» Пробило на дикий ржач, стресс как рукой сняло. Говорит, методика такая, помогает клиентам расслабиться. © Подслушано / Ideer
- Мой секрет счастливой семейной жизни в том, что никогда нельзя принимать супруга как часть интерьера. Муж вечно ставит мой телефон на зарядку или мусор из нашей ванной выносит, а я всегда замечаю, говорю: «Спасибо, какой ты заботливый». Это всегда человеку приятно, ему и дальше хочется стараться для любимого. Муж тоже замечает и не принимает как данность все, что я делаю для него. © MissB / ADME
- Я научилась не тратить лишние деньги, а обмениваться услугами с другими профессионалами. И еще совет: не стесняйтесь спрашивать о вещах, которые вам нужны. Я на 8 месяце ожидания ребенка не смогла найти легкие летние платья для беременных и разместила в интернете объявление о том, что ищу их. Сегодня моя невестка подарила мне 4 очаровательных платья, а завтра я куплю еще 5 штук за 20 долларов у другой девушки. Причем, оба человека в восторге, что им удалось сплавить эти платья. © cupcaketeatime / Reddit
- Моя дочь родилась в сентябре. Когда она плакала так, что не могла остановиться, мы открывали заднюю дверь дома, выходили на улицу всего на 30 секунд или около того. Как только малышку обдувал прохладный воздух, она сразу же успокаивалась. © sl1241a / Reddit
- Часто ездила в командировки с таксистами. Большинство из них очень любило поговорить. Сначала меня это раздражало, а потом я нашла выход. Начала им рассказывать то, что не могла обсудить ни с друзьями, ни с членами семьи. А они комментировали, могли дать дельный совет. Так и выговаривалась. © Подслушано / Ideer
- Вы чистили когда-нибудь, ведро или даже более трех ведер чеснока? Удовольствие малоприятное, даже если нужно почистить одну головку, особенно когда чеснок уже не первой свежести. В детстве каждое лето во время заготовки адыгейской (чесночной) соли и сухой аджики это была настоящая каторга, мало того что шкурка не хотела отчищаться, так на втором килограмме пальцы будто пекло огнем.
Так было до того момента, пока к нам во двор не зашла бабушка Вера и, хмыкнув, посоветовала залить зубчики чеснока водой. На пару часов, а лучше на ночь. Какое же это было блаженство, после тех мук — берешь в руки зубчик, а он сам выскакивает из кожуры, как будто только с грядки. © Ckooms / Pikabu
- Дочери было лет 14 лет — переходный возраст, бунтарство. Прихожу с работы, а дома — полная мойка за день. Каждый день я приходила ровно в семь, так дочка каждый раз подрывалась и бежала мыть эту треклятую посуду. Я начинала ругаться, типа, не надо теперь, я сама теперь помою. Помог лайфхак от психолога. Она сказала: «Звоните ей заранее и говорите, что вы будете через 5-10 минут. Уверяю вас, посуда будет вымыта». И подействовало. Заодно пересмотрела методы воспитания, поработала над собой и отношения постепенно наладились. Мы снова стали друзьями. © ИраЛира / ADME
А людей, у которых голова работает хорошо, вокруг хватает. Держите еще подборку историй о крутых хитрецах.
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