16 человек, чей прием пищи принял неожиданный поворот

Иногда выдается такой день, что даже обычный прием пищи превращается в приключение. У кого-то внезапно убегает салат, кому-то доставляют совсем не то, что они заказывали. А другие и вовсе могут обнаружить целую цивилизацию на своем лакомстве.

Вот так и работай с людьми

«Я прошла через цикл шока, недоверия и восхищения, прежде чем выбросить это в мусорное ведро»

«Нам привезли не пиццу, а просто пустой кусок теста»

«Я попыталась открыть пакет с салатом, а он решил разлететься вокруг»

«Я наслаждался своим рожком, пока не дошел до середины, а он оказался пустым. Продавец сказал мне, что вообще-то именно так и нужно подавать мороженое»

«Заказала сырные палочки, а они почти пустые»

«Я в шикарном отеле. И они забыли, что я заказывал вегетарианское блюдо. Вместо него принесли просто тарелку булочек»

«Мы заказали 2 гироса: один маленький и один большой. Они оба одинакового размера»

«Пошли с парнем в кафе, а потом я заметила странную субстанцию на вафлях»

«Я вообще-то дополнительно заплатил, чтобы добавили бекон в мой бургер»

«Моя пицца просто соскользнула с тарелки. Я безутешна»

«Муха из ниоткуда приземлилась в мой холодную газировку»

«Нашла проволоку в моей еде»

«С нетерпением хотела поесть вкусняшек, а тут такое»

«Я собиралась украсить пирог и просто вышла из кухни на 30 секунд»

«Расправился почти с целой пачкой чипсов, а потом вдруг на дне обнаружил вот это. Жучки!»