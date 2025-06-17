Я на собственном опыте убедилась, почему заводить свое дело — это задачка со звездочкой

Женщины в декрете или просто швеи копируют изделия, если видят, что они продаются. Главная проблема копировальщиков — они не умеют считать. У меня изделие стоит 800 рублей, а у них 450 рублей, я думаю: «Да что ж такое, как у них это получается, у этих бортиков только себестоимость 450».

Захожу в швейные сообщества, а там пишут: «Да сколько можно шить в минус! Уж лучше гарантированная зарплата на работе, а не вот это все!» То есть, они начинают делать и бросают, потому что в минус. Они думают: сейчас я сделаю цену поменьше, пока поработаю в ноль, наработаю базу, и тогда уже сделаю цену повыше. Но наш клиент рожает ребенка и часто заказывает разово, а пока они родят еще ребенка, пройдет куча времени.

В итоге одни швеи-копировальщицы уходят с рынка, но им на смену тут же приходят другие искатели счастья. А я, как текстильный стартапер, теряю продажи.

Хорошо, скажете вы. Вроде как можно было бы все запатентовать и устроить охоту на ведьм с юристами. Но на одно изделие патент стоит 100 000. Мы считали, что на весь ассортимент нужно потратить несколько миллионов рублей. Однако даже если представить, что я все запатентовала. Я ж не могу за каждой мастерицей с юристами бегать. Мне даже не доказать, что она совершила продажу. И их тысячи, то есть еще неплохо бы иметь пару миллионов под это предприятие на юристов. А если мастерица меняет дизайн на 20-30%, все, патент не работает.

Чтобы как-то снизить процент копирования, я заменила ткани. Раньше использовала попроще ткани: звездочки, зигзаги, горохи. Эти ткани были в широком доступе и копировальщики их активно брали. Стала покупать сатин, копировать стало сложнее, но себестоимость сильно выросла, а цены сильно не поднимешь. Не сказать, что это спасло.