16 человек, чей прием пищи принял неожиданный поворот

Иногда выдается такой день, что даже обычный прием пищи превращается в приключение. У кого-то внезапно убегает салат, кому-то доставляют совсем не то, что они заказывали. А другие и вовсе могут обнаружить целую цивилизацию на своем лакомстве.
Вот так и работай с людьми «Я прошла через цикл шока, недоверия и восхищения, прежде чем выбросить это в мусорное ведро»
Я такое под стиральной машинкой находила🥲😰Я даже не знала что бананы так могут)
«Нам привезли не пиццу, а просто пустой кусок теста» «Я попыталась открыть пакет с салатом, а он решил разлететься вокруг» «Я наслаждался своим рожком, пока не дошел до середины, а он оказался пустым. Продавец сказал мне, что вообще-то именно так и нужно подавать мороженое» «Заказала сырные палочки, а они почти пустые» «Я в шикарном отеле. И они забыли, что я заказывал вегетарианское блюдо. Вместо него принесли просто тарелку булочек» «Мы заказали 2 гироса: один маленький и один большой. Они оба одинакового размера» «Пошли с парнем в кафе, а потом я заметила странную субстанцию на вафлях» «Я вообще-то дополнительно заплатил, чтобы добавили бекон в мой бургер»
Бекон есть. А чтобы он выглядел презентабельно, надо было заплатить ещё.
«Моя пицца просто соскользнула с тарелки. Я безутешна» «Муха из ниоткуда приземлилась в мой холодную газировку» «Нашла проволоку в моей еде»
Оооо, а вот за это можно и лицензии лишиться.
«С нетерпением хотела поесть вкусняшек, а тут такое» «Я собиралась украсить пирог и просто вышла из кухни на 30 секунд» «Расправился почти с целой пачкой чипсов, а потом вдруг на дне обнаружил вот это. Жучки!»
А вот подборочка
фото от людей, которые хотели приготовить что-то вкусненькое, а в итоге сотворили это.