15+ случаев, когда фантазия дизайнера ушла в отрыв, а здравый смысл — в отпуск

Маразмы
22 минуты назад

Быть хорошим дизайнером — задача не из простых. Мало просто создать что-то — нужно продумать его внешний вид и сделать так, чтобы им было удобно пользоваться. Но, увы, эстетика и практичность не всегда идут рука об руку, и именно с такими случаями столкнулись наши герои.

«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»

Придумал же кто-то, что упаковать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый

Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?

Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды

"Дом с потрясающим видом. Все видят их камин"

"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.

Мда, отличные подгузники

«Елки-палки, да просто соедините все трубами»

«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»

Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте

Непонятно, зачем столько места для туалетной комнаты

Морковкино заговенье
20 часов назад

Возможно это туалет для людей с ограниченными возможностями, т.е кроме инвалидной коляски там должен помещаться и сопровождающий при необходимости + ракурс.

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«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

"Комбинация, которую никто не хотел бы дома"

"Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Вот люди нашли гениальное решение"

"Человек, который спроектировал эти скамейки, ненавидит удобно сидеть"

«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»

«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»

Фото на превью *********otousan / Reddit

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