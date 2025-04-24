15+ случаев, когда фантазия дизайнера ушла в отрыв, а здравый смысл — в отпуск

Быть хорошим дизайнером — задача не из простых. Мало просто создать что-то — нужно продумать его внешний вид и сделать так, чтобы им было удобно пользоваться. Но, увы, эстетика и практичность не всегда идут рука об руку, и именно с такими случаями столкнулись наши герои.

«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»

Придумал же кто-то, что упаковать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый

Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?

Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды

"Дом с потрясающим видом. Все видят их камин"

"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.

Мда, отличные подгузники

«Елки-палки, да просто соедините все трубами»

А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit

«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»

Мне кажется, что это просто дизайнерская победа! © Hopeful-Yak2077 / Reddit

Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте

Непонятно, зачем столько места для туалетной комнаты

«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

"Комбинация, которую никто не хотел бы дома"

"Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Вот люди нашли гениальное решение"

"Человек, который спроектировал эти скамейки, ненавидит удобно сидеть"

«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»