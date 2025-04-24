15+ случаев, когда фантазия дизайнера ушла в отрыв, а здравый смысл — в отпуск
Маразмы
22 минуты назад
Быть хорошим дизайнером — задача не из простых. Мало просто создать что-то — нужно продумать его внешний вид и сделать так, чтобы им было удобно пользоваться. Но, увы, эстетика и практичность не всегда идут рука об руку, и именно с такими случаями столкнулись наши герои.
«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»
- Дорогуша, это просто кружка. © Unknown author / Reddit
Придумал же кто-то, что упаковать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый
Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?
Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды
"Дом с потрясающим видом. Все видят их камин"
"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.
Мда, отличные подгузники
«Елки-палки, да просто соедините все трубами»
- А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit
«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»
- Мне кажется, что это просто дизайнерская победа! © Hopeful-Yak2077 / Reddit
Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте
Непонятно, зачем столько места для туалетной комнаты
Возможно это туалет для людей с ограниченными возможностями, т.е кроме инвалидной коляски там должен помещаться и сопровождающий при необходимости + ракурс.
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«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»
"Комбинация, которую никто не хотел бы дома"
"Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Вот люди нашли гениальное решение"
"Человек, который спроектировал эти скамейки, ненавидит удобно сидеть"
«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»
«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»
Больше подборок дизайнерских провалов найдете тут:
Фото на превью *********otousan / Reddit
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